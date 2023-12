News 2024: Texel eröffnet Besuchern neue Einblicke in Insel & Meer

Einladung zum Streifzug über die niederländische Watteninsel – offline wie online

Die offene, ideenreiche Haltung ihrer Einwohner sorgt dafür, dass es auf der niederländischen Watteninsel Texel ständig etwas Neues zu erleben gibt. Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Besucher 2024 in Sachen Kultur, Natur, Kulinarik und Shopping nicht verpassen sollten.

Neue Perspektiven auf die Nordsee

Die meisten Museen auf Texel drehen sich auf die ein oder andere Weise um das Meer, das die Insel umgibt. Im Rahmen der Wanderausstellung „Doggerland“, die im kommenden Jahr im Ecomare zu Gast ist, bekommen Besucher erstmals spannende Einblicke in die Zeit, bevor es dieses Meer gab. Denn anstelle der Nordsee befand sich hier während der letzten Eiszeit Land, über das man zu Fuß nach England laufen konnte. Spannender Höhepunkt der Ausstellung: ein lebensgroßes Wollnashorn, das das „Doggerland“ zu dieser Zeit beheimatete. 2024 können sich Besucher zudem auf eine überarbeitete Ausstellung im Leuchtturm von Texel freuen. In diesem Zuge ist erstmals ein Teil des Aufenthaltsraums des Leuchtturmwärters zu besichtigen, der sich in der obersten Spitze befindet.

Zurück zu den (feuchten) Wurzeln

Geflecktes Knabenkraut und Torfmoos bekommen ab dem kommenden Jahr auf Texel einen größeren Wohnraum. Hintergrund ist ein Projekt, das einen Teil des Waldgebiets De Dennen in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Die Gebiete Tureluur und Schettersweid werden in diesem Rahmen wieder in feuchtes Dünengrasland verwandelt und bieten so vielen besonderen Pflanzen und Tieren ideale Lebensbedingungen. Der Radweg, der bisher mitten durch diesen Bereich führte, wird in diesem Zuge an den Waldrand verlegt und bietet Radlern ab dem kommenden Frühjahr einen wunderbaren Ausblick auf die sich hier entwickelnde Natur.

Stadtrundgang für Genießer

Am 16. März 2024 bietet sich Gourmets die genussvolle Möglichkeit, die kulinarische Seite von Den Burg bei der Smaakmakers-Route zu entdecken. Der Rundgang macht an insgesamt sechs Stationen Halt, an denen die Teilnehmer jeweils ein kleines Gericht mit dem dazu passenden Getränk serviert bekommen. Auf diese Weise haben sie die einzigartige Möglichkeit, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr die enorme Bandbreite der Gastronomie von Den Burg zu kosten. Zum Abschluss wird bis 19.00h in das „Proeflokaal De Zwaan“ eingekehrt, wo die Biere sämtlicher fünf Insel-Brauereien probiert werden können. Die Tickets zum Preis 64,50 EUR pro Person gibt es unter www.smaakmakerstexel.nl

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

