Neun Stunden Live-TV-Programm

Ab 12. Juli: arena plus sendet bereits ab 15:00 Uhr

arena plus baut sein Live-TV-Programm weiter aus! Ab Montag, dem 12. Juli sendet arena plus montags bis freitags von 15:00 bis Mitternacht, also insgesamt neun Stunden pro Tag. Bis auf wenige Ausnahmen, bleibt der Samstag und Sonntag weiterhin sendefrei.

Wenn das Live-TV-Programm um 15:00 Uhr startet, beginnt es künftig stets mit dem “arena live Wetter”. Die rund 15-minütige Wetternachrichtensendung, die bislang innerhalb von “arena live” gesendet wird, wird künftig ausgegliedert und als eigenständiges Programm fortgeführt. Die Wetternachrichten laufen jeweils montags bis freitags um 15:00 und 20:05 Uhr.

Das News-Magazin von arena plus “arena live”, das bislang auf über 200 Sendungen kommt, bekommt im Zuge der Änderungen neue Sendeplätze und eine neue, einheitliche Sendezeit. So ist das Live-Magazin immer von Montag bis Donnerstag von 19:15 bis 20:05 Uhr, also jeweils 50 Minuten bei arena plus zusehen. Auch inhaltlich wird sich die Sendung weiterhin verändern und vor allem auch mehr Boulevard- und Medienthemen behandeln. Insbesondere die Medienthemen, die bereits schon jetzt in “arena live” thematisiert werden, waren meist dem “Only-VoD”-Format “medien arena” vorbehalten, das jedoch nach 57 Sendungen nicht mehr fortgesetzt wird. Das gilt auch für den “Serien-Check” und “Film-Check”, das künftig Themen rund um Serien und Filme sporadisch innerhalb von “arena live” aufgreifen wird.

Bislang lief “arena live” zwar einheitlich um 18:50 Uhr, jedoch mit unterschiedlichen Sendungslängen. Montags und Donnerstags lief die Sendung fast 90 Minuten bis 20:15 Uhr, dienstags uns freitags jeweils bis 19:40 Uhr, also 50 Minuten. Zudem gab es jeweils am letzten Mittwoch des Monats eine “Extra”-Ausgabe um 20:15 Uhr. Die “Extra”-Sendung wird es künftig ebenfalls nicht mehr im Programm von arena plus geben. Grund ist hier, dass als die “Extra”-Sendung im Juli 2020 an den Start ging, die regulären “arena live”-Ausgaben meist um die 20, 30 Minuten liefen und man mit der “Extra”-Ausgabe in 90 Minuten mehr thematisieren wollte. Da “arena live” in den vergangenen Monaten ohnehin deutlich mehr Sendezeit zur Verfügung hat, bedarf es künftig keine gesonderte “Extra”-Sendung.

Künftig läuft “arena live” dann immer montags bis donnerstags. Weiterhin im Programm gibt es natürlich auch die “Spezial”-Sendungen zu bestimmten Nachrichtenanlässe, wie insbesondere bei “Breaking News” oder Pressekonferenzen, auch außerhalb der festen Sendezeiten.

Der arena plus-Expertentalk “Wir fragen, Sie antworten!”, wechselt ab dem 13. Juli auf den Dienstag. Bislang war die wöchentliche Sendung immer am Donnerstagabend um 20:15 Uhr zu sehen. An der prominenten Sendezeit ändert sich jedoch nichts. Zusätzlich zu dem Sendeplatz am Dienstagabend, zeigt arena plus auch am Montag- und Mittwochnachmittag ab 17:00 Uhr in der Regel Wiederholungen bereits gesendeter Folgen. Je nach Anlass, kann aber auch zu Wiederholungsterminen eine neue Folge ausgestrahlt werden, wenn es die Nachrichtenlage erfordert.

Das beliebte Talkshow-Format “Das ist meine Geschichte”, das aus prominenten und nicht-prominenten Persönlichkeiten besteht, bleibt am Montagabend um 20:15 Uhr. Auch die anschließende Wiederholung einer älteren Folge direkt im Anschluss, bleibt weiterhn im Programm. Neu ist jedoch, dass ab dem 14. Juli die Sendung auch am Mittwochabend zu sehen sein wird. Ab August wird es zudem auch vereinzelt am Mittwochabend neue Folgen hiervon zusehen geben, sich aber auch mit insgesamt drei neuen Sendungen abwechseln.

Zu den drei neuen Formaten, die ein Spin-Off von “Das ist meine Geschichte” sind, gehören: “Strophen, die die Welt bedeuten”, einem Format, dass ausschließlich mit Musikern, Künstlern, Sängerinnen und Sängern, sowie Songwriter über ihre musikalischen Werke spricht. Mit “Mein größter Erfolg”, sprechen wir in der neuen Sendung sowohl mit prominenten, als auch mit nicht-prominenten über ihren bislang größten Erfolg in ihrem Leben. Das heißt, es geht dabei nicht um ein “Biografie”-Interview, sondern um den einen, großen Erfolg, die sie erzielt haben bzw. konnten. Und mit “Das bereue ich zutiefst”, sprechen wir ebenfalls mit prominenten und nicht-prominenten Menschen über etwas in ihrem Leben, dass sie bis heute zutiefst bereuen und am liebsten ungeschehen machen wollen.

Alle drei Sendungen sind zunächst nicht als wöchentliches Format, sondern vereinzelt im Programm von arena plus geplant.

Motorsport, insbesondere die Formel 1, wird künftig einen noch größeren Stellenwert im Programm bei arena plus einnehmen. Das zeigt sich bereits jetzt schon durch die Kooperaton mit “Motorsport-Magazin.com”, das seit einiger Zeit bereits als Rubrik in “arena live” zu sehen ist. Auch das am vergangenen Montag (28.06.) bereits ein “arena live – Motorsport” ausgestrahlt wurde, zeigt dass der weitere Ausbau am Motorsport aktuell fortschreitet.

Durch die beiden Formel 1-Experten Marc Surer und Christian Menath, der im Übrigen auch direkt vor Ort ist, kann arena plus auf hochkarätige und qualifizierte Formel 1-Experten zurückgreifen, so dass es ab dem 12. Juli mit der “Motorsport Arena” ein eigenständiges Motorsportmagazin zu sehen geben wird. Immer am darauffolgenden Montag eines jeden Rennwochenendes, analysiert arena plus insbesondere mit dem arena plus-Neu-Experten Marc Surer in der Late-Prime das zurückliegende Formel 1-Wochenende.

Mit “Motorsport Arena – Kompakt”, gibt es zudem jeden Freitag um 18:25 Uhr ein rund 20-minütiges neues Format, dass die aktuellen Formel 1-News präsentiert. Das ganze erfolgt in Kooperation mit “Motorsport-Magazin.com”.

Auch Politik wird im neuen Programmschema bei arena plus einen größeren Stellenwert bekommen. Mit “Die Stimme des Volkes – Der arena plus-Polit-Talk”, wird künftig eine neue Politik-Talkshow ins Programm genommen, dass mit den verschiedenen Politik-Experten über aktuelle politische Themen spricht. Aber auch die “einfachen” Bürgerinnen und Bürger sollen dabei zu Wort kommen. Ab August wird arena plus demzufolge dann, angesichts der bald bevorstehenden Bundestagswahl, regelmäßig darüber talken und insbesondere am eigentlichen Wahltag, dem 26. September mehrstündig, nebst “arena live”-Spezialsendungen im Programm vertreten sein.

Mit “Erlebt TV” kommt ab dem 12. Juli ein neues, regelmäßiges christliches TV-Format zu arena plus. Bekannt geworden durch den ehemaligen Titel “Club 700”, u.a. mit Andreas Waldmann, gehört das Magazin zur neuen arena plus-Ausrichtung und wird demzufolge montags bis freitags um 18:45 Uhr, sowie in einem Wochenrückblick am Freitagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Das erstmals am 30. Juni in Form eines Piloten ausgestrahlte neue “Straßen”-Magazin “Klartext! – Sag uns deine Meinung”, kommt mit dem neuen Programmschema nun regelmäßig ins Programm. Erstmals ab dem 15. Juli und dann alle zwei Wochen ist der “Was bewegt Deutschland?”-Nachfolger dann in der Prime-Time um 20:15 Uhr bei arena plus zu sehen und gibt Menschen eine Stimme. Wir fordern die Meinung, egal ob sie uns gefällt oder nicht, zu aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen ein.

Auch wieder ins Programm zurückkehren wird “Yes! Call In”, das bereits bis Mitte Dezember immer am Donnerstagvorabend bei arena plus live zu sehen war und sich mit dem Thema Krebs beschäftigt und auseinandersetzt. Auch künftig ist die Sendung donnerstags um 18:00 Uhr zu sehen. Da sich das Live-Format bis zum 6. August in der Sommerpause befindet, zeigt arena plus bereits gesendete Folgen, bevor das rund 45-minütige Format dann ab dem 13. August jeden Donnerstag um 18:00 Uhr live bei arena plus zusehen ist. Wer die Sendung verpasst, kann sich bei arena plus immer freitags um 19:15 Uhr die Wiederholung im Live-TV anschauen!

Wie auch schon im September 2020 wird arena plus auch in diesem September und zwar am 18. und 19. September die “YES!Con” als Event-Programmierung live und mehrstündig ab 12:00 Uhr mittags ausstrahlen.

Am Samstag, 31. Juli feiert arena plus zudem seinen zweiten Geburtstag. Anlässlich dessen zeigt arena plus auch an diesem Tag Live-TV-Programm. Los geht es auch, wie an den regulären Tagen um 15:00 Uhr, beginnend mit dem “arena live Wetter”. Von 16:00 bis 18:45 Uhr zeigt arena plus drei Folgen des neuen Reportage-Formats “Klartext! Sag uns deine Meinung”, bevor es dann um 18:45 Uhr eine Ausgabe von “Erlebt TV” zu sehen geben wird und erstmals in der Geschichte des News-Magazins “arena live” am Samstag um 19:15 Uhr eine weitere Live-Ausgabe.

In der Prime-Time ab 20:15 Uhr gibt es dann – eben anlässlich des zweiten Geburtstags – gleich zwei neue Folgen von “Das ist meine Geschichte” zu sehen.

Und Jubiläum ist ein gutes Stichwort: Das Prestige-Format von arena plus “Das ist meine Geschichte” feiert am Samstag, 11. September sein einjähriges Jubiläum. Aus diesem Grund wird es an diesem Abend eine ganze besondere Ausgabe hiervon geben. Mehr dazu, wird in kürze verraten.

Wenn am Freitag, 6. August “Promi Big Brother” in Sat.1 in eine neue Runde geht, ist arena plus mit seiner Late-Night-Show (endlich) wieder am Start. Nach einer mehrmonatigen Pause kehrt “arena late night” am Donnerstag, 13. August zurück und wird sich der neuen Staffel der Reality-Show in insgesamt drei Live-Sendungen widmen. Geplant sind die drei Live-Sendungen für den 13.08, 14.08. und 28.08., jeweils um 23:00 Uhr.

Auch arbeitet arena plus weiterhin am Ausbau seiner technischen Reichweite. Mehr Infos dazu, gibt es demnächst.

rena Deutschland betreibt seit dem 31. Juli 2019 als Einzelunternehmen mit Sitz im bayerischen Augsburg den Internet-Fernsehsender und Streaming-Plattform “arena plus”. arena plus vereint lineares Fernsehen mit On-Demand. Arena plus sendet (ab 12.07.21) jeweils montags bis freitags neun Stunden lineares Programm von 15:00 Uhr. Mit wenigen Ausnahmen, bleibt der Samstag und Sonntag sendefrei. Alle Sendungen sind anschließend in der umfangreichen Mediathek kostenlos abrufbar. Arena plus finanziert sich ausschließlich über Werbung.

Zu den Prestige-Formaten, gehören die wöchentlichen Formaten “Das ist meine Geschichte” und “Wir fragen, Sie antworten – Der Experten-Talk”. “Das ist meine Geschichte” ist eine besondere TV-Produktion, die nicht nur aus prominenten und nicht-prominenten Persönlichkeiten besteht, sondern sie ist inhaltlich so bunt und verschiedenen, wie das Leben. Das besondere an der Sendung ist, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Fernsehsendungen kein zeitliches Limit hat. Auch inhaltlich gibt es keine Begrenzung, was den Vorteil hat, dass mit einer Person über ihre, ganz eigene persönliche Geschichte in aller Ausführlichkeit und Tiefgründigkeit gesprochen werden kann.

U.a. zu Gast waren bisher die Schauspielerin und Synchronsprecherin Sarah Tkotsch, Ex-“Die Camper”-Star Willi Thomczik, die Hauptprotagonistin aus dem siebenstündigen Pflege-Special von “Joko & Klaas” Meike Ista, RTL-“Autohändler” Dragan, Reality-Star Kate Merlan und Katy Bähm, Wendler-Vater Manfred Weßels, “Hinter Gittern”-Schauspielerin Sigrid M. Schnückel, Ex-“Bachelor” Oliver Sanne, TikTok-Star Laura-Marie Soons u.v.m

“Wir fragen, Sie antworten!” konnte bereits für seinen wöchentlichen Experten-Talk namhafte Experten aus den verschiedenen Bereich gewinnen. Dr. Gerhard Scheuch, als einer der führendsten Aerosolforscher Deutschlands, der renommierte Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt, den Verwaltungsrechtler Dr. Walther Michl, die Münchener Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer, den Kriminalpsychologen Dr. Christian Lüdke, sowie den Experten für Verschwörungstheorien Dr. Michael Butter u.v.m

