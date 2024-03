Neuste Wohnprojekte in Jumeirah Village Circle

Binghatti Phoenix und Samana Manhattan 2

Binghatti Phoenix

Ein brandneues Wohnjuwel von Binghatti Phoenix bei JVC, Dubai, vereint eine exquisite Reihe von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments von Binghatti Properties. Dieses aufstrebende Meisterwerk strahlt eine extravagante Infrastruktur aus, in der sorgfältig gefertigte Linien die Balkone trennen. Der minimalistische und feinste Standard der Materialien präsentiert eine fesselnde Fassade. Entdecken Sie einen allumfassenden Lebensstil, bei dem die erforderlichen Einrichtungen mit luxuriösen und komfortablen Häusern makellos verschmelzen.

Dieser mittelhohe Komplex eines renommierten Bauträgers umfasst ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss, ein Podium, 8 Stockwerke und ein Dachgeschoss mit Wohn- und Einzelhandelsflächen. Dieser Leuchtturm umfasst rund 434 Wohneinheiten und 30 Geschäfte mit einem vielfältigen Angebot an Annehmlichkeiten und einer umweltfreundlichen Umgebung. Es handelt sich um ein durchdachtes Projekt mit einer nahtlosen Kombination aus endloser eleganter Ästhetik und moderner, anspruchsvoller Innovation.

Finden Sie Ihren himmlischen Zufluchtsort, wo Privatsphäre, Komfort und Gelassenheit zusammen gedeihen. Die neutrale Farbpalette, die großzügigen Decken und die breiten Fenster mit voll ausgestatteten Innenräumen sorgen für sonnendurchflutete Räume mit Blick auf die offene Landschaft. Gönnen Sie sich ein aktives und wellnessorientiertes Umfeld innerhalb des Komplexes. Halten Sie sich im Fitnessstudio, auf dem Spielplatz, in den Yogaräumen, im weitläufigen Garten, auf dem Golfplatz und in vielen anderen Bereichen fit und begeistert.

Das Projekt befindet sich an einem strategisch günstigen Ort, direkt an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Sie haben den Vorteil eines einfachen und sofortigen Zugangs zu den verschiedenen wichtigen Zentren, um ein gehobenes Leben in dieser am schnellsten wachsenden und sichersten Gemeinde zu führen. Es umfasst viele gemeinsame Parks, Freiflächen, Sportplätze, medizinische Einrichtungen, Bildungszentren, Restaurants, ein Einkaufszentrum und vieles mehr.

Wichtigste Highlights:

– Wählen Sie aus einer außergewöhnlichen und geräumigen Reihe von Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen

– Kunstvoll gestaltete Infrastruktur mit Untergeschoss, Erdgeschoss, Podium, 8 Stockwerken und einer Dachterrasse

– Gut kuratierte 96 Einheiten von Studios und 274 bzw. 64 Einheiten mit einem bzw. zwei Schlafzimmern

– Insgesamt 434 große und elegante Einheiten mit 30 Einzelhandelsgeschäften

– Exklusive Wellness- und Entspannungseinrichtungen von internationalem Standard

Finden Sie Ihren ersehnten Zufluchtsort in dieser luxuriösen und riesigen Siedlung Binghatti Phoenix, wo komfortable Wohnungen mit Wellness und praktischen Annehmlichkeiten verbunden sind. Es umfasst die Smart-Home-Funktionen, den offenen Garten und viele Erholungselemente.

Wichtige Einrichtungen:

– Yoga im Freien

– Fitnessraum im Freien

– Schwimmbad

– Paddle-Platz

– Golf-Putting

Willkommen zu einem außergewöhnlichen Lebensstil im Binghatti Phoenix, das sich im Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai befindet. Mitten in der offenen Landschaft repräsentiert diese Gemeinschaft die wachsende Kultur der Stadt. Diese gemischt genutzte Siedlung bietet eine erstaunliche Vielfalt an Gemeinschaftsräumen und wichtigen Zentren, in denen die Bewohner ein ideales, familienorientiertes Lebensgefühl pflegen können. Viele Parks, Landschaften, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Lebensmittelgeschäfte, Bildungseinrichtungen, Geschäfte und Wohlfühlorte sind in dieser Gemeinde zu finden.

Standort Konnektivität:

– 07 Minuten – Dubai Hills Mall

– 10 Minuten – Palm Jumeirah

– 17 Minuten – Burj Khalifa

– 24 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Erleben Sie das inspirierende Lebenstempo in der Binghatti Phoenix Masterplan-Entwicklung in der begehrtesten Zone von JVC, Dubai. Dieser mittelhohe Komplex ist ein Markenzeichen für luxuriös gestaltete, moderne Wohnungen. Das strategisch konzipierte Gebäude umfasst 8 Wohngeschosse mit 434 Wohnungen sowie ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss und ein Podium mit einem Parkplatz und 30 Einzelhandelsgeschäften. Umgeben von einem offenen und grünen Garten stehen den Bewohnern zahlreiche Wohlfühl- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung.

Jumeirah Village Circle – Immobilien kaufen

Eine ausgezeichnete und prestigeträchtige Wohnadresse von Binghatti Phoenix präsentiert fein konstruierte Grundrisse von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen. Es handelt sich um ein 9-stöckiges Gebäude mit 434 voll möblierten Einheiten und zusätzlichen 30 Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss.

Samana Manhattan 2

Entdecken Sie Samana Manhattan 2 bei JVC, eine luxuriöse Wohnanlage, die Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments mit Pool im Herzen von Dubai bietet. Nach der Erfolgsserie des ersten Projekts von Samana Developers definiert dieses Projekt modernes Wohnen neu und bietet eine zweite Chance für alle, die ein gehobenes Leben mit einer einzigartigen Mischung aus Komfort, Bequemlichkeit und Raffinesse suchen.

Strategisch günstig im Jumeirah Village Circle (JVC) an der Sheikh Zayed Road gelegen, bietet dieses Projekt einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Zielen in Dubai, einschließlich Schulen, Einkaufszentren und Unterhaltungszentren. Ob Sie nun schnell zur Kids World Nursery fahren oder in aller Ruhe die Dubai Marina besuchen, Sie sind immer gut angebunden.

Die Annehmlichkeiten von Samana Manhattan 2 sind unübertroffen und garantieren den Bewohnern einen wirklich gehobenen Lebensstil. Von einem privaten Swimmingpool bis hin zu Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich – diese Wohnanlage ist ganz auf Ihren Komfort und Ihre Freizeitgestaltung ausgerichtet.

Wichtigste Einrichtungen:

– Privater Swimmingpool Wohnungen

– Fitnessstudio innen und außen

– Basketballplatz

– Valet-Parkplatz

– Concierge-Dienstleistungen

– Freizeit-Pool-Deck

– Infinity-Schwimmbad und Jacuzzi

– Kino im Freien

– Kinderspielplatz

– Barbecue-Bereich

– Dampfbad und Sauna

Samana Manhattan 2 liegt strategisch günstig im Jumeirah Village Circle (JVC), direkt an der Sheikh Zayed Road, so dass die wichtigsten Orte in Dubai leicht zu erreichen sind. Sie sind nur 5 Autominuten von angesehenen Bildungseinrichtungen wie Kids World Nursery, Little Wonders Nursery und JSS International School entfernt.

In wenigen Minuten erreichen Sie die Circle Mall und den atemberaubenden Dubai Miracle Garden, während Sie in der Nähe der Dubai Hills Mall, der Dubai Marina und des Global Village wohnen. Darüber hinaus sind Burj Khalifa, Dubai Mall und Downtown mühelos zu erreichen, so dass Sie sich im Zentrum des Geschehens befinden.

Nahegelegene Orte:

– 03 Minuten – Little Wonders Nursery

– 05 Minuten – JSS Internationale Schule

– 05 Minuten – Circle Mall

– 05 Minuten – Dubai Miracle Garden

– 10 Minuten – Dubai Hills Einkaufszentrum

– 10 Minuten – Dubai Marina

– 10 Minuten – Global Village

– 15 Minuten – Burj Khalifa

Der Masterplan Samana Manhattan 2 von Samana Developers ist ein Zeugnis der Raffinesse und Eleganz in JVC, Dubai. Das moderne Design des Gebäudes zeichnet sich durch schlanke Linien, zeitgenössische Elemente und eine harmonische Mischung aus Glas und Metall aus, was es zu einem ikonischen Wahrzeichen des Jumeirah Village Circle (JVC) macht. Die Bewohner werden sich in einer ruhigen Umgebung wiederfinden, umgeben von üppigem Grün und mit bequemem Zugang zu den wichtigsten Autobahnen und Zielen in Dubai.

Wohnung in Dubai kaufen

Die Grundrisse von Samana Manhattan 2 sind so konzipiert, dass sie verschiedenen Lebensstilen gerecht werden: Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, die mit einem Pool verbunden sind. Jede Einheit verfügt über die einzigartige Eigenschaft eines privaten Pools, der Ihrem Alltag einen zusätzlichen Hauch von Luxus verleiht. Das durchdachte Design sorgt dafür, dass jeder Raum für Komfort und Funktionalität optimiert ist, was es zum idealen Zuhause für Einzelpersonen, Paare und Familien macht.

