Neuste Off Plan Immobilien im Bau

The Gate, Masdar City

The Gate at Masdar City ist ein neues Wohngebäude mittlerer Höhe, das von Reportage Properties mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten in Abu Dhabi vorgestellt werden soll. Mit insgesamt 463 luxuriösen Wohneinheiten bietet Ihnen das Projekt die Möglichkeit, zwischen Studios, 1-, 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen zu wählen.

Darüber hinaus werden die 1-Schlafzimmer-Wohnungen in 2 verschiedenen Grundrissen angeboten – Junior 1-Schlafzimmer und 1-Schlafzimmer-Wohnungen. Das 10-stöckige Apartmentgebäude zeichnet sich durch ein modernes Design aus und hat eine Gesamthöhe von 34,70 Metern. Auf einer Gesamtfläche von 528.577 Quadratmetern errichtet, wird das Gebäude einen neuen Lebensstil inspirieren.

Jede der Wohneinheiten in diesem Wohngebäude ist so gestaltet, dass sie Ihren allgemeinen Komfort und Ihre Bequemlichkeit erhöht. Die Wohnungen verfügen über eine hervorragende Ausstattung und ein frisches Innendesign, das die Qualität Ihres Lebens erhöht.

Die verkehrsgünstige Lage mit großartigen Anbindungsmöglichkeiten bringt Sie in das Zentrum dieser majestätischen Stadt. Von hier aus können Sie die wichtigsten Attraktionen relativ leicht erkunden.

Wenn Sie daran interessiert sind, ein Haus zu erwerben, das budgetfreundlich ist, aber gleichzeitig mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet ist, dann endet Ihre Suche hier. Das Projekt bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, an der nachhaltigsten Wirtschaftsstadt der Welt teilzuhaben:

– Ein neues Wohnprojekt mit einer großen Vielfalt an Wohneinheiten

– Jede der Einheiten verfügt über eine stilvolle und helle Inneneinrichtung

– Zugang zu einigen der besten Annehmlichkeiten

– Die Möbel sind im Preis inbegriffen

– Die Zahlung während der Bauphase muss mindestens 36%o der Gesamtsumme betragen

The Gate von Reportage Properties bietet einige der feinsten Annehmlichkeiten und ist darauf vorbereitet, ein Projekt zu sein, das sich im Wesentlichen um all Ihre Bedürfnisse und Anliegen kümmert. Die zu integrierenden Einrichtungen sind sorgfältig bis ins letzte Detail geplant. Dies wird in gewisser Weise neue Wege des Lebens eröffnen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Kinderschwimmbad

– Spielplatz

– Kino-Bereich

– 7 große Aufzüge

– Bocce-Spielplatz

– Überdachter Parkplatz

– Einzelhandelsbereich

– Turnhalle

– BBQ-Bereich

– Spielbereich für Haustiere

– Sitzgelegenheiten

– Landschaftsgärten, Zen-Garten, Yoga-Garten und Plantagenbereiche

The central location of The Gate residences at Masdar City puts the development in an elite category, which will further benefit residents like you in the near future. Because of its unique strategic position, the development will be facing 2 main roads, boulevard road on the north west side and airport road on the north east side. Besides, on account of the low traffic on the road, you will be living a peaceful and serene life.

Nearby Connectivity

05 minutes – Abu Dhabi International Airport

05 minutes – GEMS Educational & Ryan International School

05 minutes – Masdar Institute

15 minutes – Irena Building

15 minutes – Yas Island Leisure Activities

15 minutes – Ferrari World

20 minutes – Al Raha Beach

The Gate von Reportage Properties ist Teil einer Masterplan-Gemeinschaft, die einen makellosen Lebensstil garantiert. Dieses mittelhohe Wohngebäude in Masdar City befindet sich in einem schnell wachsenden Cluster mit luxuriösen Einzelhandels- und Gastronomieangeboten, erstklassigen Gesundheitseinrichtungen und viel Grünfläche.

Jeder einzelne Aspekt der Anlage ist so abgestimmt, dass er Ihr gesamtes Lebensgefühl bereichert. Tatsächlich finden Sie alles, was Sie brauchen, direkt vor der Tür.

Reportage Properties neue Entwicklung von The Gate at Masdar City, finden Sie Grundrisse, die in jeder Hinsicht bemerkenswert sind. Jedes der Studios, 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Apartments variiert in seiner Größe und ist mit hellen und modernen Innenräumen ausgestattet, die den Begriff Komfort und Eleganz neu definieren.

Top Immobilien Angebote Dubai – Jetzt kaufen

Perla 2, Yas Island

Perla 2 auf Yas Island ist eine neue Wohnanlage von Reportage Properties, die eine Auswahl an Apartments mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern sowie Doppelhaushälften bietet. Die beiden Hochhaustürme sind ein Juwel auf der Insel und bieten einen direkten Blick auf das Meer und die Skyline.

Die strategische Lage des Projekts im Luxus- und Unterhaltungszentrum von Abu Dhabi, direkt am Wasser, bietet eine wunderschöne Kulisse und einen herrlichen Blick auf das Meer. Die Wohnanlage befindet sich außerdem im Zentrum von Yas Island, von wo aus Sie problemlos alle anderen Orte erreichen können. Die Hochhausfassaden sind perfekt auf alle Bedürfnisse zugeschnitten und bieten eine breite Palette von Residenzen mit luxuriösem und hochwertigem Lebensstil, darunter Duplex- und Apartments mit Blick auf das Meer und die Nachbarschaft.

Erholen Sie sich am Pool mit Blick auf den Himmel und lassen Sie sich von der Schönheit der blauen Skyline verzaubern. Das Beste aus beiden Welten mit einem Fitnessstudio auf dem Dach und Swimmingpools für Kinder und Erwachsene macht Ihren Alltag zu etwas Besonderem, und Sie haben leichten Zugang zu allem.

– Wohnanlage mit zwei Türmen auf Yas Island

– Eine Auswahl an Apartments mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern und Doppelhaushälften

– Zentrale Inseladresse mit einfacher Anbindung

– Residenzen mit luxuriöser Einrichtung und Ausstattung

– Attraktive und praktikable Zahlungsoptionen

Perla 2 auf Yas Island verfügt über alle Freizeiteinrichtungen, die Ihnen einen Lebensstil wie nie zuvor bieten. Da der Turm über Einzelhandelsflächen und F&B-Lokale auf der unteren Ebene verfügt, haben Sie einfachen Zugang zu allen Einrichtungen direkt vor der Haustür. Außerdem gibt es eine Dachterrasse, von der aus Sie die Aussicht ins Freie und den bequemen Lebensstil auf dem Gelände genießen können.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

– BBQ-Bereich

– Turnhalle

– Überdachtes Parken

– Landschaftliche Bereiche

– Große Lobbys

– Boccia-Spielbereich

– Schattige Sitzgelegenheiten

Perla 2 befindet sich auf Yas Island in Abu Dhabi und bietet den Bewohnern einen inspirierenden Lebensstil an einer günstigen Adresse. Die exzellente zentrale Lage des Turms bietet den Bewohnern und Gästen grenzenlose Inspiration und eine breite Palette von Möglichkeiten, um einen Freizeit-Lifestyle zu genießen.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Yas Beach

– 05 Minuten – Etihad Arena

– 05 Minuten – Ferrari World

– 10 Minuten – Yas Einkaufszentrum

– 10 Minuten – Yas Water World

– 10 Minuten – Warner Bros, Abu Dhabi

– 25 Minuten – Louvre-Museum

– 30 Minuten – Al Reem Insel

– 25 Minuten – Saadiyat-Insel

Perla 2 auf Yas Island von Reportage Properties ist ein Masterplan-Projekt, das den Bewohnern alles bietet, was sie brauchen. Diese exklusiven Residenzen sind mit intelligenten Annehmlichkeiten und High-Speed-Internet ausgestattet und verfügen über eine zentrale Klimaanlage, die Ihnen einen komfortablen Lebensstil ermöglicht.

Die Gemeinde bietet einige der besten Annehmlichkeiten in einer vollständig integrierten, autarken Wohnumgebung. Die Bewohner der Gemeinde können eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Einzelhandelsgeschäften, Geschäften und Zugang zu Parks, Gärten, Spielplätzen und vielem mehr genießen.

Perla 2 ist eine Wohnanlage mit zwei Hochhäusern, die eine Auswahl an Apartments mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern sowie Doppelhaushälften bietet. Diese exklusive Serie von Luxus-Design-Residenzen wird mit luxuriösen In-House-Annehmlichkeiten sowie Dachterrassen-Annehmlichkeiten zur Verfügung gestellt.

