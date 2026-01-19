News 2026: Zandvoort lockt mit neuen Highlights und besonderen Momenten

Jubiläum, Dino-Welt, Kultur-Festival und Formel 1-Abschied versprechen unvergessliche Erlebnisse

Ein Aufenthalt in Zandvoort ist ein Garant für eine entspannte Auszeit am Meer. Der 9 km lange Strand, das gemütliche Ortszentrum, zwei beeindruckende Naturgebiete und der legendäre Circuit befinden sich nur einen Steinwurf voneinander entfernt, so dass Erholung und Abwechslung hier immer Hand in Hand gehen. Zusätzlich zu diesen Attraktionen gibt es in den kommenden zwölf Monaten außerdem noch einige besondere Highlights, die einen Besuch extra lohnenswert machen.

200 Jahre Badeort Zandvoort

2026 feiert Zandvoort einen historischen Moment: die Eröffnung der Straßenverbindung zwischen Haarlem und Zandvoort im Jahre 1826. Für Besucher wurde es so erstmals möglich, das bis dahin abgelegene Fischerdorf bequem zu erreichen und einen Aufenthalt am Meer zu genießen. In schneller Folge entstanden die ersten Badehäuser, Hotels und Pensionen und wurde der Grundstein für den heutigen Badeort gelegt. Unter dem Titel „200 jaar Badplaats Zandvoort“ wird dieses Ereignis ab dem 30. Januar das ganze Jahr über in vielfältiger Form gefeiert.

World of Dino“s

„World of Dino’s“ kommt nach Zandvoort! Im Frühjahr öffnet die einzigartige Ausstellung im ehemaligen Holland Casino Gebäude für zwei Jahre ihre Pforten. Besucher erwarten lebensgroße Dinosaurier wie T-Rex und Velociraptor in maßstabsgetreuem Dekor, die auf beeindruckende Weise zum Leben erweckt werden. Interaktiv erfahren Jung und Alt hier alles über das Leben der ausgestorbenen Giganten. Die beliebte Schau hat sich bereits in mehreren nationalen Metropolen als Publikumsmagnet erwiesen und bietet ab 2026 rund ums Jahr eine spannende Attraktion.

Kultur à la Zandvoort

Am Himmelfahrtswochende (14.-16. Mai) feiert Zandvoort die Premiere seines brandneuen Kultur-Festivals VLOED. Es übersetzt lokale Geschichten in Kunst, Musik, Theater und Tanz. Besucher bewegen sich dabei zu Fuß oder per Fahrrad auf Strecken voller überraschender Kultur-Stopps: von poetischen Bunker-Perfomances über Zirkus am Strand bis hin zu „Soundwalks“ durch die Dünen. So wird VLOED zur kulturellen Reise, auf der man Zandvoort auf überraschend neue Arten kennenlernt. Das komplette Programm wird in Kürze online bekanntgegeben.

Abschied Formel 1

2026 steht ein großer Abschied in Zandvoort an: Vom 21.-23. August wird auf dem legendären Circuit Zandvoort zum vorerst letzten Mal der Heineken Dutch Grand Prix ausgetragen. Formel 1 Fans aus aller Welt können sich dennoch auf die Rennparty des Jahres freuen. Denn auch in diesem Jahr startet in der Woche vor dem großen Rennen das Zandvoort Racefestival. Große und kleine Motosport-Fans erwartet ein abwechslungsreiches Programm voller Entertainment, Live-Musik und spannender Rennaction, das den Formel 1 Abschied aus Zandvoort unvergesslich macht.

Lokale Buchungsplattform

2026 wird es für Besucher so einfach wie nie, den perfekten Aufenthalt in Zandvoort zu erleben. Denn die Website von VisitZandvoort ist nicht mehr nur die erste Anlaufstelle für Informationen und Inspirationen, sondern bietet nun auch die Möglichkeit, eine Unterkunft für den Küsten-Aufenthalt zu buchen. Auf der lokalen Plattform haben Nutzer die Wahl aus verschiedenen Kategorien, die sie passgenau zu ihren Wünschen filtern können. Die Bandbreite reicht dabei von komfortablen Hotels bis zu Ferienhäusern am Strand. Mehr Infos unter: https://visitzandvoort.de/.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

