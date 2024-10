newgen medicals Premium-GPS-Fitness-&-Fashion-Smartwatch SW-530

GPS-Smartwatch mit Lifestyle-Features

– AMOLED-Touch-Display mit 1,43″ / 3,6 cm Diagonale und 466 x 466 Pixeln Auflösung

– Always-on-Funktion mit bis zu 4 Tagen Laufzeit, Höhenmesser & Kompass integriert

– Freisprech-Funktion mit lautem Lautsprecher, digitale Krone, Dual-Color-Armband

– Hochwertiger Osram Herzfrequenz-Sensor, wasserdichtes Aluminiumgehäuse

– Zeigt GPS-Streckendiagramm auf Smartwatch-Display, 10 Sekunden GPS-Fix

– Zahlreiche Watchfaces, kompatibel zu Apple Health und Google Fit

Stylischer Fitnessbegleiter mit funktionalem Design: Das hochwertige Aluminiumgehäuse in Schwarz verleiht der Fitness-Smartwatch von newgen medicals eine edle Optik. Zusammen mit dem gestochen scharfen AMOLED-Touch-Farbdisplay mit einer Diagonale von 1,43 Zoll (3,6 cm) und einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln entsteht eine Einheit aus Mode und Funktionalität. Das Display kann auf Wunsch dauerhaft eingeschaltet bleiben, um beispielsweise die Uhrzeit komfortabel abzulesen. Eine große Auswahl an Watchfaces ermöglicht die individuelle Anpassung an den persönlichen Stil.

Höhenmesser zur Standortbestimmung: Die Smartwatch verfügt über ein integriertes Barometer, das die aktuelle Höhe des Standortes ermittelt. Das ist ideal, um beim Wandern, Klettern oder Trailrunning den Weg genau nachzuverfolgen und sorgt für ein intensiveres Outdoor-Erlebnis.

Orientierung auch in unbekanntem Gelände: Der eingebaute Kompass hilft, auch in unübersichtlichem oder unbekanntem Gelände die richtige Richtung zu finden. So können neue Wege problemlos entdeckt und die Abenteuerlust ausgelebt werden.

Präzise Positionsbestimmung in Sekundenschnelle: Das integrierte GPS ermittelt die Position in nur 10 Sekunden. Die Route wird nicht nur aufgezeichnet, sondern auch als Streckendiagramm direkt auf dem schmalen Display der Smartwatch angezeigt.

Steuerung per digitaler Krone: Eine digitale Krone ermöglicht die präzise Steuerung der Fitness-Smartwatch, auch mit nassen Händen oder Handschuhen. So ist die volle Kontrolle garantiert, egal ob beim Joggen im Winter oder beim Schwimmtraining.

Herzfrequenzmessung für optimales Training: Die Herzfrequenzmessung erfolgt über einen hochwertigen Sensor von Osram, der präzise Daten in Echtzeit liefert. Dies ermöglicht eine optimale Einschätzung der aktuellen körperlichen Belastung, um besonders effektiv zu trainieren..

– Schlankes AMOLED-Touch-Display mit 1,43″ / 3,6 cm, Auflösung: 466 x 466 Pixel

– AMOLED-Technologie für ausdrucksstarke Kontraste, kräftige Farben und extratiefes Schwarz

– Always-on-Funktion: Display bleibt auf Wunsch eingeschaltet, mit bis zu 4 Tagen Laufzeit

– Mit Barometer für Höhenbestimmung und Kompass-Anzeige

– Integriertes GPS mit schneller Positionsbestimmung: 10 Sekunden GPS-Fix

– Zeigt GPS-Streckendiagramm auf Smartwatch-Display

– Freisprech-Funktion per integriertem Mikrofon und extra-lautem Lautsprecher

– Digitale Krone für einfache Steuerung: besonders praktisch bei Verwendung mit Handschuhen oder bei nassen Fingern

– Misst Herzfrequenz (hochwertiger Osram-Sensor)

– Zeigt Stresslevel an (errechnet)

– Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Aktivitätsdauer, Kalorienrechner, Schlafanalyse und zurückgelegte Distanz

– 60 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Gehen (indoor / outdoor), Laufen (indoor / outdoor), Wandern, Radfahren, Yoga, Schwimmen, Rudern u.v.m.

– Verschiedene Watchfaces wählbar

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung mit Ihrem Mobilgerät, Reichweite: bis zu 20 m

– Zeigt Push-Benachrichtigungen vom Mobilgerät: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, Anruf, E-Mail u.v.m.

– Kostenlose App für iOS und Android: für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten

– Kompatibel zu Apple Health und Google Fit

– Zahlreiche Extras: Wetter-Anzeige, Wecker, Stoppuhr, Timer, Atem-Trainer, Musiksteuerung u.v.m.

– Wasserdichtes Aluminiumgehäuse: IP68

– 2-farbiges Armband

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 370 mAh für bis zu 7 Tage Laufzeit bei normaler Nutzung oder bis zu 4 Tage mit Always-on-Funktion, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Display-Einheit (Ø x H): 46 x 11 mm, Gewicht: 53 g

– Smartwatch SW-530 inklusive magnetischem USB-Ladekabel (USB-A auf Ladekontakt, 60 cm) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438650

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5627-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5627-4029.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/WHyWkgEHKdp7Dad

