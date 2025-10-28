NewTec und BUSSE Design+Engineering intensivieren Zusammenarbeit

Gemeinsames Leistungspaket für die Entwicklung elektronischer Komponenten von Konzeption und Design bis zum sicheren Betrieb

Pfaffenhofen a. d. Roth, 28. Oktober 2025. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme, baut ihre Zusammenarbeit mit BUSSE Design+Engineering aus. Kunden erhalten auf Wunsch ein Gesamtpaket von Entwicklungsleistungen von Konzeption, Requirements Engineering und Sicherheitskonzept über Produktdesign, Konstruktion und UX/UI bis hin zu Kleinserienfertigung, Zulassungs- und Betriebsunterstützung.

Wer neue elektronische Komponenten auf den Markt bringen möchte, steht vor wachsenden Herausforderungen: Digitalisierung und Wettbewerbsdruck erfordern immer komplexere Produktfunktionen, steigende regulatorische Anforderungen und eine dynamische Cyberbedrohungslage verlangen rundum sichere Produkte – und das möglichst schnell, um Marktpotenziale optimal zu nutzen.

Umso wichtiger ist es, Produktentwicklungen so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten. Deshalb intensivieren NewTec und der Design-Spezialist BUSSE Design+Engineering ihre Zusammenarbeit, um ihre Kunden gemeinsam noch besser zu unterstützen. Denn die Leistungen beider Unternehmen ergänzen sich ideal: NewTec konzipiert und entwickelt elektronische Komponenten und Produkte mit Fokus auf funktionale und Cybersicherheit und unterstützt bei deren Zulassung und ihrem sicheren Betrieb. BUSSE deckt Produktdesign, Gehäuseentwicklung und Bedienkonzepte (UX/UI) ab – inklusive Usability-Tests im eigenen HMI-Lab – und bietet auch Prototypenbau und Kleinserienfertigung an.

Die Kooperation von NewTec und BUSSE Design+Engineering profitiert zudem von der räumlichen Nähe beider Partner – zwischen dem NewTec-Hauptsitz und dem Standort von BUSSE liegen gerade einmal 15 Kilometer – und von gemeinsamen Werten basierend auf Qualität und Kundenorientierung.

„Wir erhalten seit einiger Zeit vermehrt Anfragen nach Komplettentwicklungen inklusive Produktdesign“, sagt Achim Wohnhaas, Geschäftsführer von NewTec. „Da NewTec und BUSSE Design+Engineering schon lange sehr erfolgreich kooperieren, können wir gemeinsam diese Marktanforderung perfekt erfüllen. Deshalb haben unsere beiden Unternehmen jetzt beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu intensivieren und Kunden ein gemeinsames Leistungspaket anzubieten.“

Über BUSSE Design+Engineering

BUSSE Design+Engineering mit Sitz in Elchingen (Bayern) bietet mit über 60 Mitarbeiter:innen ein einzigartiges Dienstleistungspaket für die ganzheitliche Produktentwicklung: eine Kombination aus Produktdesign, UX/UI-Design, Engineering und Prototyping. Gegründet 1959, hat BUSSE bereits über 10.000 erfolgreiche Projekte für weltweit mehr als 200 Kunden aus allen Branchen umgesetzt – die meisten davon Weltmarktführer.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Elektronik- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologieberatung und Trainings sowie bei der Integration von KI-Technologie in sicherheitsgerichtete Systeme (Safe AI). An sechs Standorten in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.d. Roth), Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt das Unternehmen rund 330 MitarbeiterInnen.

