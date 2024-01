Neuste Off-Plan Projekte in Dubai

Habtoor Grand Residences, JBR, Dubai Marina und Madinat Jumeirah Living Apartments, Jumeirah

Habtoor Grand Residences ist ein G+49-stöckiger Luxus-Wohnturm im Herzen von Jumeirah Beach, Dubai Marina, der opulentes Wohnen mit 2- bis 4-Schlafzimmer-Apartments, Stadthäusern und Penthäusern neu definiert und von der Al Habtoor Group entwickelt wurde. Jede Wohnung in diesem Hochhaus bietet einen atemberaubenden Blick auf Dubai Marina und den Golf, so dass die Bewohner mit einem unvergleichlichen Wassererlebnis aufwachen.

Das geplante Projekt bietet eine Oase der Freizeit und des Wohlbefindens mit einem Swimmingpool auf dem Dach, Erholungseinrichtungen, einem voll ausgestatteten Fitnessstudio, Tennisplätzen und Joggingstrecken. Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind vielfältig und umfassen einen Kinosaal, eine Bibliothek und einen eigenen Spielbereich für Kinder. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einzelhandelsgeschäfte und Cafés, die jeden Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants abdecken.

Der 24/7-Sicherheitsdienst, der Concierge-Service und der Parkservice ermöglichen den Bewohnern einen komfortablen und exklusiven Lebensstil. Die erstklassige Lage der Immobilie in der Nähe des Yachthafens gewährleistet einen einfachen Zugang zu den besten Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und macht sie zu einer begehrten Adresse in JBR.

Habtoor Grand Residences ist der Inbegriff eines luxuriösen Lebensstils mit einer Reihe von Freizeit- und Lifestyle-Einrichtungen, die Sie jeden Tag aufs Neue inspirieren und Ihnen ein Gefühl von Strandnähe vermitteln. Die Bewohner erwartet eine Fülle von Annehmlichkeiten, darunter ein umfassender Health Club, ein Spa, Innen- und Außenpools, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Tennisplätze, Joggingstrecken, ein Kinosaal, eine Bibliothek und ein Kinderspielplatz. Die Anlage verbindet Freizeit und Lebensstil nahtlos miteinander und sorgt für ein reichhaltiges und erfüllendes Wohnerlebnis.

Wichtige Einrichtungen:

– Concierge-Dienste

– Cafés und Speiselokale

– Business Center und Konferenzräume

– Joggingpfade im Freien und Grünflächen

– Valet-Parking und Autowaschanlage

– Yoga-, Spinning- und Aerobic-Studios

– Salon, Spa und Schönheitsservice

Eingebettet in den lebhaften Jumeirah Beach, Dubai Marina – Habtoor Grand Residences bietet die Nähe zu den belebten Boulevards und Uferpromenaden. Vor der atemberaubenden Kulisse von JBR genießen die Bewohner eine unvergleichliche Mischung aus Luxus und Komfort und befinden sich im Herzen dieses dynamischen Viertels. Mit zahlreichen Hochhäusern entlang der Boulevards, Uferpromenaden und der Nähe zu ausgezeichneten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften verspricht es, eine der begehrtesten Adressen von Dubai Marina zu werden.

Wohnung in JBR, Dubai kaufen

Der Masterplan für die Habtoor Grand Residences am Jumeirah Beach sieht einen hoch aufragenden Turm vor, der durch einen Swimmingpool auf dem Dach und einen Erholungsbereich ergänzt wird, entwickelt von der Al Habtoor Group. Mit viel Liebe zum Detail verspricht das Projekt eine nahtlose Integration von 283 Wohneinheiten in dieses ikonische G+49-Gebäude. Die Entwicklung gewährleistet eine nahtlose Mischung aus Eleganz und Funktionalität und bietet den Bewohnern eine Reihe von Annehmlichkeiten und Einrichtungen, um ihren Lebensstil zu verbessern.

Madinat Jumeirah Living,

Madinat Jumeirah Living, auch bekannt als MJL, entwickelt von der Dubai Holding, ist ein neues atemberaubendes Projekt mit Blick auf das Burj Al Arab. Es befindet sich in Jumeirah Dubai und ist auch als die erste Eigentumswohnanlage in Umm Suqeim bekannt. Das Projekt bietet mit seinen drei exklusiven Projekten Lamtara, Rahaal und Asayel innerhalb von Madinat Jumeirah Living eine extreme Auswahl.

Direkt gegenüber der Ikone des Luxus – dem Burj Al Arab Jumeirah – gelegen, ist es eine einzigartige Sammlung von Eigentumswohnungen. Eingebettet in üppige, lebendige Landschaften und Wadis, bieten Windtürme und breite, schattige Gehwege eine angenehme Entdeckungsreise für Fußgänger. Ruhige Freiflächen bieten Bereiche für aktive und entspannte Unterhaltung, während miteinander verbundene, maßstabsgetreue Wege die Bewohner auf ihrer Entdeckungsreise an jeder Ecke zu Überraschungen führen.

Das Projekt ist fußgängerorientiert und umweltfreundlich. Es wurde unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten entworfen, indem der Zugang für Autos auf ausgewiesene Abstellflächen, Keller und Besucherparkplätze beschränkt wurde.

Dieses großzügige Projekt bietet Bequemlichkeit, Konnektivität und alle Annehmlichkeiten für einen modernen Lebensstil. Madinat Jumeirah Living liegt in der Nähe der renommiertesten Schulen und Krankenhäuser der Stadt und ist der perfekte Ort, um sich zu Hause zu fühlen.

Als prestigeträchtigste und begehrteste Wohngegend in Dubai ist Jumeirah sehr beliebt bei Familien, die auf der Suche nach Villen in ruhigen Wohnstraßen und einem gepflegten Garten sind.

Das atemberaubende Madinat Jumeirah Living (MJL) bietet seinen Bewohnern neben dem Burj Al Arab Annehmlichkeiten von Weltklasse. Das Projekt bietet einen einfachen Zugang zu privaten Gemeinschaftseingängen über einen zentralen Fußgängerweg, der sich durch Madinat Jumeirah Living schlängelt. Es verfügt über gemeinschaftliche Dachterrassen mit Grillplätzen, die einen herrlichen Blick auf Madinat Jumeirah, Burj Al Arab und das Meer bieten:

Wichtige Einrichtungen:

– Eingeschlossene Wohncluster

– Gemeinschaftszentrum

– Gemeinschaftlicher Einzelhandel

– Eine Reihe von Concierge-Diensten

– Spielplätze, Parks und Freiflächen

– Fitnessstudios und Schwimmbäder

– Ausreichend Tiefgaragenplätze für Bewohner

– Ausgewiesene Besucherparkplätze

– Kindertagesstätten

– Direkte, klimatisierte Fußgängerbrücke mit Verbindung zum Madinat Jumeirah Resort

– Kilometerlange schattige Spazierwege, Jogging- und Radwege

Madinat Jumeirah Living (MJL) verfügt über großzügige ebenerdige Abstellflächen mit getrenntem Zugang für Bewohner und Besucher. Seine zentrale Lage bietet eine gute Anbindung an das übrige Dubai durch ein gut ausgebautes Straßennetz. Es ist nur 5 Autominuten von der Sheikh Zayed Road, der Jumeirah Road, der Al Wasl Road und der Umm Suqeim Road entfernt. Große Einkaufszentren, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich direkt vor der Haustür.

Nahegelegene Ziele:

– 2 Minuten Fahrt – Sheikh Zayed Road

– 5 Autominuten – Dubai Media City

– 8 Minuten Fahrt – Dubai Internet City

– 5 Autominuten – das nächste Einkaufszentrum

– 25 Minuten Fahrt – Internationaler Flughafen Dubai

MJL in Jumeirah, ein Wohngebiet an der Küste, das hauptsächlich aus niedrigen Wohnhäusern besteht. Vor dem Jumeirah Beach befinden sich eine Reihe von Luxushotels. Das bekannteste ist das weltberühmte Burj al Arab, das auf einer künstlichen Insel vor der Küste liegt und dessen wunderschöne Architektur zu einem Wahrzeichen von Dubai geworden ist.

In der Nachbarschaft befinden sich das Jumeirah Beach Hotel und das Madinat Jumeirah mit den drei luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels Mina A’Salam, Al Qasr und Dar Al Masyaf, zu denen auch Residenzen, zahlreiche Geschäfte und ein Pier gehören, der sich in den großen Arabischen Golf erstreckt.

Haus in Jumeirah, Dubai kaufen

Jumeirah ist das perfekte Zuhause für wohlhabende Expat-Familien und viele einheimische Emirati-Familien aus der Mittelschicht. Anders als viele andere Stadtteile Dubais verfügt Jumeirah über ein gutes und großes Angebot an unabhängigen Mode- und Kunstboutiquen, die in kleinen, fast einzigartigen Einkaufszentren untergebracht sind. Hier können Sie Ihr soziales Leben genießen, das sich um den Strand, die schönen lokalen Cafés und den Souk Madinat sowie die großzügigen Hotels mit Lizenz dreht.

Das von der Dubai Holding entwickelte Madinat Jumeirah Living ist ein neues Projekt mit verschiedenen Grundrissen von 1, 2, 3 und 4-BR-Wohnungen mit einer Größe von 762 bis 3.584 Quadratmetern.

