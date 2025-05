Neuveröffentlichung: „Der Atheist und der Weise“ von Pinar Akdag – Ein Brückenschlag zwischen Atheismus und Glauben

– 30 Fragen über die Existenz und Natur des Schöpfers sowie Grundfragen an die Monotheisten – Islamische Perspektive –

Bayern, 1. Mai 2025 – Die Autorin Pinar Akdag legt mit ihrem Buch „Der Atheist und der Weise“ ein philosophisch und theologisch bedeutsames Werk vor, das in einer Zeit wachsender Polarisierung zwischen Glaube und Wissenschaft einen dringend benötigten Dialog eröffnet. Das Buch ist beim unabhängigen Verlag tredition.com erschienen.

Pinar Akdag, geboren 1983, in Bayern lebend und mit türkischen Wurzeln, ist eine Stimme, die zwischen Kulturen, Generationen und Weltanschauungen vermittelt. Mit „Der Atheist und der Weise“ gelingt ihr ein literarischer Brückenschlag zwischen Spiritualität und Rationalität, zwischen dem Zweifel des modernen Menschen und der Weisheit religiöser Tradition.

Im Zentrum des Werkes steht ein fiktiver Dialog zwischen zwei kontrastierenden Figuren: einem atheistischen Wissenschaftler und einem muslimischen Gelehrten. In 30 tiefgründigen Fragen konfrontiert der Atheist seinen Gegenüber mit zentralen Themen: Existiert Gott – oder Allah? Wie ist das Wesen Gottes zu denken? Gibt es wissenschaftliche Beweise für die Wahrhaftigkeit des Korans? Weshalb gibt es den Menschen? Wie ist der Mensch entstanden? Wie ist das Universum entstanden? Etc.

Der Weise antwortet nach der sunnitischen Tradition, wobei anzumerken ist, dass 85 bis 90 Prozent der Muslime Sunniten sind. Seine Antworten sind keine Missionierung, sondern Einladungen zum Nachdenken – für Gläubige, Zweifler und Suchende gleichermaßen. Dabei schöpft der Gelehrte aus der islamischen Philosophie, Mystik und klassischen Theologie.

„Ich wollte ein Buch schreiben, das nicht trennt, sondern verbindet“, erklärt Pinar Akdag. „Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen entweder nur der Wissenschaft oder nur der Religion glauben – aber es gibt Räume, in denen beide Perspektiven aufeinander treffen können. Diesen Raum wollte ich mit diesem Buch öffnen.“

„Der Atheist und der Weise“ spricht Menschen aller Religionen – und auch Nichtgläubige – an, weil es nicht direkt um religiöse Zugehörigkeit, sondern um existenzielle Fragen geht, die alle betreffen. Wie finden wir Sinn in einer zunehmend komplexen Welt? Was bedeutet Transzendenz im digitalen Zeitalter? Ist Spiritualität veraltet – oder gerade heute unverzichtbar?

Die klar strukturierte Frage-Antwort-Form macht das Buch zugänglich für ein breites Publikum. Es eignet sich sowohl als spiritueller Impulsgeber wie auch als Diskussionsgrundlage in theologischen, philosophischen und interreligiösen Kreisen. Besonders Leserinnen und Leser, die sich mit dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Religion auseinandersetzen, werden dieses Werk als Bereicherung empfinden.

„Der Atheist und der Weise“ von Pinar Akdag ist ab sofort als Hardcover, Taschenbuch und E-Book über tredition.com sowie auf zahlreichen Online-Buchhandlungen erhältlich.

Amaira – Bücher, die Herz und Verstand verbinden

Amaira ist ein Unternehmen und Herzensprojekt von Pinar Akdag, geboren 1983, Autorin mit türkisch-muslimischen Wurzeln und universellem Glauben. Hinter Amaira steht der Wunsch, Menschen durch Worte zu berühren, zu stärken und ihnen Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu geben.

Die Bücher von Pinar Akdag zeichnen sich durch einen tiefgründigen, zugleich zugänglichen Stil aus. Sie richten sich an Leserinnen und Leser, die mehr suchen als reine Information – nämlich Orientierung, Sinn und innere Klarheit. Dabei schöpft die Autorin aus der islamisch-sunnitischen Tradition und verbindet diese mit einem offenen, universellen Blick auf die Welt.

Amaira steht für Erkenntnis, Verständigung und inneres Wachstum. Die Inhalte sprechen gläubige, suchende und fragende Menschen gleichermaßen an – unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung.

Jedes Buch von Pinar Akdag ist ein Beitrag zu einem bewussteren, friedvolleren Miteinander. Denn Wissen, das aus dem Herzen kommt, kann Brücken bauen – zwischen Kulturen, zwischen Menschen und letztlich auch zu sich selbst.

Amaira – Worte, die bleiben. Antworten, die tragen.

