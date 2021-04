newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät, Akupunktur

Wellness pur für die Füße: wohlige Wärme und wohltuende Massagen

– Stimulierende Shiatsu- und Meridian-Massage für die Füße

– Massiert behutsam Reflex- und Akupunkturpunkte

– 3D-Luftdruckmassage in 3 Intensitätsstufen

– Wärmt und massiert auf Wunsch einzeln oder gleichzeitig

Entspannung nach einem arbeitsreichen Tag: Einfach in das Fußmassagegerät schlüpfen und das Wohlfühl-Programm starten! Das ist die perfekte Möglichkeit, den stressigen Arbeitstag hinter sich zu lassen.

Die Füße werden mit einer kräftigen 3D-Luftdruckmassage, einer stimulierenden Shiatsu- oder Meridian-Massage verwöhnt. 60 integrierte Akupunktur-Stifte massieren behutsam die Reflexzonen – eine Wohltat für den gesamten Organismus!

Die Intensität der Massagen anpassen: Der Druck der Akupunktur-Massage lässt sich in 2 und der der 3D-Luftdruckmassage in 3 Stufen anpassen. So erzielt man bei jeder Anwendung das optimale Massage-Ergebnis!

Kalte Füße sind Geschichte: Auch bei frostigen Temperaturen profitiert man vom persönlichen Masseur von newgen medicals! Die kuschlige Wärmefunktion taut die Eisbeine wieder auf. Einfach zurücklehnen, denn das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten von alleine aus!

– 3in1-Fußmassagegerät für zu Hause

– Kräftige 3D-Rollenmassage: mit Luftdrucktechnik in 3 Intensitätsstufen

– 2 Stimulierende Shiatsu- und Meridian-Massageköpfe stimulieren in 2 Intensitätsstufen die Akupunturpunkte

– Wärmefunktion: erwärmt die Füße mit bis zu 40 °C (je nach Dauer der Anwendung)

– Wärmefunktion und Massage gleichtzeitig oder einzeln genießen

– Auf- und Abwärtsmassage von 2 Rollenreihen

– Behandlung der Fußreflexzonen: Fußsäule, Ferse, Fußzehen

– Abschaltautomatik nach 15 Minuten

– Für Schuhgrößen von 37 – 43

– Leistungsaufnahme: 30 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 37 x 32 x 16 cm, Gewicht: 2,3 kg

– Fuß-Massagegerät inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375481

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4879-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4879-4010.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/DmhJGovX

