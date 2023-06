Neutrinovoltaik: Holger Thorsten Schubarts Weg zu nachhaltiger Energie

Unter der Führung von Holger Thorsten Schubart hat die Neutrino Energy Group ein Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt versammelt.

In den Tiefen des Universums verbirgt sich ein Geheimnis von immenser Kraft und Potenzial. Es ist die Ära der Energierevolution, in der die Menschheit nach bahnbrechenden Technologien sucht, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Von den Anfängen fossiler Brennstoffe bis hin zu den Träumen von nachhaltiger Energie, haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Doch jetzt, da die Sonne aufgeht und neue Horizonte erhellt, sind wir Zeugen einer neuen Ära des Fortschritts.

Eine Geschichte des Wandels:

Schon seit Jahrhunderten tanzen wir zu den Klängen der fossilen Brennstoffe. Kohle, Öl und Gas versprachen einst Macht und Wohlstand, doch ihr Preis war hoch. Die Erde atmete schwer unter der Last der steigenden Kohlendioxidemissionen, während der Himmel von Schadstoffen verdunkelt wurde. Die Zeit des Wandels ist gekommen, und wir erkennen, dass wir uns nicht länger der Diskrepanz zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit hingeben können.

Die Suche nach Alternativen:

In dieser Zeit des Umdenkens und der Erkenntnis ist die Suche nach nachhaltiger Energie zu einem globalen Anliegen geworden. Die Bühne gehört nun den Pionieren, die neue Wege beschreiten und Grenzen überschreiten. Einer von ihnen ist der Mathematiker Holger Thorsten Schubart, ein Mann mit einer Vision, die die Welt verändern wird.

Eine faszinierende Entdeckung:

Holger Thorsten Schubarts Reise begann mit seiner tiefen Faszination für alternative Energiequellen. Bereits 2008 erkannte er das immense Potenzial von Neutrinos und anderer nicht sichtbarer Strahlung zur Energiegewinnung. Damals begegnete man ihm mit Skepsis und Misstrauen, aber nur ein paar Jahre später, 2015, erhielten Arthur B. McDonald und Takaaki Kajita den Nobelpreis für Physik für ihren bemerkenswerten experimentellen Durchbruch: die Entdeckung der Neutrino-Oszillationen, die zeigte, dass Neutrinos Masse haben. Diese bahnbrechende Entdeckung legte den Grundstein für die allgemeine Akzeptanz der Neutrinoenergie.

Holger Thorsten Schubart – Ein Wegbereiter der Energiebranche:

Holger Thorsten Schubart, geboren am 10. April 1965 in Heidenheim, Deutschland, ist mehr als nur ein Mathematiker. Er ist ein Mann mit einer Berufung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die technische Infrastruktur der Welt zu verbessern. Als er die Möglichkeit erhielt, die Neutrino Energy Group zu gründen, erkannte er darin die Chance, eine revolutionäre Technologie voranzutreiben, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, grundlegend zu verändern.

Die Neutrino Energy Group:

Unter der Führung von Holger Thorsten Schubart hat die Neutrino Energy Group ein Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt versammelt. Gemeinsam haben sie eine Technologie und Prototypen entwickelt, die auf Verbraucher ausgerichtete Neutrino-Energietechnologien verkörpern. Ihr Ziel ist es, nachhaltige und dezentrale Energielösungen zu schaffen, die unsere Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen verringern und die Umwelt schonen.

Die Neutrinovoltaik-Revolution:

Ein herausragendes Beispiel für die visionäre Arbeit der Neutrino Energy Group ist die Neutrinovoltaik-Technologie. Sie verwendet ein mehrschichtiges Material aus abwechselnden Schichten aus Graphen und dotiertem Silizium, um elektromagnetische, thermische und andere Energiefelder des unsichtbaren Strahlungsspektrums, einschließlich der kinetischen Energie von Neutrinoteilchen mit Masse, in elektrischen Strom umzuwandeln. Diese Technologie ist unabhängig von Sonnenlicht und kann rund um die Uhr und an jedem Ort auf der Erde Strom erzeugen. Die Forscher weltweit arbeiten daran, die Neutrinovoltaik-Technologie zu verbessern und für den breiten Einsatz verfügbar zu machen.

Auf einen Waver wird das Nanomaterial schichtweise aufgebracht, so dass eine dicht durchsetzte dünne Schicht entsteht, die fest mit dem Waver verbunden ist. Die Stromerzeugung erfolgt durch die Bildung der „Graphenwelle“ unter dem Einfluss der Bewegung der Graphenatome, unter anderem hervorgehoben durch die elastische Wechselwirkung von Neutrinos mit der Masse der Graphene Atomkerne.

Der Wirkungsquerschnitt des Graphen-Atomkerns, der aus 6 Protonen und 6 Neutronen besteht, ist sehr klein im Vergleich zur Größe des Graphen-Atoms selbst, aber der Fluss der neutralen Neutrinos beträgt 60 Milliarden Teilchen pro Sekunde, die einen cm2 der Erdoberfläche durchqueren. Auch wenn nur ein kleiner Teil des gesamten Neutrinoflusses mit dem Kern des Graphen-Atoms wechselwirkt, ist diese Wechselwirkung, die zu einer kompletten oder teilweisen Übertragung der kinetischen Energie der Neutrinos und anderer nicht sichtbarer Strahlung in die kinetische Energie der Graphen-Atome führt, von entscheidender Bedeutung, da sie die Frequenz und Amplitude der Schwingungen der Graphen-Atome erhöht und sie in die Resonanz der Atomschwingungen umwandelt.

Der Neutrino Power Cube:

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Neutrino Energy Group ist der Neutrino Power Cube. Dieses innovative Brennstofflose Energieerzeuger nutzt die Kraft der Neutrinos und anderer nicht-sichtbarer Strahlungen, um elektrische Energie zu erzeugen. Der Neutrino Power Cube ist kompakt, effizient und kann in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden, von kleinen Elektronikgeräten bis hin zu Haushalten und Gewerbebetrieben. Der Neutrino Power Cube produziert eine Nettoleistung von 5-6 kW auf der Grundlage der von der Firma entwickelten Neutrinovoltaik-Technologie. Der Neutrino Power Cube hat die geometrischen Abmessungen von ca. 800 x 400 x 600 mm. Der Cube ist etwa 50 kg schwer und besteht aus Stromerzeugungseinheiten und einer Generatorsteuerung aus mehreren Wechselrichtern. Diese wandeln den elektrischen Gleichstrom im Inneren in Wechselstrom mit einer Spannung von 220 V und 380 V um.

Die Entwickler des Cubes haben jedoch auch direkte Anschlüsse für Gleichstrom für Geräte vorgesehen, die keine Wechselspannung benötigen. Zu solchen Geräten gehören Raumheizungen, Heizpatronen und andere Geräte. Durch den direkten Anschluss solcher Geräte an den Cube entfallen im Falle eines Stromausfalls alle bisherigen Verluste durch die Umwandlung von Gleich- in Wechselspannung. Nach Angaben des Schweizer Herstellers der Neutrino Power Cubes, der von der Neutrino Energy Group eine Lizenz zur Produktion erworben hat, werden derzeit zahlreiche Tests durchgeführt. Es werden intensive Vorbereitungen für die Produktionszertifizierung getroffen. Eine Erzeugungseinheit besteht aus 6 Modulen, die Gleichstrom mit einer Bruttoleistung von etwa 7 kW erzeugen. Bei der Umwandlung dieses Gleichstroms in Wechselstrom können Verluste von ca. 1-2 kW auftreten.

Die industrielle Produktion dieses revolutionären brennstofffreien Stromerzeugers soll Anfang 2024 in der Schweiz anlaufen, wobei ein bedeutender Durchbruch in Korea erwartet wird. Der Bau einer Megafabrik in Korea ist in Vorbereitung, und die Produktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen. Bis zum Jahr 2029 soll die jährliche Produktion von Neutrino Power Cubes die schwindelerregende Menge von 30 GW erreichen. Darüber hinaus gibt es Pläne für den Bau einer großen Neutrino Power Cube-Fabrik in China und in anderen Ländern. Die Neutrino Energy Group hat eine große Investitionssumme für den Bau der Megafabrik in Korea bereitgestellt. Dieses Projekt wird von einem Investorenkonsortium aus Korea unterstützt, das die Gesamtinvestition auf 20 Milliarden Euro weiter erhöht.

Die fertigen Produkte, die das Ergebnis engagierter Innovation und unermüdlicher Bemühungen sind, werden in ganz Südostasien vertrieben werden. Die Neutrino Energy Group hat bereits in mehreren Ländern Lizenzen für die Produktion dieser brennstofffreien Generatoren vergeben. Der strategische Eintritt in den internationalen Markt wird die bestehende Energielandschaft grundlegend verändern. Die kühne Vision der Neutrino Energy Group macht nicht bei Südostasien oder China halt. Sie stellen sich eine Welt vor, die von Neutrinovoltaik angetrieben wird – ein Ziel, das sich allmählich in die Realität verwandelt. Andere Länder sind auf diese bahnbrechende Technologie und ihr ungeahntes Potenzial aufmerksam geworden. Diese Technologie soll in naher Zukunft weite Verbreitung finden, wie der Verkauf von Lizenzen für den Bau dieser brennstofffreien Generatoren an mehrere Länder beweist.

Die Neutrino Energy Group arbeitet mit einem weltweiten Team von Wissenschaftlern und verschiedenen internationalen Forschungszentren zusammen, die sich mit Anwendungsforschung, der Umwandlung von unsichtbaren Strahlungsspektren der Sonne, u.a. von Neutrinos (hochenergetische Teilchen, die unaufhörlich die Erde erreichen) in elektrische Energie beschäftigen.

