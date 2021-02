NewMotion kooperiert mit Alphabet und bietet deutschen Kunden ganzheitliche Ladelösungen

Vom Zugang zu Ladepunkten bis hin zum Kundenservice – Die neueste Partnerschaft von NewMotion ermöglicht Alphabet Flottenkunden ein nahtloses Ladeerlebnis beim Umstieg auf die E-Mobilität

Amsterdam, 18. Februar, 2021 – NewMotion, ein führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektroautos in Europa und Teil der Shell Group, schließt eine Partnerschaft mit der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, einem Unternehmen der BMW Group, und ermöglicht so Flottenkunden in Deutschland Zugang zu seinen Ladelösungen. Im Rahmen der Kooperation können Geschäftskunden von Alphabet aus den umfassenden intelligenten Ladelösungen von NewMotion für zu Hause und am Arbeitsplatz wählen.

“Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit Alphabet Deutschland noch mehr Kunden einfache und leicht zugängliche Lademöglichkeiten zu bieten. Da die E-Mobilität in Deutschland mehr und mehr zum Mainstream wird, ist es für NewMotion noch wichtiger, mit den bedeutendsten Marktteilnehmern der gesamten Branche zu kooperieren – von Automobilherstellern bis hin zu Leasing-Unternehmen. Das ermöglicht uns einen noch schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur, was angesichts der steigenden Zahl von E-Autos immer wichtiger wird”, erklärt Klaus Schmidt-Dannert, Regional Manager DACH bei NewMotion.

NewMotion ergänzt das bestehende Angebot an Ladelösungen von Alphabet in Deutschland. Gemeinsam mit NewMotion bietet Alphabet seinen Kunden ein optimales Ladeerlebnis und unterstützt Unternehmen bei einem nahtlosen Umstieg auf E-Mobilität.

Umfassender Service für ein nahtloses Ladeerlebnis

Alphabet gehört zu den global führenden Leasing- und Full-Service-Anbietern und bietet Unternehmen innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen. Zusammen mit NewMotion gestaltet Alphabet effiziente Ladekonzepte für seine Kunden – am Unternehmensstandort, unterwegs oder bei den Mitarbeitern zu Hause. So können Kunden aus verschiedenen “All-In”-Paketen wählen, die nach ihren individuellen Anforderungen angepasst werden. Die Fahrer profitieren vom vollständigen Ökosystem intelligenter Ladelösungen von NewMotion – von Hardware und Installation, über die Nachbetreuung, Mobilitätsdienstleistungen und optionale Partnerservices bis hin zum Kundenservice. Außerdem führt NewMotion eine virtuelle Standortbegehung durch, um die Installationskosten individuell und präzise angeben zu können.

Zusammen mit den Ladelösungen von NewMotion bietet Alphabet Deutschland seinen Kunden die integrierte Shell Tank- und Ladekarte. Diese ermöglicht Fahrern über das öffentliche Roaming-Netzwerk von NewMotion Zugang zu mehr als 185.000 Ladepunkten in 35 Ländern. Damit ist das Ladenetz eines der größten in Europa.

Die Mobilitätswende in Deutschland vorantreiben

Um zu einer CO2-ärmeren Welt beizutragen, bietet NewMotion zahlreiche integrierte Services mit Shell. Das Unternehmen unterstützt mit Nachdruck die Energiewende und ermöglicht seinen Kunden einfaches und bequemes Laden über sein wachsendes Netzwerk sowie durch Investitionen. Dazu gehört auch der Zugang zu Schnelladelösungen an Shell-Tankstellen.

NewMotion ist ein führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat europaweit mehr als 78.500 Ladepunkte bei E-Autofahrern zuhause, an Unternehmensstandorten oder als öffentliche Ladepunkte installiert. Dadurch möchte es NewMotion jedem ermöglichen, so viele Kilometer wie möglich mit sauberer Energie zurückzulegen. Mit seinem europaweiten Roaming-Netzwerk bietet das Unternehmen außerdem Zugang zu über 185.000 Ladepunkten in 35 Ländern. Bereits mehr als 370.000 registrierte Nutzer setzen auf die NewMotion-Ladekarte oder die NewMotion App, die unkompliziertes Laden unterwegs ermöglichen. Das Unternehmen, das Mitglied der Shell Gruppe ist, ist gemäß ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert und spielt seit 2009 eine führende Rolle beim Laden von Elektrofahrzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://newmotion.com/de_DE/

Firmenkontakt

The New Motion Deutschland GmbH

Yu Mee Koning-Liem

Wattstraße 11

13355 Berlin

+31 88 010 9560

info@newmotion.de

http://www.newmotion.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Stefan Schmidt

Stefan-George-Ring 2

81929 München

newmotion@hbi.de

newmotion@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.