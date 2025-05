NEXCOM bringt den lüfterlosen KI-Fahrzeugcomputer VTC 7280-xC5 für KI- und ÖPNV-Anwendungen im Fahrzeug auf den Markt

Kompakt, robust für extreme Umgebungen, Intel Core Ultra Meteor Lake H steigert die Leistung um 30 %

Neu-Taipeh, Taiwan – 30. Mai 2025 – NEXCOM freut sich, seine Produktpalette an KI-unterstützten Telematik-Computern für den Einsatz in Fahrzeugen um das neue Modell VTC 7280-xC5 erweitern zu können. Diese kompakten, lüfterlosen Geräte basieren auf Intels erster KI-orientierter CPU mit leistungsstarken integrierten NPU- und GPU-Kernen – der Intel® Core™ Ultra Meteor Lake H-Serie. Die VTC 7280-xC5-Serie ist in zwei Varianten erhältlich: dem VTC 7280-7C5 und dem VTC 7280-5C5 (mit Intels Ultra7- bzw. Ultra5-CPU). Diese Intel® Core™ Ultra Meteor Lake H-Prozessoren liefern bis zu 26 TOPS an KI-Rechenleistung.

Dank der neuen CPU und erweiterten I/O-Funktionalität bietet der VTC 7280-xC5 eine 30 % höhere Leistung im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen. Das kompakte, robuste und lüfterlose Design ermöglicht den Einsatz in beengten Räumen und gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen. Das System eignet sich ideal für zahlreiche fahrzeuginterne Anwendungen, insbesondere im Bereich Edge-KI und öffentliche Sicherheitsüberwachung im Nahverkehr.

Reaktionsschnelle KI im Edge-Einsatz

Dank nativer KI- und Machine-Learning-Fähigkeiten ermöglicht der VTC 7280-xC5 die schnelle lokale Verarbeitung komplexer Aufgaben wie Bilderkennung, Videoanalyse, Sensorsynthese, Audioanalyse, Spracherkennung und mehr. Über einen Erweiterungssockel kann bei Bedarf ein Hailo-KI-Modul zur zusätzlichen Unterstützung der KI-Rechenleistung integriert werden. Diese Funktionen sind besonders vorteilhaft für Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Überwachung und Mensch-Maschine-Kommunikation.

Umfangreiche I/O- und Kommunikationsschnittstellen

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen PoE-Ports für IP-Kameras, WLAN sowie die 9-36V DC/IGN-Steuerung. Das System bietet zahlreiche Erweiterungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, darunter 5x 2.5GbE PoE++, USB 3.2 und 3x USB 2.0, 2x isolierte CAN FD, drei serielle Schnittstellen, NVMe-/2,5-Zoll-SSD, 4x Nano-SIM-Slots, zwei HDMI-Ausgänge und eine Weitbereichs-Stromversorgung (9-36V DC) mit Zündsteuerung. Als Edge-KI-Computer unterstützt der VTC 7280-xC5 Multi-LTE/5G und Wi-Fi 5/6 für Cloud-SaaS-Dienste zur Bereitstellung von AIoT-/KI-Inferenzleistungen.

Robust, langlebig und normgerecht

Der VTC 7280-xC5 wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt. Er arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C und entspricht dem militärischen Standard MIL-STD-810H in Bezug auf Vibrations- und Stoßfestigkeit. Ein integriertes Heizelement sorgt für stabilen Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Das System erfüllt internationale Normen, darunter die CE/FCC Klasse A, UKCA und die E-Kennzeichnung (E13).

Besuchen Sie NEXCOM auf der UITP

Erfahren Sie mehr über den VTC 7280-xC5 direkt unter: NEXCOM ist auf dem UITP-Gipfel vom 15.-18. Juni in Hamburg, Deutschland, vertreten. Sie finden uns in Halle A2, Stand A2362. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: https://www.uitpsummit.org/hamburg2025/

Erfahren Sie mehr über den VTC 7280-xC5 unter:

https://www.nexcom.com/Products/mobile-computing-solutions/in-vehicle-pc/core-power-efficient/vtc-7280-7c5–5c5

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM demonstriert ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und bietet integrierte Dienste, wie SD-Edge Computing (softwaredefiniertes Edge Computing) und hochmoderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Zu seinen umfassenden Lösungen gehören Netzwerk und Kommunikation, mobiles Computing, Videoüberwachung, Smart City und Smart Retail, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersicherheit, industrielles IoT und Industrieroboter – alle entwickelt auf Basis offener Standards. Als Vorreiter der Branche setzt NEXCOM weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft mit Präzision und Erfahrung.

Weitere Informationen: www.nexcom.com

