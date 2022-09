newgen medicals Medizinisches 3in1-Infrarot-Thermometer

Misst die Körpertemperatur und überträgt die Werte auf das Mobilgerät

– Sanft im Ohr und an der Stirn messen

– Ideal für Babys, Kleinkinder und Erwachsene

– Schnelles und präzises Ergebnis

– Automatisches Umschalten zwischen Ohr- und Stirn-Modus

– Kostenlose App „ELESION“ zum Übertragen der Messwerte auf das Mobilgerät

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ideal für die ganze Familie: Mit dem medizinischen 3in1-Infrarot-Thermometer von newgen medicals hat man nicht nur ein wachsames Auge auf die Körpertemperatur bei seinen Liebsten – ob Klein-Emma, Papa oder Oma, man kann außerdem ganz einfach die Lufttemperatur des Raums und die Oberflächentemperatur z.B. von Badewasser und Babynahrung messen.

Sanfte Messung im Ohr und an der Stirn: Beide Mess-Modi lassen sich unkompliziert dank ergonomischem Design und abnehmbarer Kappe nutzen. Mit Kappe misst man einfach an der Stirn. Die Messung ohne Kappe im Ohr ist gerade für Kinder angenehm und noch dazu genauer.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten und die Werte ganz einfach per Bluetooth und kostenloser App auf das Mobilgerät übertragen. So hat man die Werte auch unterwegs immer im Blick.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 3in1-Infrarot-Thermometer mit App

– Ideal für Babys und Kleinkinder

– Präzise Messwerte innerhalb von 1 Sekunde

– 2 Modi zur Temperatur-Messung im Ohr und an der Stirn

– Misst auch die Oberflächen-Temperatur z.B. von Milch, Babynahrung und Badewasser

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android zur Kontrolle des Temperaturverlaufs per Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Bluetooth zur kabellosen Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

– Fieberalarm bei Temperaturen über 37,5 °C

– Beleuchtete, vierfarbige Status-Anzeige: grün, rot, orange, weiß

– Medizinprodukt der Klasse II (A)

– Gerät speichert bis zu 32 Messwerte, Speicher für 1.000 Messwerte in der App

– Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C bei 32 – 42,9 °C, sonst +/- 0,3 °C

– Messbereich für Ohr- und Stirn-Modus: 32 – 42,9 °C

– Messbereich für Oberflächentemperatur: 0 – 100 °C

– Einheiten umschaltbar: °C und °F

– Inklusive Beutel zur sicheren Aufbewahrung des Thermometers

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 38 x 16,6 x 4 cm, Gewicht (ohne Batterien): 80 g

– Infrarot-Thermometer IRT-55.app inklusive Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402613

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7201-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7201-5201.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/M3ZZDFPzdeJj4Md

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.