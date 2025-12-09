Neuste Generation CAMTEC PS Geräte bei RS Components verfügbar

Design-to-Service und zweistellige Kostenersparnis bei großen Elektro- und Lichtnetzen

CAMTEC (PFINZTAL / Karlsruhe, Oktober 2025) Die flexibel programmierbaren CAMTEC-Laborstromversorgungen auf DIN-Hutschiene und die Einschaltstrombegrenzer der ESB-Serie von CAMTEC Power Supplies können ab sofort im Webshop von RS Components 24/7 weltweit bestellt werden. RS Components bietet global Beschaffungs-, Lagerhaltungs- und Wartungslösungen für eine Vielzahl von technischen Anwendungen an. Die einzigartigen, robusten CAMTEC-Geräte sind direkt ab Lager erhältlich.

Mit den neuen Geräteserien im Bereich programmierbarer Stromversorgungen und Einschaltstrombegrenzer schlägt CAMTEC in punkto Größe, Effizienz und Flexibilität seine eigenen Benchmarks seiner bekannten, hochrobusten Klassiker-Serien: Die einzigartige, neue CPSi-Serie von CAMTEC Powersupplies ist bis zu 35-fach skalierbar, extrem wartungsfreundlich und mit selbstkalibrierenden, austauschbaren Schnittstellen ausgestattet. Die programmierbaren Stromversorgungen des bekannten deutschen Spezialisten für besonders robuste kapazitive Lasten und Laborstromversorgungen bieten eine freie Skalierbarkeit von 2000 W bis zu 105 kW Ausgangsleistung – begleitet von einer völlig flexiblen Auf- und Abwärtsskalierung und Wartung durch den Kunden selbst. Dank seiner Master-Slave-Master-zu-Slave-Systeme verbindet es bis zu 35 Stromversorgungsgeräte zu einem großen (DC-)Netzwerk. Dank des konsequenten und einzigartigen modularen Aufbaus ist es möglich, das System genau auf die benötigte Leistung zu skalieren. Dies führt zu geringeren System- und Energiekosten und erhöht die Nachhaltigkeit. Die Module können bei erneuter Verwendung sogar als eigenständige Geräte verwendet werden. Diese kann dann einzeln oder in neuen Konfigurationen eingesetzt werden.

++ Bis zu zehn Prozent Kostenersparnis bei großen Licht- und Elektronetzen +++

Im Bereich der Einschaltstrombegrenzer erweitert RS Components sein Webshop-Portfolio durch das Angebot der CAMTEC Einschaltstrombegrenzer-Serien um mehrere bewährte und einige sehr kostensparende innovative Geräte. Die neueste, einzigartige CAMTEC-Einschaltstrombegrenzer-Serie ESB001 wurde vor zwei Jahren auf den Markt gebracht. Mit einem Platzbedarf von nur einem einphasigen Leistungsschalter auf der Hutschiene (d. h. 1 TE, also 17,5 mm), ist sie die mit Abstand kleinste ihrer Leistungsklasse weltweit. Darüber hinaus hält sie die Summe aller Einschaltströme im Unterverteilungsnetz besonders niedrig, was das Netz stabil und ausfallsicher macht. Die verschiedenen Netzbereiche müssen nicht nacheinander eingeschaltet werden und im gesamten elektrischen System können einfachere Komponenten verwendet werden: Dies spart bis zu zehn Prozent der Gesamtkosten bei der Planung von Beleuchtungs-, Tunnel- oder industriellen Elektroinstallationen.

++ CAMTEC und RS Components – eine perfekte Kombination ++

Alle Camtec-Geräte werden in der CAMTEC-eigenen hochautomatisierten, modernen Produktionslinie im Schwarzwald entwickelt und hergestellt. Seit Jahrzehnten sind sie weltweit überall dort im Einsatz, wo extrem robuste und zuverlässige elektronische Geräte benötigt werden; sei es in Tunneln, Bahnhöfen, Riesenrädern oder Kraft- und Wasserwerken. Oliver Walter, Inhaber und Geschäftsführer der CAMTEC Power Supplies GmbH: „Der RS-Webshop ist ein bekannter globaler Vertriebskanal, der uns hilft, dort zu sein, wo unsere Kunden sind. Er ergänzt perfekt unsere bestehenden globalen Vertriebskanäle mit hochspezialisierten Vertriebsbüros auf allen fünf Kontinenten.“

RS ist ein globaler Omnichannel-Anbieter von Engineering-Lösungen. Sein umfangreiches Produktportfolio wird durch innovative Systemlösungen ergänzt. Die Mission von RS ist es, Webshop plus ergänzende Dienstleistungen anzubieten, um die Herausforderungen der Kunden in den Bereichen Beschaffung, Lagerhaltung und Wartung zu erfüllen und zu einer sichereren Arbeitsumgebung beizutragen. Zum Webshop: https://de.rs-online.com/web

++ CAMTEC Power Supplies GmbH ++

Die CAMTEC GmbH wurde 1995 von Jürgen und Oliver Walter in Pfinztal bei Karlsruhe im Schwarzwald gegründet. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter und entwickelt und produziert ausschließlich im CAMTEC-Werk in Deutschland hochwertige Stromversorgungen und Hochleistungsnetzteile – mit außergewöhnlicher Langzeitverfügbarkeit und einer Servicegarantie von mindestens zehn Jahren. AC/DC-, DC/DC-Stromversorgungen, programmierbare Stromversorgungen und Anlaufstrombegrenzer – in allen internationalen und Bahnstromfrequenzen – bilden den Kern des breiten Portfolios bis hin zum Multiplen-KW-Bereich. Das CAMTEC-Portfolio umfasst Geräte mit unterschiedlichen Gehäuse- und Montageoptionen wie DIN-Schiene, 19-Zoll-Racks, Open Frame und Wandmontage.

