Neuzugang im Management: Henning Bruestle startet als Chief Revenue Officer bei cplace

München, 09. Oktober 2025 – Das Management-Team der collaboration Factory erweitert sich: Seit dem 01. Oktober 2025 ist Henning Bruestle als Chief Revenue Officer (CRO) an Bord des Münchner Anbieters für Projekt- und Portfoliomanagement-Software cplace.

Henning Bruestle bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen Software- und Technologiegeschäft mit, insbesondere in den Bereichen Enterprise Sales, Go-to-Market-Strategien und der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen. Zuletzt war er Chief Commercial Officer bei TWAICE, einem führenden Anbieter von Battery Analytics Software für die Automobil- und Energiebranche. In dieser Rolle zeichnete er für Vertrieb, Marketing, Customer Success und Solution Engineering verantwortlich und trug entscheidend zum Ausbau der internationalen Marktpräsenz sowie zur Implementierung skalierbarer Vertriebs- und Marketingstrukturen bei.

Zuvor war Bruestle in leitenden Vertriebs- und Managementfunktionen bei TeamViewer, OpenText und der Software AG tätig. Bei TeamViewer war er für den Aufbau des Enterprise-Geschäfts in Südeuropa zuständig. Bei OpenText nahm er verschiedene europäische Führungspositionen im Vertrieb ein und leitete zuletzt das Enterprise Information Management-Geschäft in Deutschland. Bei der Software AG verantwortete er über zehn Jahre lang die strategische Weiterentwicklung des weltweiten Partnernetzwerks und leitete zuletzt das globale Partnergeschäft.

„cplace befindet sich an einem spannenden Punkt“, so Bruestle zu seinem Start. „Unsere Software wird erfolgreich von führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Automotive, Aerospace & Defense, Pharma und Maschinenbau eingesetzt. Jetzt sehen wir ein großes Potenzial für die Internationalisierung, und ich freue mich darauf, diesen Weg ab sofort in meiner Rolle als CRO mit cplace zu beschreiten.“ Zu Bruestles Zielen zählen ein erfolgreicher Markteintritt in europäischen Ländern sowie der Ausbau des Partnergeschäfts.

Hartmut Schaper, Co-CEO von cplace, betont: „Wir freuen uns sehr, mit Henning Bruestle einen Experten in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung erfolgreicher Vertriebsorganisationen wird entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum in Europa weiter zu beschleunigen.“

Mit der Aufnahme von Henning Bruestle besteht das cplace Managementteam nun aus den Mitgliedern Dr. Rupert Stuffer (CEO), Hartmut Schaper (Co-CEO), Marie Pawelzik (CFO), Marvin Adami (COO) und Henning Bruestle (CRO). Gemeinsam arbeiten sie an der Vision, cplace als führenden Anbieter moderner Projekt- und Portfoliomanagementsoftware weiter zu stärken und auszubauen.

Mit seiner Next-Generation Project and Portfolio Management-Plattform revolutioniert und transformiert cplace die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und ihre Projekte meistern. Die flexible PPM-Software mit ihrer leistungsstarken KI-Erweiterung cplace Citizen AI befähigt führende Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen einfach selbst zu gestalten, z. B. für die Entwicklung komplexer Produkte oder zur Umsetzung ihrer Strategie. Zu den Kunden zählen zahlreiche DAX-Unternehmen unterschiedlicher Branchen, z. B. aus der Automobil-, Pharma- und Luftfahrtindustrie sowie dem Retail.

Hinter der Marke cplace steht die collaboration Factory GmbH, gegründet 2014 von Projektmanagement-Pionier Dr. Rupert Stuffer. Der Hauptsitz befindet sich in München, weitere Standorte sind Hannover und Ludwigsburg.

