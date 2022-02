Neuigkeiten vom GFOS MINT Lab – GFOS-Innovationsaward und Girls´Day 2022

Die MINT Förderung hatte bei der GFOS mbH schon immer eine hohe Priorität. Corona und der Ausfall vieler schulischer Projekte haben gezeigt, wie wichtig dieses Engagement vor allem in Krisenzeiten ist. Im MINT Bereich liegt die Zukunft, denn hier entstehen Innovationen, die unsere Wirtschaft antreiben. Dafür braucht es Talente, die es schon früh zu fördern gilt. Deshalb wollen wir auch in Zeiten von Corona Impulse setzen und weiter Schüler*innen im IT-Bereich fördern und unterstützen. Daher steht unser MINT Lab nicht still. Der GFOS-Innovationsaward wird 2022 zum bereits 11. Mal stattfinden. Schülergruppen der Sekundarstufe II, die eine Schule im Stadtgebiet der Stadt Essen oder einer angrenzenden Stadt besuchen, können sich bis zum 28.02.2022 anmelden. Die Projektdurchführung erfolgt in der Zeit vom 01.03. bis 30.04.2022. Im Rahmen des Projektes soll eine Java- und JavaScript-basierte Webanwendung erstellt werden, die gängige Funktionalitäten eines Bewerbermanagements enthält. Neben der Anzeige offener Jobangebote, eines Bewerbungsformulars und der backendseitigen Pflege der Daten soll ein Webservice entwickelt werden, der alle benötigten Daten verarbeitet und bereitstellt. Die neue Aufgabenstellung sowie alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und Projektdurchführung finden interessierte Schüler*innen unter:

https://www.gfos.com/gfos/mint-lab/gfos-innovationsaward.html

Außerdem beteiligt sich die GFOS wieder am Girls‘ Day und bietet am 28. April 2022 zwanzig Schülerinnen die Möglichkeit, für einen Tag in die Welt der IT einzutauchen. Wir hoffen, die Corona Situation lässt wieder eine Veranstaltung in Präsenz zu. Sollte die Infektionslage kurzfristig gegen eine Präsenzveranstaltung sprechen, sind wir bereits vorbereitet und werden die Veranstaltungen, wie im vergangenen Jahr, erfolgreich virtuell durchführen. Schülerinnen ab 14 Jahren erwartet ein interessanter Workshop rund um das Thema Web-Programmierung. IT-Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich: Nach einer spannenden Einführung in das World Wide Web werden alle nötigen Grundkenntnisse im Rahmen des virtuellen Kurses vermittelt. Ganz nach dem Motto „Wissen ist nutzlos, wenn man es nicht anwendet“ folgen kurze Praxisübungen, in denen die Schülerinnen das Erlernte direkt umsetzen und ihr Talent unter Beweis stellen können. Am Ende des Tages programmiert jede Teilnehmerin sogar ihre eigene Browser-Startseite.

Die Möglichkeit zur Anmeldung haben interessierte Schülerinnen auf der Plattform des Girls‘ Days. Hier stehen auch alle Informationen zu den technischen Voraussetzungen, falls die Veranstaltung doch virtuell stattfinden muss:

https://www.girls-day.de/@/Show/gfos-gesellschaft-fuer-organisationsberatung-und-softwareentwicklung-mbh/dein-girlsday-bei-gfos-programmiere-deine-persoenliche-browser-startseite.1

