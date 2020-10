Neustart nach der Krise

Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft und mit ihr die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession geführt. Die einsetzende schrittweise Erholung der Konjunktur zeigt nach dem Crash ein deutliches Bild von Gewinnern und Verlierern der Krise auf. Beide gemein haben den unerlässlichen Anspruch des Herunterfahrens und Neustartens. Es gilt, Chancen zu erkennen und zukunftsfähige Geschäftsfelder auszubauen aber auch bestehende Risiken neu zu bewerten und Restrukturierungen einzuleiten. Hier stehen die Experten der international agierenden Personalberatung Norecu Executive Search GmbH hilfreich zur Seite.

Es ist die Stunde tatkräftiger Entscheider und souveräner Krisenmanager. Nach einer außergewöhnlich langen Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs wird dabei sichtbar, wer in seiner Rolle als Führungskraft die neuen Anforderungen erfüllen wird. Wer von Wachstum auf Restart schalten kann. Wer seinen Platz in der neuen Organisation findet.

Gleichzeitig verdeutlichen die letzten Monate, wo Strukturen überdacht werden müssen, wo neue Leader die Teams zur Effizienz führen müssen. So manches Unternehmen muss die Legitimation ganzer Abteilungen in Frage stellen.

Gern liest man in diesen Tagen von verantwortungsvollen Maßnahmen, die langfristig die Zukunft der Unternehmen sichern werden. Personalleiter und Geschäftsführer betonen ihre Verlässlichkeit als Arbeitgeber. Der Weg zu einer “guten Lösung für die betroffene Führungskraft” führt im besten Falle über ein professionelles Executive Outplacement.

“Ich bin kompetent für mein Produkt, mein Berater ist kompetent für den Prozess.”

Mit der Beauftragung eines Beraters übergibt man die berufliche Neuorientierung der Führungskraft in professionelle Hände. Moderne Outplacement Berater bieten heute ein breites, modular aufgebautes und individuell ausrichtbares Leistungsspektrum an, welches weit über den “CV Check” hinaus geht. Dieses öffnet den Blick des Klienten für neue Branchen und Tätigkeitsfelder und über das Netzwerk des Beraters auch die Türen hinein.

Ein modernes Executive Outplacement ist eine Form der Selbstfindung. Was motiviert mich wirklich? Was sind meine Treiber? Und wie werde ich als die Führungskraft wahrgenommen, die ich sein will? Eine Investition, die Zukunft sichert.

NORECU vereint zwei Brands unter einem Dach. NORECU Executive Search besetzt Führungsfunktionen der Ebenen eins bis drei. NORECU Executive Outplacement führt Führungskräfte individuell und zielgerichtet durch eine Phase der beruflichen Neuorientierung. Kern und Herzstück beider Säulen ist das Headhunting. Grundlage der Beratungstätigkeit sind breite Industrie- und Branchenerfahrung, starke und langjährige Kooperationen und Partnerschaften im deutschen und internationalen Raum und der direkte Kontakt zu etwa 3.000 Managern und Aufsichtsräten.

Unternehmen und Führungskräfte beauftragen NORECU im Rahmen ihrer Veränderungsprozesse als etablierten Berater & Coach mit tiefem Branchenverständnis, erkennbarer Wertestruktur und frischen, innovativen Ansätzen. Mit Fingerspitzengefühl und absoluter Diskretion führt die Agentur Unternehmen und Führungskraft zusammen.

Die Norecu Executive Search GmbH ist eine 2012 gegründete, branchenübergreifende, national und international agierende Personalberatung mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Düsseldorf und der Schweiz. Spezialisiert auf die Besetzung von Führungspositionen der Ebene 1-3, zählen auch Executive Outplacement und Placement sowie Prozessberatung mit Schwerpunkt Lean- und Change Management zum Leistungsportfolio des Unternehmens.

