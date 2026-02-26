NEXCOM präsentiert auf der Embedded World 2026 die nächste Generation der lüfterlosen Panel-PC-Serie mit KI- und Edge-Technologie

Die Innovationskraft von SD Edge Computing mit AIoT- und KI-Computing-Produkten entfesseln

New Taipei City, Taiwan – 26. Februar 2026 – NEXCOM präsentiert seine lüfterlosen Panel-PCs der APPC C21-01-Serie auf der Embedded World 2026 (EW 2026) in Nürnberg. Am NEXCOM-Stand werden Live-Demos der Produkte unter dem Motto „Das volle Potenzial von Software-Defined Edge Computing“ gezeigt, um die transformative Kraft dieser Technologie für AIoT- und KI-Anwendungen zu verdeutlichen.

Die APPC C21-01-Serie ist eine neue Generation robuster, lüfterloser Mehrzweck-Panel-PCs, die speziell für die steigenden Anforderungen von KI-gestütztem Edge Computing und intelligenten Fabrikumgebungen entwickelt wurden. Sie bilden eine leistungsstarke Brücke zwischen industrieller Automatisierung und intelligenter Datenverarbeitung.

Die EW 2026 konzentriert sich auf den Einsatz von Edge- und physischer KI, um Branchen mit effizienter, sicherer und hochautomatisierter Intelligenz auszustatten. Die Messe findet vom 10. bis 12. März 2026 im Messezentrum Nürnberg statt. NEXCOM finden Sie in Halle 3 am Stand 3-341.

APPC-Serie: Lüfterloser Panel-PC der nächsten Generation mit KI- und Edge-Technologie

Die Panel-PCs APPC 160/210 C21 sind mit dem Intel® Core Ultra 5 125U (Meteor Lake-U) Prozessor ausgestattet und bieten ein optimales Verhältnis von Energieeffizienz und fortschrittlicher KI-Beschleunigung. Diese Hardware-Basis ermöglicht schnellere Echtzeit-Analysen und intelligente Steuerung im Netzwerk-Edge-Bereich. Erhältlich in zwei Panel-Konfigurationen – dem 15,6-Zoll-Modell APPC160 C21 und dem 21,5-Zoll-Modell APPC210 C21 – vereinfacht das schlanke, modulare Gehäuse die Systemintegration, ohne die für den industriellen Einsatz erforderliche Robustheit zu beeinträchtigen.

Beide Modelle wurden für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen entwickelt und verfügen über ein Full-HD-Display (1920 1080) mit schmalem Rahmen und einem Seitenverhältnis von 16:9. Die Benutzeroberfläche nutzt 10-Punkt-Projektions-Kapazitiv-Touch-Technologie (P-Cap) für intuitive Bedienung und optimale Darstellung. Um eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten, ist das Frontpanel nach IP65 zertifiziert und somit gegen Staub, Wasser und Verunreinigungen geschützt. Das lüfterlose Design erhöht die Zuverlässigkeit zusätzlich und ermöglicht einen geräuschlosen 24/7-Dauerbetrieb mit minimalem Wartungsaufwand.

In Kombination mit der NexVIC-Serie von NEXCOM, einer webbasierten IIoT-Asset-Management-Suite, ermöglichen diese Computer die Fernüberwachung von Hardware und befähigen die Benutzer, über eine intuitive Low-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche maßgeschneiderte Automatisierungs-Workflows zu erstellen, wodurch die Betriebseffizienz in der KI-gesteuerten, smarten Produktion gesteigert wird.

Vielseitige Ein-/Ausgänge, Softwareunterstützung und Sicherheit

Die APPC 160/210 C21 Panel-PCs bieten umfangreiche I/O-Optionen für vielfältige industrielle Umgebungen. Dazu gehören vier Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse für eine zuverlässige Datenkommunikation sowie mehrere USB-Anschlüsse. Zwei RS-232/485-COM-Anschlüsse ermöglichen die nahtlose Integration mit SPS, Sensoren und älteren Geräten, während flexible M.2- und Mini-PCIe-Steckplätze drahtlose Module, zusätzlichen Speicher oder spezielle I/O-Schnittstellen aufnehmen können.

Die APPCxx0 C21-01-Serie unterstützt Windows 10 IoT und Windows 11 IoT sowie Ubuntu Linux und verfügt über ein integriertes TPM 2.0 für hardwarebasierte Sicherheit. Die Serie besitzt die entsprechenden CE-Zulassungen und die FCC-Klasse-A-Zertifizierung und bietet dank Langzeit-Support eine sichere, zukunftssichere Plattform für HMI- und Edge-KI-Steuerungsanwendungen der nächsten Generation.

Robotik, lokale GenAI und mehr

Zu den weiteren Highlights von NEXCOM auf der EW 2026 zählt der Robotercontroller MARS400 T10-05, basierend auf NVIDIA® Jetson T5000™, der eine Leistung von 2070 TFLOPS für multimodale KI-Inferenz in Bewegungssteuerungsprodukten, einschließlich humanoider Roboter, bietet. Um die intelligente Fertigung zu unterstützen, optimieren NEXCOMs hybride KI-Architektur und modernste Industrie-Panel-PCs die datengestützte Entscheidungsfindung, während die eSAF Guardian-Software robuste OT-Sicherheit und ISA/IEC 62443-Konformität gewährleistet.

Die AIC AI-X-Plattform bietet On-Premise-GenAI für Unternehmen, die Datenschutz durch RAG-Funktionen priorisieren. NEXCOM erweitert sein Angebot zudem um robuste Mobilitätslösungen und Edge-Computer sowie flexible Plattformen wie dem NDiS B340 für Smart Cities. Diese Innovationen ermöglichen gemeinsam Echtzeit-Inferenz und skalierbare Intelligenz in anspruchsvollen Umgebungen und gewährleisten so operative Stabilität und eine kürzere Markteinführungszeit für weltweit agierende Unternehmen.

Robuste Mobilitäts- und Smart-City-Plattformen

Die Edge-Computing-Lösungen von NEXCOM, wie etwa der ATC 3561-NA4C, bieten dank Schutzart IP67 bewährte Langlebigkeit und zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Transportbedingungen. Die Edge-KI-Computer, die auf der NVIDIA® Jetson™ Plattform basieren, ermöglichen KI-Anwendungen wie Fahrassistenzsysteme (ADAS), automatische Kennzeichenerkennung (ANPR) und intelligente Transportsysteme (ITS).

Die vielseitigen Edge-KI-Plattformen von NEXCOM stärken die Infrastruktur von Smart Cities und basieren auf modernsten Intel-Architekturen mit der Flexibilität, kundenspezifische KI-Beschleuniger zu integrieren. Systeme wie der NDiS B340 Duro Edge-Computer wurden für datenintensive Edge-Workloads und Multi-Display-Computing entwickelt und lassen sich mit einem flexiblen DockInfinity PCIe-Modul erweitern, um die Skalierbarkeit zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie unter

APPC160 C21: https://www.nexcom.com/Products/iot-automation-solutions/panel-pc/applied-panel-pc/appc160-c21-01

APPC210 C21: https://www.nexcom.com/Products/iot-automation-solutions/panel-pc/applied-panel-pc/appc210-c21-01

Details zur EW 2026: https://www.nexcom.com/news/Detail/embedded-world-2026

Besuchen Sie NEXCOM auf der EW 2026

Embedded World 2026

Datum: 10.-12. März 2026

Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, Deutschland

NEXCOM ist hier zu finden: Halle 3, Stand 3-341

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM demonstriert ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und bietet integrierte Dienste, wie SD-Edge Computing (softwaredefiniertes Edge Computing) und hochmoderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Zu seinen umfassenden Lösungen gehören Netzwerk und Kommunikation, mobiles Computing, Videoüberwachung, Smart City und Smart Retail, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersicherheit, industrielles IoT und Industrieroboter – alle entwickelt auf Basis offener Standards. Als Vorreiter der Branche setzt NEXCOM weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft mit Präzision und Erfahrung.

Weitere Informationen: www.nexcom.com

