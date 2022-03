NewTec baut Security-Kompetenz aus

Erweitertes Team aus Cyber-Security-Spezialisten unterstützt Hersteller bei der datensicheren Vernetzung ihrer Produkte

Pfaffenhofen a. d. Roth, 16. März 2022. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, baut ihre Security-Kompetenzen weiter aus. Ein erweitertes Team von Cyber-Security-Spezialisten unterstützt ab sofort Hersteller bei der Entwicklung von vernetzten digitalen Produkten mit Technologieberatung und beim Security-Design.

Digitalisierung und Vernetzung spielen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der technologischen und sozialen Herausforderungen. Das machen nicht zuletzt die aktuellen Krisen wie Pandemie und Ukrainekrieg deutlich. Mit steigendem Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad wachsen allerdings auch die Cyberbedrohungen und – um diesen zu begegnen – die Anforderungen an die Datensicherheit.

„Klassische Hersteller und Entwickler haben aber kaum Erfahrung in der Entwicklung von Systemen unter Berücksichtigung von Cybersecurity“, so Stephan Strohmeier, Bereichsleiter Safety & Security Solutions bei NewTec. „Oft fehlt auch der Überblick über die immer komplexeren gesetzlichen Regulatorien und Normen.“

Um der wachsenden Zahl von Anfragen nach Technologieberatung und Unterstützung bei der Entwicklung von datensicheren eingebetteten Systemen gerecht zu werden, baut NewTec sein Team von Cyber-Security-Spezialisten aus. So stehen von nun an für Fragestellungen und Entwicklungsvorhaben im Bereich Industrial Cybersecurity 4 vom TÜV Rheinland zertifizierte „Cyber Security Specialists“ zur Verfügung. Auch in anderen Bereichen wie Automotive stockt NewTec seine Security Expertise weiter auf. Unter anderem werden unterschiedliche NewTec-Mitarbeiter derzeit beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zum Common-Criteria-Evaluator ausgebildet oder an der TÜV-Akademie im Bereich Automotive Security Level 1 weitergebildet. Das Ziel: Automobilhersteller und -zulieferer optimal bei der Entwicklung nach Security Standard ISO/SAE 21434 unterstützen zu können.

„Mit unserem Cybersecurity-Team bieten wir eine fundierte Security-Expertise zu einschlägigen internationalen Normen und relevanten Regularien“, erklärt Stephan Strohmeier. „So kann NewTec den zahlreichen Anfragen von Unternehmen aus den Branchen Industrial, Automotive, Medical und Transport jederzeit gerecht werden und sie umfangreich mit Technologieberatung und beim Security-Design unterstützen.“

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

Firmenkontakt

NewTec GmbH

Brigitte Kunze

Buchenweg 3

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth

+49 7302 9611-757

+49 7302 9611-99

brigitte.kunze@newtec.de

https://www.newtec.de

Pressekontakt

unlimited communications marketing gmbh berlin

Ernst Nill

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

+49 30 280078 20

+49 30 280078 11

enill@ucm.de

https://www.ucm.de