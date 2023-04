Neuheit: Zwiegenähte Sneakers für mehr Langlebigkeit

Zwiegenähte Sneakers für die Freizeit, in der Stadt, durch den Wald und abseits der Wege zum Wandern. Robust aus Leder. Haltbar und nachhaltig

Die Zeit der Winterschuhe ist vorbei, nun kommen hochwertige und haltbare zwiegenähten Sneakers oder zwiegenähte Boots an den Füßen zum Vorschein. Die neuesten, zwiegenähten Modelle von Vitalinus sind für 2023 am Start. Jetzt ist wieder Freizeit im Freien angesagt. Zwiegenähte Sneakers und zwiegenähte Boots können als Allrounder diesen Spagat am besten meistern. Zwiegenähte Sneakers und Boots sind genau richtig für Damen und Herren die hochwertigen Schuhe möchten, aber die Wegwerfgesellschaft satthaben. Für alle das robuste, langlebiges Schuhwerk für jedes Abenteuer suchen.

Genau die richtigen Schuhe für denjenigen, der hochwertige, zwiegenähte Schuhe, eine nachhaltige Qualität und zeitgemäßen Komfort verbinden möchte. Egal ob auf städtischem Pflaster selbstbewusst auftreten oder mal kurz in die Natur. Die klassischen zwiegenähten Sneakers oder die lässigen zwiegenähten Boots sind in allen Schichten der Gesellschaft vertreten. Immer zuverlässig und langlebig zu Freizeit- und Outdoorkleidung, beim Wochenendspaziergang und genauso zu Jeans, Hemd und Sakko ins Büro.

Der Anfang zum Umdenken

Mit den exklusiven zwiegenähten Sneakers Sportler Classic wird ein neues, bisher bei den Sneakers unbekanntes Segment eröffnet. Die Erfolgsgeschichte der leichten und bequemen Sneakers ist sicher ungebrochen. Allerdings gibt es bei den herkömmlichen Sneakers einige Nachteile, wie Haltbarkeit und meist künstliche Materialien.

Ganz anders beim zwiegenähten Sportler Classic. Der neue Sneaker Sportler Classic ist ein ein zwie-flexgenähter, moderner Allround-Schuh für Damen und Herren. Die Machart zwie-flexgenäht ist eine Unterart der die Zwienaht und damit sehr haltbar. Der zwiegenähte Sportler Classic wir aus strapazierfähigen Nubukledern gefertigt. Komplett mit Leder gefüttert. Atmungsaktiv für den Sommer. Ausgestattet mit einer Zugschlaufe für den bequemen Einstieg. Eine gepolsterte Zunge mit Zungenfixierung für optimalen Sitz. Eine echte Lederbrandsohle und eine Cambrelle (R) Zwischensohle runden den Komfort ab und zeichnen sich durch eine stoßdämpfende Sohle aus, die die Gelenke optimal schont. Für den individuellen Gebrauch gibt es ein Leder-Wechselfußbett. Die hochwertigen Materialien und die Verarbeitung garantieren Langlebigkeit der zwiegenähten Sneakers über eine Saison hinaus und durch die problemlose Wiederbesohlbarkeit unterstützt der Sportler Classic die Nachhaltigkeit beim Schuhwerk.

Lässige Boots und Sneakers für den Sommer

Wir haben unsere Schuhe in der Regel mehr als 8 Stunden am Tag an. Deshalb sollte man auf gute Schuhe und hochwertige Materialien, die die Füße umgeben, wichtig für die Erhaltung eines gesunden Fußklimas, achten. Lavitus setzt für die Produktion seiner zwiegenähten Schuhe fast ausschließlich Naturmaterialien, um den bestmöglichen Tragekomfort und ein trockenes Klima für die Füße in den Schuhen zu gewährleisten.

Der zwiegenähte Sneakers Sportler Classic

Die zwiegenähten Sneakers Sportler Classic sind mit ihrer aufwändigen Mittelschnürung der perfekte Allrounder für jede Jahreszeit und nahezu jeden Anlass. Als Oberleder wird feines Nubukleder aus europäischen Gerbereien verarbeitet. Leder ist ein Naturmaterial, das durch die Bearbeitung von Kuhhäuten gewonnen wird. Die Manufakturen verwenden Nubukleder in der Produktion von hochwertigen, zwiegenähten Schuhen. Es handelt sich hierbei um ein Naturprodukt mit einzigartigen Eigenschaften wie Elastizität, hoher Zug- und Abriebfestigkeit sowie Atmungsaktivität. Hochwertiges Leder ist nicht nur trendy und modern, sondern auch angenehm zu tragen. Die moderne farbliche Abstimmung in Farbe Elefant / silber/ neon/ orange und die neue Farbkombination Büffel / rot lässt keine Wünsche offen. Gerade bei zwiegenähten Schuhen ist die Auswahl des Leders entscheidend für Eleganz, Tragekomfort, Passform und Lebensdauer der Schuhe.

Die inneren Werte

Die neuen Sneakers Sportler Classic sind auch innen mit weichem Kalbsleder gefüttert, da dies einen optimalen Tragekomfort bietet. Die natürlichen Eigenschaften des Leders sorgen dafür, dass überschüssige Wärme abgegeben wird und Feuchtigkeit vom Körper weg transportiert wird, was ein gesundes Fußklima gewährleistet. Daher ist es angenehm, die zwiegenähten Lederschuhe den ganzen Tag über zu tragen, denn sie bieten großen Komfort und hohe Atmungsaktivität.

Mit der zwiegenähten Serie Sportler Classic haben sich die Designer und Produktentwickler von unserem Partner in Österreich das Ziel gesetzt bewährte Produkte noch besser zu machen, gleichzeitig aber die klassischen Werte der Marke nicht aus dem Auge zu verlieren. Die hochwertigen zwiegenähten Sneakers Sportler Classic werden weiterhin traditionell meist in Handarbeit, handwerklich hergestellt.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Schuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

Kontakt

Vitalinus GmbH

Friedrich Jöst

Rossbergring 73

64354 Reinheim

06162 / 91 99 717



http://www.vitalinus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.