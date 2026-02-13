newgen medicals Inhalationsgerät Vernebler

Atemwegsbehandlung bei Erkältungen und Allergien

– Inhalationsgerät Vernebler für Kinder und Erwachsene

– Mit 2.000 mAh wiederaufladbarem Akku

– Kapazität Wassertank: 25 ml

– Mit Mundstück und 2 Masken

Gezielte Atemwegsbehandlung bei Erkältungen und Allergien: Das kompakte und leise Inhalationsgerät von newgen medicals unterstützt bei Erkältungen, Allergien oder Atemwegserkrankungen. Die gezielte Inhalation befeuchtet die Atemwege und beruhigt die Schleimhäute. Die Anwendung erfolgt durch einfaches Einschalten und Aufsetzen der passenden Maske.

Großer Tank für längere Anwendungen: Der 25-ml-Tank ermöglicht längere Inhalationszeiten ohne häufiges Nachfüllen. Nach der Nutzung lassen sich die Komponenten einfach mit warmem Wasser oder medizinischem Alkohol reinigen. Die Masken sind wiederverwendbar und bleiben dauerhaft einsatzbereit.

Leiser Betrieb für diskrete Anwendung: Der Inhalator arbeitet mit weniger als 50 dB Lautstärke und eignet sich damit für die Nutzung nachts oder in der Öffentlichkeit. Der Sprühnebel lässt sich individuell anpassen und ist auch für Kinder und empfindliche Personen geeignet.

Komplettes Zubehör für alle Altersgruppen: Das Inhalationsgerät wird mit zwei Masken geliefert – eine für Kinder und eine für Erwachsene. Damit können alle Familienmitglieder das Gerät nutzen. Der integrierte, wiederaufladbare Akku lässt sich per USB-C aufladen.

– Kompakter und leiser Inhalator für unterwegs & zuhause

– Feine Vernebelung mit einer Partikelgröße von 3,5 µm

– Effiziente Inhalation mit einer Dampfgeschwindigkeit von mind. 0,15 ml/Min.

– Bis zu 5 Stunden Betriebszeit

– 25 ml Medikamentenkammer für lange Inhalationszeiten

– Flüsterleise Anwendung mit nur 50 dB Lautstärke

– IP22: Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 156 x 63 x 53 mm, Gewicht: ca. 167 g

– Inhalationsgerät Vernebler inklusive 2 Masken, Mundstück, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

Das newgen medicals Inhalationsgerät mit Vernebler für Kinder und Erwachsene, 2000 mAh, 25 ml ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2122-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation und Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/jLsMPTcR4AaKdjE

