newgen medicals Vibrations-Massagesessel mit Heizfunktion

Für eine wärmende Massage nach einem stressigen Arbeitstag

– 3 Intensitätsstufen: niedrig, mittel und hoch

– Timer für automatische Abschaltung

– Dreh- und ausfahrbar für optimalen Komfort

– 6 Vibrationsmotoren für gleichmäßige Massage

Entspannung für Schultern, Hüfte und Gesäß: Der persönliche Heim-Masseur verwöhnt die Problemzonen sanft mit 6 Vibrationsmotoren und in 3 Intensitätsstufen. So löst man unangenehme Verspannungen auch ganz bequem in den eigenen vier Wänden.

Wohlig warm: Macht man es sich an einem kühlen Abend in dem Massagesessel von newgen medicals gemütlich, so wird mit der Heizfunktion eine Decke überflüssig! Die Wärme verteilt sich gleichmäßig auf Rücken und Gesäß. So wird die Massage extra entspannend!

Optimaler Komfort: Die Rückenlehne lässt sich nach eigenen Bedürfnissen einstellen. Die ausfahrbare Beinstütze bringt einen dabei zusätzlich in eine gelassene Liegehaltung.

Bequeme Bedienung: Timer, Intensität und Heizfunktion werden ganz einfach per Fernbedienung eingestellt. Das hochwertige Kunstleder wäscht man jederzeit einfach mit Wasser ab.

– Massagesessel mit Heizfunktion & Vibrationsmassage

– Sanfte Massage für Schultern, Rücken, Hüften und Gesäß

– Einstellbarer Timer: Gerät schaltet sich nach 15, 20, 25 oder 30 Minuten automatisch ab

– Verstellbare Rückenlehne und ausfahrbare Beinstütze für optimalen Komfort

– Einfache Bedienung dank Fernbedienung

– Kopfstütze für mehr Liege-Komfort

– Leiser Betrieb: unter 65 dB

– Bezugsmaterial: Kunstleder (abwaschbar)

– Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

– Farbe: schwarz

– Maße: 103 x 81 x 73 cm, Gewicht: 18,5 kg

– Massagesessel inklusive Netzteil, Montagezubehör und deutscher Anleitung

– EAN:4022107378772

Preis: 399,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4777-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4777-4011.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/dJhpGDfx

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

