Next Kraftwerke Gründer Jochen Schwill in Verwaltungsrat von terralayr berufen

Jochen Schwill wurde in den Verwaltungsrat der terralayr AG berufen.

Als Verwaltungsratsmitglied wird der Gründer von Next Kraftwerke seine profunden Kenntnisse des Energiemarktes und sein Netzwerk einbringen, um das Wachstum von terralayr zu unterstützen. Gleichzeitig fungiert er als strategischer Sparringspartner für das Management von terralayr. Er wird sich insbesondere auf die Entwicklung des terralayr-Angebots „Energieflexibilität als Dienstleistung“ konzentrieren. Damit können Kunden wie Erzeuger erneuerbarer Energien, Stromhändler und große Stromverbraucher wie Rechenzentren bei Bedarf auf Batteriekapazitäten zugreifen, ohne die Kosten für den physischen Besitz der Anlage tragen zu müssen.

Jochen Schwill gründete 2023 SpotmyEnergy, ein Unternehmen für intelligente Stromzähler, dessen CEO er heute ist. Zuvor gründete er 2009 mit einem Partner Next Kraftwerke und fungierte dort als CEO. Next Kraftwerke war eines der ersten und ist eines der größten virtuellen Kraftwerke Europas, in dem Tausende Stromproduzenten, Stromverbraucher und Stromspeicher intelligent vernetzt sind. Das Unternehmen hat in Q4/2023 über 16.000 Anlagen mit 13.500 MW vernetzter Leistung gemanagt und 15 TWh Strommenge im Gesamtjahr 2023 gehandelt. Das Cleantech-Unternehmen wurde im Jahr 2021 an Shell verkauft.

„Als voll integrierter Speicher-Aggregator bietet terralayr alle Vorteile von Batteriespeichern – ein intelligentes und attraktives Angebot für viele Akteure der Energiewirtschaft, die auf unterschiedliche Weise von der gewonnenen Energieflexibilität finanziell profitieren können“, sagt Jochen Schwill.

Philipp Man, Mitgründer und CEO von terralayr: „Jochen Schwill wird terralayr auch dabei unterstützen, unsere Flexibilitätsdienstleistungen für Kunden so zu optimieren, dass sie den größtmöglichen Nutzen aus der jederzeit abrufbaren Speicherkapazität ziehen können.“

terralayr, gegründet 2022, ist ein Entwickler, Betreiber und Aggregator von Batteriespeichern in Deutschland, der mit seiner Speicher-Virtualisierungsplattform eine neue Art der Kommerzialisierung von Großbatteriespeichern auf den Markt bringt. terralayr hat eine Lücke zwischen dem vollen wirtschaftlichen Potenzial von Batteriespeichern und dem konventionellen Geschäftsmodell identifiziert. Das Unternehmen bietet Flexibilitätsdienstleistungen mit Laufzeiten von 15 Minuten bis zu 15 Jahren an. Für Eigentümer von netzgekoppelten Batteriespeichern bietet sich damit eine neue Möglichkeit, Speicherkapazitäten zu vermarkten und dabei höhere und stabilere Erträge zu erzielen.

terralayr ist ein vollintegrierter Anbieter von Energieflexibilität. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für den globalen Bedarf an Energiespeicherung, indem es eigene sowie Batteriespeicher von Drittanbietern über eine Cloud-basierte Softwareplattform aggregiert und als Energieflexibilität „as-a-service“ bereitstellt. terralayr richtet sich mit seinem Angebot an eine Vielzahl von Kunden, darunter Stromerzeuger, Netzbetreiber und energieintensive Unternehmen wie Rechenzentren. terralayr entwickelt und betreibt ein eigenes Portfolio von Batteriespeicheranlagen: Die erste Anlage ist in Betrieb, weitere befinden sich im Bau, und mehr als 5 GW sind in der Entwicklung. Das erfahrene Führungsteam besteht aus Branchenexperten von Unternehmen wie RWE, Fluence, Limejump, Next Kraftwerke und Pexapark.

