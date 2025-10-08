Nexia unterstützt Unternehmen bei der Vorbereitung auf ISO/IEC 27001-Zertifizierungen

Düsseldorf, 08.10.2025 – Die Nexia GmbH erweitert mit ihrer Tochtergesellschaft das Beratungsangebot und unterstützt Unternehmen ab sofort umfassend bei der Vorbereitung auf eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001. Ziel ist es, Mandanten optimal auf die Auditierung durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle – wie beispielsweise die DQS GmbH, einem führenden Anbieter von Zertifizierungen und Assessments für Managementsysteme – vorzubereiten und einen reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses zu ermöglichen.

Die ISO/IEC 27001 ist der international anerkannte Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) und legt Anforderungen an die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines ISMS fest. Eine erfolgreiche Zertifizierung ist für Unternehmen ein wichtiger Nachweis für ein systematisches und wirksames Informationssicherheitsmanagement.

Als erfahrener Anbieter von IT- und Digitalisierungsdienstleistungen unterstützt die Nexia Digital & Technology Services GmbH Unternehmen bei der Einführung und Umsetzung von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) – individuell angepasst an die jeweilige Unternehmensgröße und -struktur.

„Unsere Beratungsleistungen sind darauf ausgelegt, unsere Mandanten strukturiert und praxisnah durch den gesamten Vorbereitungsprozess zu führen – von der Bestandsaufnahme bis zur internen Auditierung“, erklärt Ingo Wolf, Nexia GmbH. „Dank unseres kontinuierlichen Austauschs mit Zertifizierungsstellen wie der DQS sind wir stets mit den aktuellen Anforderungen vertraut. Auch wenn die Entscheidung über die Zertifizierung ausschließlich bei der unabhängigen Zertifizierungsstelle liegt, stellen wir sicher, dass unsere Mandanten optimal vorbereitet sind und mit größtmöglicher Sicherheit in das Audit gehen können.“

Über die Nexia Digital & Technology Services GmbH

Die Nexia Digital & Technology Services GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf bietet maßgeschneiderte IT- und Digitalisierungsdienstleistungen für Unternehmen aller Größenordnungen. Es unterstützt seine Kunden bei der sicheren Transformation in die digitale Zukunft – mit Fokus auf Cyber-Security, IT-Governance, Cloudlösungen und Managed Services.

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 500 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

Nexia GmbH

Nicole Weller

Georg-Glock-Straße 4

40474 Düsseldorf

+49 211 171700



https://www.nexia.de

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH

Oliver Stroh

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-43550-13



https://www.nicarus.de

