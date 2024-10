NewTec: Harald Molle zieht sich aus der Geschäftsführung zurück

Nach 38 Jahren geht der NewTec-Mitgründer in den Ruhestand

Pfaffenhofen a. d. Roth, 10. Oktober 2024. Mitgründer Harald Molle zieht sich aus der Geschäftsführung des Safety- und Security-Spezialisten NewTec zurück. Als Gesellschafter wird er dem Unternehmen erhalten bleiben.

Nach Studium der technischen Informatik gehörte Harald Molle 1986 zu den NewTec-Pionieren. Seine Technologie-Begeisterung und seine Überzeugung, dass allzu hierarchische Unternehmensstrukturen Innovationen und kreative Lösungen bremsen, haben das Unternehmen 38 Jahre lang geprägt.

„In den letzten Jahrzehnten haben wir NewTec systematisch und organisch zu der Firma entwickelt, die ich mir immer vorgestellt habe“, sagt Harald Molle. „NewTec ist heute ein Unternehmen, das gesehen wird, das sinnstiftende Themen bearbeitet und wichtige Beiträge zur Lösung der technologischen Herausforderungen unserer Zeit leistet.“ Die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen wie Elektromobilität, Energienetze, intelligente Pflegesysteme für eine älter werdende Gesellschaft oder Künstliche Intelligenz betrachtet er als Chance. „Bei all diesen Megathemen ist Safety ein zentraler Aspekt. Und da wir hier von vernetzten Technologien reden, spielt auch die Embedded Security eine wichtige Rolle. Die Aufgaben für Safety- und Security-Spezialisten gehen also nicht aus.“

Harald Molle wird dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleiben. Als Vorsitzender des Hochschulrates der Technischen Hochschule Ulm (THU) wird er zudem die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und NewTec in den Bereichen Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung weiter vorantreiben.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hard- und Software-Systemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategie-Beratung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An sechs Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist über 300 Mitarbeiter.

