Schnell & einfach Atemschutzmasken desinfizieren

– Zum Desinfizieren von Atemschutzmasken, Toilettensitzen u.v.m.

– Beseitigt bis zu 99,99 % Viren, Bakterien und andere Keime

– Desinfiziert frei von Chemie

– Langlebige UV-C-Lampe

– Kompakt und kabellos für den Einsatz auch unterwegs

Super hygienisch: Mit UV-C-Licht lassen sich bis zu 99,9 % aller Keime, Bakterien u.v.m. entfernen – ganz ohne Chemie! Ideal im Haushalt, für Allergiker und alle Anderen.

Auch unterwegs keimfrei: Die UV-C-Desinfektions-Lampe von newgen medicals hat man auch auf Reisen stets dabei. Dank kompakter Maße lässt sie sich platzsparend in Handtasche & Co. verstauen. Jetzt haben Keimschleudern wie z.B. Toilettensitze keine Chance mehr.

Einfach aufstellen: So beleuchtet man entspannt keimbelastete Oberflächen über längere Zeit, ohne dass der Arm dabei müde wird.

Langer Nutzen für die Gesundheit: Dank rund 8.000 Stunden Lampen-Lebensdauer vernichtet man mit dem Keimkiller auch noch lange nach seinem Kauf Schimmelpilze, Milben u.v.m.

– Beseitigt Chemie-frei bis zu 99,99 % Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Milben

– Zum Desinfizieren von Atemschutzmasken, Tastaturen, Küchenutensilien, Waschbecken, Toilettensitzen u.v.m.

– Leistungsdichte: 500 Mikrowatt/cm²

– Leistung: 4 Watt

– Lebensdauer der UV-C-Lampe: rund 8.000 Stunden

– Ein/Aus-Schalter

– Material: ABS-Kunststoff

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 167 x 40 x 35 mm, Gewicht: 80 g

– Desinfektions-Lampe inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107372541

Preis: 13,86 EUR

Bestell-Nr. NX-4738-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4738-3022.shtml

Auch als 2er Set:

newgen medicals Kompakte UV-C-Desinfektions-Lampe gegen Keime u.v.m., 2er-Set

Preis: 24,80 EUR

Bestell-Nr. NX-4780-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/3eBpmZIz

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

