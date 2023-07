Neuste Immobilien in Marsa Dubai

Vida Residences und Sobha Seahaven

Vida Residences Dubai Marina

Vida Residences Dubai Marina, ein großartiges Projekt von Emaar Properties, bietet Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern in Dubai Marina, Dubai. Dieses 50-stöckige Hochhaus am Wasser bietet eine Reihe von exklusiven Möglichkeiten, ein Leben zu führen, das von beispielloser Qualität und Flair geprägt ist und von Vida Hotels and Resorts verwaltet wird.

Dieses Projekt liegt strategisch günstig in einer luxuriösen Yachtanlage und nur wenige Minuten von der Dubai Marina Mall entfernt. Die malerische Lage dieser Residenzen bietet einen atemberaubenden Blick auf die Bucht, eine Reihe von Yachten und die palmengesäumte Promenade vor der wunderschönen Kulisse der Marina-Skyline.

Das Leben im Herzen von Dubai Marina ist sehr komfortabel: Straßenbahn, U-Bahn und Wassertaxis sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt, und die hervorragende Verkehrsanbindung verbindet die Bewohner mit dem Rest dieser faszinierenden Stadt. Genießen Sie die Bootsfahrt um die World Islands, das Burj Al Arab Jumeirah und andere Marina-Attraktionen, die eine erfrischende Perspektive auf die Gegend bieten.

Wichtigste Highlights:

– Hochmoderne 50-stöckige Wohnanlage

– Servicedienstleistungen von Vida Hotels and Resorts

– Sicherheit rund um die Uhr

– Leichte Zugänglichkeit und Mobilität

– Rezeption und Concierge-Dienstleistungen

In den Vida Residences Dubai Marina haben Sie Zugang zu einer breiten Palette von Annehmlichkeiten und einer luxuriösen Atmosphäre mit Service, die Ihnen das ganze Jahr über Unterhaltung bietet. Darüber hinaus ist es mit anspruchsvollen Möbeln, schönen Leuchten, elektrischen und elektronischen Armaturen ausgestattet, die es zu einem großartigen Ort zum Leben machen. Die innovativen Innenräume haben ein ruhiges Flair, das durch schöne Wände und Dachdekorationen ergänzt wird. Außerdem ist es mit unglaublichen futuristischen Annehmlichkeiten und Einrichtungen ausgestattet.

Wichtige Einrichtungen:

– Rezeption und Concierge-Service

– Gemeinsamer Innenhof

– Reinigungsservice

– BBQ-Bereich

– Jacuzzi

– Einzelhandelsbereich

– Restaurants und Cafés

– Unendlicher Pool

– Dampfbad Sauna

Vida Residences Dubai Marina, ein glänzender neuer 50-stöckiger Turm im Herzen von Dubai Marina an der Sheikh Zayed Road. Es bietet eine reibungslose Anbindung an das Straßennetz und ermöglicht den Zugang zu verschiedenen wichtigen Sehenswürdigkeiten und ist nur wenige Minuten von den Weltklasse-Einzelhandels- und Einkaufsmöglichkeiten in der Dubai Marina Mall entfernt.

Die Masterplan-Entwicklung Emaar Vida Residences gilt als eines der am schönsten gestalteten Häuser auf einer großen Fläche. Neben einem komfortablen und riesigen Wohnzimmer, Schlafzimmern und Versorgungseinrichtungen bietet es auch jeglichen Luxus, den Sie suchen. Darüber hinaus ist es mit anspruchsvollen Möbeln, elektrischen und elektronischen Armaturen ausgestattet, die es zu einem großartigen Ort zum Leben in Dubai machen.

Emaar Vida Residences am Yachthafen von Dubai bietet Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern in verschiedenen Größen und Grundrissen. Die Bewohner haben auch einfachen Zugang zu Weltklasse-Gastfreundschaft und Freizeit. Während als eine der am meisten wunderbar gestaltete Häuser in einem großen Bereich umfasst. Zusammen mit einem komfortablen und riesigen Wohnzimmer, Schlafzimmer und Dienstprogramme, ist es auch mit jedem Luxus, den Sie suchen.

Wohnung Dubai Marina – jetzt kaufen

Sobha SeaHaven

Sobha SeaHaven – das neueste Projekt der Sobha Group am Hafen von Dubai – bietet Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern direkt am Wasser und einem atemberaubenden Blick auf die Palm Jumeirah. Erleben Sie das Leben auf eine neue Art und Weise, die auf globalen Standards basiert und die Grenzen verschiebt. Den Nutzern wird eine neue und ansprechende Art des Wohnens geboten, bei der die Verarbeitung und die luxuriöse Handwerkskunst der Spitzenklasse die Wohnungen noch attraktiver und charmanter machen.

Eingebettet im Herzen des Hafens von Dubai, mit atemberaubendem Blick auf die Skyline, die Küste, das prominente Ain Dubai und das königliche Burj Al Arab. Neben der reizvollen Essenz des Wohnens mit einer verehrten Infrastruktur und architektonischer Genialität, die es den wenigen Anspruchsvollen erlaubt, die Schönheit des Zuhauses zu schätzen.

Üppige Innenräume und glamouröse Erscheinungen, eine beruhigende Umgebung mit attraktiven Außenanlagen, all das trägt zu einer neuen Lebensart bei. Tauchen Sie ein in das unvermeidliche, immerwährende Glück der herrlichen Umgebung am Wasser und der zugänglichen Einrichtungen, der Restaurants und Cafés am Wasser und so weiter.

Ein Zuhause mit exklusiven Einrichtungen und erstklassigen Annehmlichkeiten in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, Gesundheit, Sport und Spaß, unter anderem mit modernen Einrichtungen und nahe gelegenen gehobenen Geschäften, Einkaufszentren und Läden. Erleben Sie ein neues Lebensgefühl mit aufregenden Möglichkeiten, Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen.

Wichtigste Highlights:

– Eine Auswahl an Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern

– Neueste Entwicklung in Dubai Harbour

– Innovative Designs und beruhigende Außenanlagen

– Geräumige Wohnungen und herrliche Umgebung

– Einfache und erschwingliche Zahlungspläne zur Verfügung

– Exklusive Aussicht auf Palm Jumeirah, Burj Al Arab und Ain Dubai

Das Leben in Sobha SeaHaven ist wie der Eintritt in ein neues Universum voller Aufregung, Glück und Frieden. Die Wohnanlage befindet sich in der Nähe von Burj Al Arab, Palm Jumeirah und Ain Dubai wie aufregende Orte, sowie Restaurants, Cafés und vieles mehr am Wasser.

Wichtige Annehmlichkeiten:

– F&B Einzelhandel

– Yoga-Zone

– Indoor-Spielbereich

– Club-Lounge

– Skatepark

– Kreuzfahrt-Terminal

– Einkaufszentrum

– Öffentliche Strände

– Freizeit und Unterhaltung

– Parkservice und Concierge-Dienstleistungen

Sobha SeaHaven ist ein unabhängiges und elegantes Projekt der Sobha Group am Hafen von Dubai, das sich in unmittelbarer Nähe zu bekannten Gemeinden befindet. Es stellt Verbindungen zwischen den Nutzern und einer Vielzahl von Orten und Zielen her, darunter Orte für Erholung und Freizeit, Cafés und andere.

Durch die direkte Lage an der Sheikh Zayed Road, die eine nahtlose Verbindung zu einer Vielzahl von wichtigen Orten, Knotenpunkten und Geschäftskreisen bietet, können Sie ein Leben jenseits Ihrer kühnsten Träume entdecken und ausprobieren. Dies ist das Leben, das Sie sich in Ihren Träumen immer vorgestellt haben, also genießen Sie diesen glitzernden Luxus in Dubai.

Standort Konnektivität:

– 10 Minuten – Palm Jumeirah, Dubai

– 10 Minuten – Dubai Marina Mall

– 05 Minuten – Sheikh Zayed Road, Dubai

– 15 Minuten – Mall of the Emirates

– 18 Minuten – Jumeirah Village Circle

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 12 Minuten – Ibn Battuta Einkaufszentrum

– 28 Minuten – IMG Worlds of Adventure

Der geschätzte Masterplan von Sobha SeaHaven bietet den begehrtesten Wohnraum in der begehrtesten Lage und bietet den Bewohnern in jeder Hinsicht Vorteile. Die Wahl eines Hauses in diesem prestigeträchtigen Viertel Dubai Harbour wird Ihr Leben in Bezug auf den Lebensstil revolutionieren. Ergreifen Sie die unglaubliche Gelegenheit, hier Ihr ideales Haus zu wählen und zu reservieren, um Ihr Leben und Ihre Lebensweise völlig zu verändern.

Neben der atemberaubenden Umgebung Dubais bieten wir Ihnen erstklassige Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. Das Freizeitangebot, die hervorragenden Einrichtungen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Attraktionen und viele andere Dinge, die zu Ihrer verbesserten Lebensweise beitragen werden.

SeaHaven Dubai – Apartment kaufen

Bei Sobha SeaHaven haben Sie die Wahl zwischen opulenten Grundrissen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und hochwertiger Innenausstattung. Spüren Sie, wie es ist, ein Leben zu führen, das Ihre kühnsten Träume und Ihre kreativsten Vorstellungen übersteigt. Tauchen Sie ein in die luxuriösen Designs dieser erstaunlichen Wohnanlage und genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf Palm Jumeirah, Ain Dubai und vieles mehr.

