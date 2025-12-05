Neunmal Platz 1 für Aldi im connect-Test für Mobilfunk-Discounter

Dreimal Platz 1 für Blau bei den Vertragstarifen; Aldi führt bei den Prepaid- und Unlimited-Tarifen sowie den Jahrespaketen.

München 4. Dezember 2025. Welcher Mobilfunk-Discounter (Mobile Virtual Network Operator) bietet seinen Kunden das beste Angebot je Nutzertyp? Die Medienmarke connect hat dazu die Angebote der größten Discounter im Komplettcheck anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dafür wurde ermittelt, welcher Discounter den besten Tarif – Prepaidtarif, Vertragstarif, Unlimited-on-Demand-Tarif oder Jahrespaket – für das jeweilige Nutzerprofil – Wenignutzer, Normalnutzer und Vielnutzer – anbietet. Getestet wurden: Aldi, Blau, Congstar, Freenet, Klarmobil, Lidl, Otelo, SIM 24 und Tchibo. Aldi kommt bei den Tarifen Prepaid- und Unlimited sowie beim Jahrespaket für alle Nutzertypen auf den ersten Platz; Blau beim Vertragstarif für alle Nutzergruppen.

Prepaid-Tarife

Im Prepaid-Segment platziert sich Aldi in allen drei Nutzergruppen auf dem 1. Platz, Lidl folgt mit kleinem Abstand. Beide Anbieter überzeugen mit einer Telefon- und SMS-Flat sowie 5G. Congstar bleibt mit hervorragender Telekom-Netzqualität und Treueboni eine Alternative – insbesondere für Nutzer, die maximale Netzabdeckung bevorzugen. Das inkludierte Datenvolumen gilt auch in der EU sowie der Schweiz.

Vertragstarife

Beim klassischen Vertragstarif liegt Blau klar vorne. Der Anbieter punktet mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis für alle drei Nutzerprofile – jeweils mit 5G im Telefonica-Netz. Klarmobil gelangt für Wenignutzer auf Platz 2 – durch das hervorragende Telekom-Netz, während Congstar für Normal- und Vielnutzer mit großen Datenpaketen und attraktiven Treueboni überzeugt und damit auf Platz 2 gelangt.

Unlimited-on-Demand-Tarife

Zum Monatsstart erhalten Kunden ein festes Datenpaket, wird dieses knapp, lässt es sich jederzeit flexibel in 1-GB-Schritten erweitern. Aldi sichert sich Platz 1 beim Unlimited-on-Demand-Tarif für alle Nutzergruppen, im sehr guten Telefonica-5G-Netz. Lidl rangiert für alle Nutzergruppen im starken Vodafone-Netz knapp dahinter.

Jahrespakete

Auch bei den Jahrespaketen kommt Aldi auf Platz 1 und liegt bei allen drei Nutzergruppen deutlich vorn. Congstar bietet mit jährlichem Treuebonus für Normalnutzer und Vielnutzer eine hochwertige Alternative im Telekom-Netz. Tchibo bleibt bei allen Paketgrößen preislich attraktiv, jedoch mit deutlich kleinerem Datenvolumen.

Testmethode

Bewertet wurden die Prepaid-, Vertrags- und Unlimited-on-Demand-Tarife sowie die Jahrespakete der Mobilfunk-Discounter hinsichtlich Tarif, Netzqualität und Service. Der Tarif fließt je nach Nutzertyp mit 200 bis 350 Punkten in die Bewertung ein und umfasst die monatlichen Fixkosten bei Prepaid-Angeboten und bei Tarifen mit zweijähriger Vertragslaufzeit. Mit je nach Nutzertyp 125 bis 275 Punkten wird die Netzqualität anhand der Netzabdeckung, der Qualität und der Geschwindigkeit bewertet – basierend auf den Ergebnissen des connect-Netztests. Der Service der Hotline geht mit jeweils maximal 25 Punkten in die Bewertung ein – basierend auf den Ergebnissen des connect-Hotline-Tests. Insgesamt können maximal 500 Punkte erreicht werden.

