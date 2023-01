Neujahrsvorsatz verwirklichen

Für mehr Ordnung im Leben

Berlin, 24. Jänner 2023. Vermeidung von Stress, gesündere Ernährung, mehr Sport treiben, Geld sparen, mit dem Rauchen aufhören und ordentlicher werden, gehören in Deutschland zu den beliebtesten Neujahrsvorsätzen für 2023. Doch meistens bleibt bereits im März wenig von diesen Selbstverpflichtungen übrig. Für manche Vorsätze stellt sich die Frage wie sich diese wirklich und dauerhaft umsetzen lassen. Andere Vorsätze sollte man sofort angehen und damit für das restliche Jahr quasi aus der Welt schaffen. Hierzu zählt vor allem die Entrümpelung. Ein aufgeräumtes und geordnetes Zuhause ist schließlich gut für die innere Ruhe und erweckt ein behagliches Gefühl. Daher hat DINO Containerdienst Berlin beschlossen, allen die ordentlicher werden möchten, sich von alten Lasten befreien und ihr Zuhause auf Vordermann bringen wollen, zu helfen. Geld sparen kann man dabei auch noch. Die Rede ist von der aktuellen Aktion für den Sperrmüllcontainer und Baumischabfallcontainer. Bei dieser Aktion bietet der Containerdienst eine Vergünstigung für die Entsorgung von Baumischabfall und Sperrmüll an. Letzteres entsteht vor allem bei Entrümpelungen und ist somit praktisch um für mehr Ordnung zu sorgen.

Entrümpeln und Ausmisten in den eigenen vier Wänden

Alte Fahrräder und Matratzen, nicht mehr gebrauchte Möbel und Teppiche, altmodische Elektrogeräte die niemand mehr verwendet, gehören zu den Sachen die am häufigsten beim Ausmisten und Entrümpeln zu Tage gefördert werden. Oft tief im Keller oder Dachboden vergraben, sind diese unbrauchbaren „Schätze“ von damals heute nur noch eine störende Last. Natürlich gilt es vorher genau auszusortieren was noch gebraucht wird, was verkauft werden kann und ob die Gegenstände einen sentimentalen Wert haben. Aber gerade von Letzterem sollte man sich bei seiner Entscheidung oft nicht zu sehr beeinflussen lassen. Denn vieles, was wir als wertvoll erachten und nicht entsorgen möchten, landet dann wieder im Dachboden, Keller oder sonst wo und verstaubt für weitere Jahre. Daher sollte man den Jahresstart nutzen, einen Vorsatz gleich umsetzen und gründlich Ausmisten. Der angefallene Sperrmüll wird dann am besten in einen Container gefüllt und fachgerecht vom Containerdienst entsorgt.

Sperrmüll entsorgen mit Containerdienst

Selbstverständlich muss man bei der korrekten Entsorgung von Sperrmüll darauf achten, dass in den Container auch nur Sperrmüll eingefüllt wird. Bei DINO Containerdienst Berlin gibt es hier klare und verständliche Richtlinien. So zählen zum Beispiel: Einrichtungsgegenstände, Koffer, Teppiche, Küchen-Einrichtungen, Fahrräder, Kinderwägen und einige Elektrogeräte (keine Bildschirme oder Kühlgeräte) zur Abfallart Sperrmüll. Nicht in den Sperrmüllcontainer füllen darf man: Sonderabfall, Altreifen, Gartenabfall, Bildschirme, Kühlgeräte, Glas, Verpackungsmaterialien oder Abfälle aus Bau- und Umbaumaßnahmen. Eine genaue Übersicht und mehr Informationen zum Thema Sperrmüll findet man auch auf der Website des Entsorgungsfachbetriebes.

Inneren Schweinehund überwinden und gleich anfangen!

Die beste Möglichkeit um Neujahrsvorsätze einzuhalten ist, den sogenannten inneren Schweinehund zu überwinden und sofort damit zu beginnen. Nicht lange überlegen, sondern Ärmel hochkrempeln und den ganzen alten Kram sortieren und ausmisten. Wenn dadurch ein größeres Projekt entsteht, welches sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen erstreckt, dann empfiehlt es sich dieses in kleineren Schritten zu verwirklichen. Raum für Raum kann man so durchgehen was alles entsorgt werden soll und es in drei Stapel unterteilen. In den ersten Stapel kommen Gegenstände, die man noch verkaufen kann. Im zweiten Stapel alles was verschenkt oder gespendet werden kann. Im dritten Stapel findet man dann alles was entsorgt werden soll und im Sperrmüllcontainer landet. Wer sich beim Sortieren langweilt, der kann auch gerne die eigene Lieblingsmusik aufdrehen, einen spannenden Podcast hören und sich von jeder abgeschlossenen Aufgabe, jedem aufgeräumten Raum, motivieren lassen weiter zu machen. Somit kann ein Vorsatz für das neue Jahr gleich zu Jahresbeginn erfolgreich abgeschlossen werden und man profitiert das restliche Jahr von einem aufgeräumten und ordentlichen Zuhause.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403

marketing@dino-container.de

https://www.dino-container.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.