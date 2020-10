newgen medicals 2in1-Ionisator-Luftreiniger LR-20

Sorgt für reine Luft und gibt nachts Licht

– Ideal z.B. für Kinderzimmer, Flur und Küche

– Beseitigt Gerüche vom Kochen oder Zigarettenqualm

– Nachtlicht in zwei Helligkeitsstufen

– Ausschalt-Timer mit 10 Minuten Laufzeit

Für eine bessere Raumluft saugen: Millionen negativ geladener Ionen neutralisieren effektiv unangenehme Gerüche wie z.B. Zigarettenrauch und Essensgerüche in Räumen. Zudem wirken sie auch gegen Keime, Viren und Bakterien.

Damit man nachts den Weg sicher findet schaltet man im Dunkeln einfach das Nachtlicht ein – mit wahlweise 2 oder 10 Lumen Helligkeit. Schon werden sanft Flur, Küche, Kinderzimmer und andere Räume beleuchtet. Per Timer lässt man das Licht auf Wunsch nach 10 Minuten automatisch ausgehen.

Kinderleichte Anwendung: Das kompakte Gerät von newgen medicals einfach in die Steckdose stecken und für die Ionisator-Funktion einschalten. Das Nachtlicht samt Timer kontrolliert man bequem per Fernbedienung.

– Hocheffektive Ionisator-Technik: reichert Raumluft mit rund 3.000.000 Anionen je Sekunde an

– Wirkt auf bis zu 20 m² Fläche: neutralisiert unangenehme Gerüche und bekämpft Bakterien, Keime und Viren

– LED-Nachtlicht in Warmweiß, schaltbar per Fernbedienung

– Helligkeit 2-stufig regelbar: 2 oder 10 Lumen

– Ausschalt-Timer zuschaltbar: 10 Minuten Licht-Leuchtdauer

– Leistungsaufnahme: 1,2 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Steckdosengerät mit Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Tiefe ohne Stecker): 110 x 70 x 35 mm, Gewicht: 126 g

– Luftreiniger-Nachtlicht LR-20 inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Preis: 16,85 EUR

Bestell-Nr. NX-4847-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4847-3033.shtml

Auch als Sets erhältlich:

2er-Set 2in1-Ionisator-Luftreiniger & Nachtlicht, Fernbedienung, Timer

Preis: 29,77 EUR

Bestell-Nr. NX-4862-625

4er-Set 2in1-Ionisator-Luftreiniger & Nachtlicht, Fernbedienung, Timer

Preis: 56,61 EUR

Bestell-Nr. NX-4863-625

Presseinformationen mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/NoBJmdCd

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.