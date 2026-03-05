NEU:Praxisleitfaden Früherkennung (Z1-Z6) |Zahnarztpraxis

Fallbeispiele und Informationsmaterial zur korrekten Dokumentation und Abrechnung

Balingen, 05. März 2026 – Spitta, Deutschlands führendes Fachmedienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, bringt den neuen „Praxisleitfaden Früherkennung (Z1-Z6) für die Zahnarztpraxis“ auf den Markt. Das umfassende Werk bietet eine rechtssichere, praxisnahe und sofort anwendbare Orientierungshilfe zur Umsetzung der ab 1. Januar 2026 geltenden neuen Vorgaben rund um die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen – einschließlich der Vorgaben zur Dokumentation im „Gelben Heft“ und der neuen BEMA-Positionen FUZ1 bis FUZ6.

Rechtssicherheit bei der Umsetzung der Früherkennungsuntersuchungen

Die Aufnahme der zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen in das Gelbe Heft stärkt die systematische Prävention und Sichtbarkeit der kindlichen Mundgesundheit. Gleichzeitig müssen Praxen neue Dokumentationsstandards einhalten und verbindliche Untersuchungszeitfenster

beachten. Der Praxisleitfaden unterstützt Zahnarztpraxen dabei, die neuen Vorgaben fehlerfrei zu dokumentieren, korrekt abzurechnen und Honorarverluste sicher zu vermeiden. Klare gesetzliche Übersichten und verständliche Fachinformationen bieten maximale Orientierung und Entlastung im Praxisalltag.

Zentrales Informations- und Praxiswerkzeug: Das Werk kombiniert Fachwissen mit praxiserprobten Handlungsempfehlungen – ideal für die direkte Anwendung durch das gesamte Team. Enthalten sind:

– Rechtssichere Orientierung zu Dokumentation, Abrechnung und neuen Vorgaben

– Praxisnahe Checklisten, Ablaufpläne und Arbeitsmaterialien zur sofortigen Integration in Terminmanagement und Praxisorganisation

– Fehlervermeidung bei der Anwendung der neuen BEMA-Positionen FUZ1-FUZ6 sowie bei der Dokumentation im Gelben Heft

Durch diese gezielte Verbindung von Fachinformation und konkreten Arbeitshilfen wird der Leitfaden zum unverzichtbaren Werkzeug für jede Praxis, die ab 2026 gesetzeskonform arbeiten möchte.

Elternkommunikation – einfach, klar und mehrsprachig

Die neuen Untersuchungen werden als fester Bestandteil der kindlichen Entwicklung im Gelben Heft ausgewiesen. Das bedeutet: Eltern müssen informiert, abgeholt und aktiv eingebunden werden. Der Praxisleitfaden stellt dafür umfangreiche Unterstützung bereit – leicht verständlich und mehrsprachig:

– Informationsmaterial für Eltern in Deutsch, Russisch, Englisch und Arabisch

– praxistaugliche Erklärtexte zur frühen Mundgesundheit

– verständliche Hinweise zur Bedeutung der Untersuchungen Z1-Z6

Zahnarztpraxen stärken damit ihre Position als kompetenter Ansprechpartner für Kinderzahnheilkunde – und sparen zugleich wertvolle Zeit im Alltag.

Organisatorische Abläufe reibungslos umsetzen

Die neuen Zeitfenster und Dokumentationsanforderungen erfordern optimierte Abläufe. Der Leitfaden hilft mit

– sofort einsetzbaren Checklisten,

– strukturierten Prozessabläufen und

– direkt nutzbaren Materialien für das ganze Team.

So gelingt der Übergang zur neuen Richtlinie unkompliziert und effizient.

!! Highlight: Digitale Zusatzmaterialien

Mit dem Praxisleitfaden erhalten Sie zusätzliche Informations- und Arbeitsmaterialien zum Download. Damit ist das Praxisteam

optimal für die Umsetzung der neuen Früherkennungsrichtlinien gerüstet.

Der „Praxisleitfaden Früherkennung (Z1-Z6) für die Zahnarztpraxis“ ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Kaufmöglichkeit finden Sie unter: https://www.spitta.de/frueherkennung

Bibliographische Daten

Praxisleitfaden Früherkennung (Z1-Z6) für die Zahnarztpraxis

Seiten: ca. 200 und digitales Zusatzmaterial

Format & Maße: DIN-A-5, 17 24 cm

Erscheinungsjahr: 2026

Preis: EUR 191,53 (brutto)

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter: https://www.spitta.de

