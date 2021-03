newgen medicals Shiatsu-Sitzauflage MA-500

Jederzeit eine wohltuende Shiatsu-Rücken-Massage

– 3 Massage-Programme

– Wärmt und hilft zu entspannen

– Vibrations-Massage für Gesäßmuskulatur

– Fernbedienung für individuelle Steuerung

– Infrarot-Wärme

Jetzt kann man sich jederzeit den Rücken massieren lassen und entscheiden, ob man den oberen, unteren oder gesamten Rücken massiert haben möchte. Schon legen bis zu 4 Massageköpfe los – ganz nach dem Vorbild der traditionellen chinesischen Körpertherapie.

Mit angenehmer Tiefenwärme: Für zusätzliche Entspannung schaltet man einfach die Infrarot-Wärmefunktion der Massage-Auflage von newgen medicals hinzu.

Massiert auch die Po-Muskulatur: dank praktischer Vibrations-Funktion. So kommen auch Vielsitzer voll auf ihre Kosten.

Für jeden Sitz geeignet: Einfach die Auflage auf den Bürostuhl, Sessel & Co. legen. Für einen optimalen Halt auf Stühlen fixiert man sie einfach per Klettverschluss.

– Shiatsu-Massageauflage MA-500 für wohltuende Rückenmassage

– 4 Massageköpfe im Rotationsmechanismus

– 3 Programme: für den gesamten, den oberen oder den unteren Rücken

– Vibrations-Funktion für Gesäß-Massage

– Wärme-Funktion für entspannende Infrarot-Tiefenwärme

– Kabel-Fernbedienung mit LED-Statusanzeige

– Praktische Halterung für Fernbedienung

– Automatisches Abschalten nach 15 Minuten

– Leistung: 24 Watt

– Klettverschluss zum Befestigen an Rückenlehne von Stuhl

– Schwarzer Bezug aus 100 % Polyester

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzstecker (Kabellänge: 220 cm) oder 12-Volt-Kfz-Anschluss

– Maße Sitzauflage: 42 x 35 x 4 cm, Rückenauflage: 40 x 66 x 6 cm, Gewicht: 2,2 kg

– Shiatsu-Sitzauflage inklusive Fernbedienung, Netzteil für 230- und 12-Volt-Anschluss und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107313674

Preis: 72,99 EUR

Bestell-Nr. NX-8810-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8810-4010.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

