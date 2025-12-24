Neuroblends bringt zuckerfreie funktionale Getränke mit Nootropika und Pflanzenextrakten auf den Markt

Pullach i. Isartal, 18. Dezember 2025 – Die Neuroblends Functional Drinks UG erweitert den Markt für funktionale Getränke mit innovativen, zucker- und kalorienfreien Produkten, die gezielt auf Fokus, Energie und Wohlbefinden ausgerichtet sind. Unter der Marke Neuroblends verbindet das Unternehmen funktionelle Inhaltsstoffe mit modernem Geschmack und alltagstauglichem Design.

Die Getränke enthalten Nootropika, Adaptogene sowie natürliche Pflanzenextrakte und richten sich an gesundheitsbewusste Konsumenten, Berufstätige und aktive Menschen, die Wert auf bewusste Ernährung und mentale Leistungsfähigkeit legen. Neuroblends verfolgt dabei den Ansatz, Funktionalität und Genuss in ausgewogenen Rezepturen zu vereinen – ohne Zucker und unnötige Kalorien.

„Unsere Getränke sollen Menschen im Alltag mental und körperlich unterstützen. Neuroblends steht für bewusstes Trinken mit funktionalem Mehrwert“, so die Geschäftsführung des Unternehmens.

Die Marke Neuroblends ist sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene markenrechtlich geschützt. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.neuroblends.eu

Neuroblends ist eine Marke für innovative funktionale Getränke, die speziell dafür entwickelt wurden, Körper und Geist im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Produkte sind zuckerfrei, kalorienfrei und kombinieren Nootropika, Adaptogene sowie natürliche Pflanzenextrakte zu ausgewogenen Rezepturen mit funktionalem Mehrwert.

Neuroblends richtet sich an Menschen mit einem aktiven, bewussten Lebensstil, die mehr von einem Getränk erwarten als reine Erfrischung. Der Fokus liegt auf mentaler Leistungsfähigkeit, Energie, Balance und Wohlbefinden – ohne unnötige Zusätze und mit modernem Geschmack.

Die Marke verbindet wissenschaftlich inspirierte Inhaltsstoffe mit zeitgemäßem Design und verfolgt den Anspruch, funktionale Wirkung und Genuss in einer alltagstauglichen Form zu vereinen. Neuroblends steht für bewusstes Trinken im modernen Lifestyle.

