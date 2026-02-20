Nexia baut Transaction-Advisory-Team mit neuem Partner aus

Düsseldorf, 20.02.2026: Die Nexia GmbH, eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, setzt ihren Wachstumskurs mit Nachdruck fort und stärkt ihr Transaction-Advisory-Team mit dem erfahrenen Transaktionsspezialisten Daniel Kittlauss.

Seit Januar 2026 verstärkt Daniel Kittlauss mit seinem Team als neuer Partner das Frankfurter Büro und baut damit die Bereiche Transaction Advisory und Board Advisory weiter aus. Der ehemalige PwC-Partner wird als erfahrener Transaktionsspezialist mit internationaler Erfahrung wesentliche Impulse beim Ausbau der Beratungsschwerpunkte setzen. Die Neuzugänge in Frankfurt ergänzen das seit vielen Jahren etablierte Transaktionsteam um die Partner Marcus Jüngling, Dr. Dominic Paschke und Christoph Thomas an den Standorten Frankfurt und München ideal.

Erfahrener Deal-Experte mit starkem Fokus auf den europäischen Mid-Market

Daniel Kittlauss bringt über 25 Jahre Erfahrung im Deal Advisory mit, unter anderem im Bewertungsbereich bei PwC in Frankfurt, Amsterdam und Prag sowie bei Kroll. Zuletzt war er als Partner im Midmarket-Deals-Team von PwC tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er Gründer, Venture-Capital- und Private-Equity-Investoren sowie strategische Käufer bei Buy- und Sell-Side-Transaktionen und wichtigen Unternehmensentscheidungen begleitet. Dabei entwickelte er einen besonderen Fokus auf Unternehmen im europäischen Mid-Market.

Willkommen im Partnerkreis von Nexia

„Wir freuen uns sehr, Daniel Kittlauss als Partner in unserem Unternehmen willkommen zu heißen“, so Marcus Jüngling, Christoph Thomas und Dr. Dominic Paschke. „Der Eintritt von Daniel Kittlauss ist ein bedeutender Schritt für den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Deal Advisory. Seine unternehmerische Denkweise und sein Blick für komplexe Entscheidungssituationen passen hervorragend zu unserem Anspruch, Mandanten ganzheitlich zu beraten.“ Daniel Kittlauss fügt hinzu: „Ich freue mich darauf, meine internationale Transaktions- und Bewertungserfahrung in eine unternehmerisch geprägte Partnerschaft einzubringen und gemeinsam mit dem Team den weiteren Ausbau des europäischen Mid-Market-Geschäfts voranzutreiben.“

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 500 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

Bildquelle: Nexia