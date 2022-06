NEUSTART FÜR DAS IBIS DORTMUND CITY

DAS BUDGET-HOTEL GEHÖRT JETZT UNTER NEUER LEITUNG ZUR BEKANNTEN LFPI HOTEL-GRUPPE

Zuwachs für die LFPI-Familie. Die bekannteHotelgruppe hat kürzlichdas ibis Dortmund City übernommen. Neu und doch bekannt istDalibor Cavara, dem die neuen Betreiber des Hotels das Vertrauen ausgesprochen haben. Dennder bisherigeDirektionsassistent zeichnet nun für das Management des Hotels an derMärkischen Straße 73 verantwortlich.

„Mit seiner exzellenten Lage zum Stadtzentrum und derNähe zum Westfalenstadion bereichertdas Hotel unser Portfolio in besonderem Maß“, betont Philipp Bessler, Geschäftsführer von LFPI Hotels Deutschland. „Gemeinsam mit dem hochmotivierten Team vor Ort möchten wir das Haus noch erfolgreicher machen und planen daher eine umfangreiche Renovierung.“

Den Veränderungen schaut der neue Hoteldirektor, der im Haus alle Stationen und Positionen vom Koch bis zum Direktor durchlaufen hat, mit Vorfreude entgegen. „Die anstehenden Umbauten werden meinem Team und mir weiterhin die Möglichkeit bieten, sowohl unseren internationalen Business- als auch Leisure-Gästen sowie Fußballfans aus aller Welt einen guten Service zu bieten und herzliche Gastgeber zu sein“, so der39-jährige bekennende BVB-Fan. Unterstützung bei den anstehenden Herausforderungen erfährt der in Sarajevo geborene Hotelfachmann von LFPI Operationsmanager Reinier Franssen, der eine vielversprechende Zukunft für das ibis Dortmund City sieht: „Durch den attraktiven Standort mit der Nähe zu zahlreichen Firmen und der Messe können wir sicher nach der Komplettrenovierung die Gäste noch mehr für uns begeistern und verstärktGeschäftskunden ansprechen.“Die internationale Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland hat LFPI mit einem Team um Counsel Johannes Bescher bei der Übernahme des Hotelbetriebs umfassend rechtlich beraten.

Das fußläufig zum Stadtzentrum und zu den Westfalenhallen gelegene ibis Dortmund City verfügt über 97 modern ausgestattete Zimmer, die ruhig, schallgeschützt und klimatisiert sind. WLAN steht sowohl in den Zimmern als auch in der Lobby gratis zur Verfügung. Ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet lässt die Gäste frisch gestärkt in den Tag starten. Leckere warme und kalte Snacks, Erfrischungen und Getränke werden rund um die Uhr in der Bar serviert – für einen genussvollen Besuch.

Firmenkontakt

LFPI Hotels Management Deutschland

Rainer Franssen

Märkische Strasse 73

44141 Dortmund

+49 231 185770

h3285@accor.com

https://all.accor.com/hotel/3285/index.de.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: LFPI Hotels Management Deutschland