Neustar und Adverity ermöglichen eine vereinfachte Verwaltung und Optimierung von Marketing-Daten im fragmentierten Werbe-Ökosystem

Partnerschaft bietet schnellere Einblicke in fortschrittliche Marketing-Analysen

Wien, 28. Juli 2022 – Neustar, ein Unternehmen der TransUnion, gab heute eine Partnerschaft mit der integrierten Datenplattform Adverity bekannt. Das Ziel der Kooperation: Marketern soll es ermöglicht werden, all ihre Daten einfacher miteinander zu verknüpfen, um ihre Marketing- und Brand-Performance zu verbessern. Datenorientiertes Marketing wird immer komplexer und Marketingverantwortliche benötigen eine ganzheitliche Datenstrategie, um ihre Ausgaben zu optimieren und den Return on Investment („ROI“) zu verbessern.

Durch die Partnerschaft soll es Unternehmen und Agenturen möglich werden, die Marketing-Performance über verschiedene Online- und Offline-Kanäle hinweg besser zu messen, einschließlich der Walled-Garden- und TV-Ökosysteme. Zudem ermöglicht die Kooperation Neustar, die automatisierten Datenintegrationen und Datenmanagement-Funktionen von Adverity Connect für fortschrittliche Marketing-Analyse-Modelle auf Basis von Neustar Optimizer zu nutzen.

Neustar Optimizer ist eine Closed-Loop-Plattform für Marketing-Optimierung und Consumer Insights. Sie ermöglicht es Unternehmen, die Marketing- und Brand-Performance durch Messung aller Verbraucheraktivitäten zu verbessern. Mit Neustar Optimizer lassen sich in Echtzeit der Marketing-Mix, die Zuweisung von Medienbudgets, Kampagnen und kreative Taktiken sowie Zielgruppensegmente optimieren.

„Datenmanagement ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zum datengesteuerten Marketing“, sagt Mike Finnerty, SVP Global Services bei Neustar. „Durch die Partnerschaft mit Adverity können unsere Kunden ihre Marketingdaten jetzt einfacher organisieren und strukturieren und diese dann für fortschrittliche Marketinganalysen nutzen, was eine erhebliche Zeitersparnis mit sich bringt.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir ein so starkes, gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich Daten besser zugänglich und nutzbar zu machen“, sagt Alexander Igelsböck, CEO und Mitbegründer von Adverity. „Die Partnerschaft mit Neustar ermöglicht es uns, der Marketingbranche auch in Zukunft neue und innovative Daten- und Analysefunktionen zur Verfügung zu stellen, da wir ein immer größeres Datenwachstum in diesem Bereich sehen.“

Weitere Informationen zu den Marketing-Analyse-Lösungen von Neustar finden Sie unter: https://www.home.neustar/customer-analytics/unified-marketing-analytics

Über TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion ist ein globales Unternehmen für Informationen und Einblicke, das Vertrauen in die moderne Wirtschaft ermöglicht. Wir tun dies, indem wir ein aussagekräftiges Bild von jeder Person liefern, so dass sie auf dem Markt zuverlässig repräsentiert werden kann. Das Ergebnis ist, dass Unternehmen und Verbraucher mit Vertrauen handeln und Großes erreichen können. Wir nennen dies Information for Good®. TransUnion ist in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten und bietet Lösungen, die Hunderten von Millionen Menschen wirtschaftliche Chancen, großartige Erlebnisse und persönliches Empowerment ermöglichen. https://www.transunion.com

Über Neustar

Neustar, Inc. ein Unternehmen von TransUnion, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Identity Resolution und liefert die Daten und Technologien, die vertrauenswürdige Verbindungen zwischen Unternehmen und Menschen in den wichtigsten Momenten ermöglichen. Neustar bietet branchenführende Lösungen in den Bereichen Marketing, Risiko und Kommunikation, die Daten über Personen, Geräte und Standorte verantwortungsbewusst miteinander verbinden und durch Milliarden von Transaktionen kontinuierlich verifiziert werden. Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von der Kraft vertrauenswürdiger Verbindungen profitieren kann: https://www.home.neustar/

Über Adverity

Adverity ist eine führende integrierte Datenplattform für Marketer, die es Unternehmen ermöglicht, erkenntnisbasiert Entscheidungen schneller und einfacher zu treffen. Die Plattform von Adverity schafft durch die Automatisierung der Datenintegration aus mehreren Hundert Quellen und Zielen eine einheitliche Ansicht der Marketing- und Vertriebsleistung, wodurch die Komplexität beim Nachweis der Marketingeffektivität und des ROI über Online- und Offline-Kanäle reduziert wird. https://www.adverity.com

