NextPharma kündigt Kauf 2er Lonza-Standorte mit Spezialisierung auf Liquidkapseln und Softgels an

– Die zwischen den beiden Unternehmen NextPharma und Lonza getroffenen Vereinbarung initiiert den Prozess zur baldigen Akquisition der Lonza-Standorte Ploermel (FR) und Edinburgh (UK), durch die NextPharma sein Technologieangebot auf lipidhaltige Darreichungsformen ausweiten kann

– Zwei Kompetenzzentren mit insgesamt 390 Mitarbeitern bieten Fachwissen zu lipidhaltigen oralen Darreichungsformen, einschließlich Softgels und Liquidkapseln für den Pharma- und Nahrungsergänzungsmarkt

– Nachhaltiges Wachstum und Personalentwicklung haben für beide Unternehmen Priorität

Zitat von Gordon Bates, Präsident und Leiter von Small Molecules, Lonza: “NextPharma ist ein etabliertes und angesehenes Unternehmen mit umfassender Erfahrung in oralen und topischen fertigen Darreichungsformen. Als solches ist NextPharma angesichts der an den Standorten Ploermel und Edinburgh verfügbaren Technologien der ideale Käufer. Wir sind zuversichtlich, dass die Fähigkeiten und Erfahrungen an den beiden Standorten das Portfolio von NextPharma gut ergänzen und dass das Unternehmen ideal positioniert ist, um beide Potenziale voll auszuschöpfen. Unsere beiden Unternehmen konzentrieren sich auf Personalentwicklung und Kunden. Wir werden in den kommenden Monaten eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für alle zu gewährleisten, wenn das Projekt abgeschlossen ist.”

Peter Burema, CEO von NextPharma, kommentierte: “Wir bei NextPharma freuen uns sehr über die Aussicht, unser Produktionsnetzwerk um zwei neue Kompetenzzentren in Ploermel und Edinburgh zu erweitern, um unser Technologieangebot sowohl für unsere bestehenden als auch für unsere neuen Kunden weiter auszubauen. Diese Technologien werden zusammen mit dem Know-how der Mitarbeiter an beiden Standorten zusätzliche Lösungen für Arzneimittelformulierungen bieten, von denen Patienten auf der ganzen Welt profitieren werden. Im Namen von NextPharma freue ich mich darauf, unsere zukünftigen Kollegen begrüßen zu dürfen, und ich bin zuversichtlich, dass wir NextPharma gemeinsam als führenden und angesehenen europäischen CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation, Lohnentwickler- und Hersteller) weiterentwickeln und ausbauen werden.”

Lonza und NextPharma haben eine Vereinbarung über den möglichen Verkauf der Standorte Ploermel (FR) und Edinburgh (UK) von Lonza bekannt gegeben. Die Vereinbarung unterliegt den relevanten Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Gegebenenfalls konsultieren beide Parteien die örtlichen Betriebsräte.

Die Standorte Ploermel (FR) und Edinburgh (UK) beschäftigen rund 260 bzw. 130 festangestellte Mitarbeiter. Sie produzieren Liquidkapseln (einschließlich Licaps®) und Softgels (einschließlich hochwirksamer und Hormonprodukte) für die Pharma- und Verbrauchergesundheits- und Nahrungsergänzungsmärkte.

NextPharma bietet spezialisierte Lohnherstellungs- und Entwicklungsleistungen für orale und topische (einschließlich steriler ophthalmischer) Arzneimittel an. Mit der beabsichtigten Akquisition plant NextPharma, sein Technologieangebot um lipidhaltige fertige Darreichungsformen (Softgels und Liquidkapseln) weiter zu entwickeln und seinen bestehenden und neuen Kunden Services im Bereich hochwirksame Arzneimittel sowie Entwicklungsservices für neue chemische Wirkstoffe (NCEs) anzubieten.

Mit dem beabsichtigten Verkauf plant Lonza, das Technologiesegment Softgels und Liquidkapseln für den Pharmamarkt aufzugeben. Durchführbarkeitsstudien im Rahmen eines Technologieauswahl-angebots behält Lonza bei. Im Bereich Consumer Health (Verbrauchergesundheit) und Ernährung plant Lonza den Ausstieg aus Softgels, bietet jedoch weiterhin Licaps®-basierte Produkte (Lipidkapseln) aus Colmar (FR), Greenwood (USA) und Sagamihara (JP) an. Kapseln (einschließlich Licaps® für die Ernährung) bilden weiterhin den Kern des Produktangebots von Lonza. Das Unternehmen hat kürzlich eine Investition von CHF 85 Mio. angekündigt, um die Kapazitäten zur Herstellung von Kapseln an acht Standorten um 30 Milliarden Kapseln pro Jahr zu erweitern.

Sollte die Vereinbarung alle erforderlichen Genehmigungen erhalten, bleibt ein nahtloses Kundenerlebnis im Mittelpunkt des Carve-out- und Eigentumsübertragungsprozesses. NextPharma gab an, dass die Aufrechterhaltung hoher Service- und Qualitätsstandards für die Kunden während der Übergangszeit weiterhin Priorität haben wird.

Über Lonza:

Bei Lonza kombinieren wir technologische Innovation mit erstklassiger Fertigung und hervorragender Prozessqualität. Zusammen ermöglichen diese unseren Kunden, ihre Entdeckungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Konservierung und Schutz zu liefern.

Wir sind ein bevorzugter globaler Partner für die Märkte für Pharmazeutika, Biotechnologie und Spezialzutaten. Wir arbeiten daran, Krankheiten vorzubeugen und eine gesündere Welt zu fördern, indem wir unseren Kunden die Bereitstellung innovativer Medikamente ermöglichen, die bei der Behandlung oder sogar Heilung einer Vielzahl von Krankheiten helfen. Wir bieten auch eine breite Palette von Lösungen zur Bekämpfung von Mikroben an, die zur Schaffung und Erhaltung einer gesunden Umwelt beitragen.

Lonza wurde 1897 in den Schweizer Alpen gegründet und ist heute an 120 Standorten und Büros in mehr als 35 Ländern tätig. Mit rund 15.500 Vollzeitbeschäftigten setzen wir uns aus leistungsstarken Teams und einzelnen Mitarbeitern zusammen, die einen bedeutenden Unterschied für unser eigenes Unternehmen und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, bewirken. Das Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz von CHF 5,9 Milliarden bei einem CORE-EBITDA von CHF 1,6 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.comund folgen Sie uns auf Twitter @LonzaGroup oder Facebook @LonzaGroupAG.

Über NextPharma:

NextPharma ist einer der führenden europäischen pharmazeutischen Lohnhersteller für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln (CDMO) mit derzeit fünf Standorten in Deutschland, einem in Frankreich und einem in Finnland und mit Healthcare Logistikzentren in der DACH Region. NextPharma agiert weltweit, sechs der sieben Standorte sind u.a. von der FDA zugelassen. Mit Expertise in den Bereichen Feststoffe, halbfeste und nicht-sterile Flüssigkeiten bietet das Unternehmen Dienstleistungen von der pharmazeutischen Entwicklung über klinische Prüfmuster, Scale-Up und Prozessvalidierung bis hin zur kommerziellen Herstellung einer Vielzahl von Darreichungsformen, darunter Tabletten, Kapseln, Granulate, Pulver, Pellets, Gele, Cremes, Sprays und Trockensäfte. Darüber hinaus bietet NextPharma eine breite Palette an Verpackungslösungen, darunter Verblisterung, Flaschen, Dosen, Sachets, Stick Packs und Röhrchen. Das Know-how und die Exzellenzzentren von NextPharma ermöglichen es, ausgewählte Services in bestimmten, sehr spezifischen Bereichen wie Hormonen und halbfesten Darreichungsformen, Cephalosporinen, Penicillinen, Betäubungsmitteln, Retard-Arzneiformen, Augenheilmitteln sowie Kinderarzneimittel anzubieten.

Zusätzliche Informationen und Haftungsausschluss:

Die Lonza Group Ltd hat ihren Hauptsitz in Basel und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Sie ist an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) notiert. Die Lonza Group Ltd unterliegt nicht den fortlaufenden Kotierungsanforderungen des SGX-ST, unterliegt jedoch weiterhin den Regeln 217 und 751 des SGX-ST-Kotierungshandbuchs.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung behandelte Themen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Schätzungen der Lonza Group Ltd, obwohl die Lonza Group Ltd keine Zusicherung geben kann, dass diese Erwartungen und Schätzungen erreicht werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten beinhalten und in ihrer Gesamtheit qualifiziert sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können in Zukunft aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, lehnt Lonza Group Ltd jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

