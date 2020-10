newgen medicals Laufband LF-403.mini Touch-Display

Effektives Training dank 12 Programmen

Jetzt läuft man die Runden im heimischen Wohnzimmer: Mit dem Laufband von newgen medicals bringt man die Pfunde zum Schmelzen und trainiert seine Kondition! Dabei sieht man auf dem großen LCD-Display Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Herzfrequenz und Kalorienverbrauch.

Individuell trainieren: Dank 12 voreingestellter Programme und stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit bis 10 km/h absolviert man seine Lauf-Einheiten ganz nach persönlichem Leistungsstand. Ob Fettverbrennung, Muskel-Training, Ausdauer oder lockeres Joggen – man entscheidet über sein Fitness-Ziel!

Platzsparend zusammenklappbar: Der Personal-Trainer wird nach dem Laufen einfach zusammengefaltet! Mit den 2 Rollen an der Unterseite ist das Laufband schnell verstaut, z.B. unter dem Bett.

-Kompaktes Laufband mit modernem Design für effektives Lauftraining

-12 voreingestellte Trainingsprogramme: für abwechslungsreiches Training

-Geschwindigkeit: stufenlos einstellbar von 1 – 10 km/h

-Mit Pulssensoren im Griff

-Großes LCD-Display mit Touchscreen: zeigt Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Herzfrequenz und Kalorienverbrauch

-Sicherer Not-Stopp über magnetischen Sicherheitsschalter

-Zusammenklappbar

-2 Rollen: leicht zu verschieben, z.B. zum Verstauen unter dem Bett

-Ablage für Smartphone oder Tablet

-Leistung: 600 Watt

-Belastbar bis 100 kg Körpergewicht

-Stromversorgung: 230 Volt

-Maße Stellgröße: 130 x 61 x 116 cm, Lauffläche: 100 x 36 cm, Gesamt-Gewicht: 25 kg

-Laufband inklusive Sicherheitsband, 2 Schrauben, Handyablage, Silikonöl, Schraubenschlüssel, 2 Befestigungsschlüsseln und deutscher Anleitung

-EAN: 4022107375009

Preis: 318,04 EUR

Bestell-Nr. NX-4757-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4757-4000.shtml

