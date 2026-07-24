Nextpower schließt die Übernahme von Prevalon Energy ab und startet neues Geschäft für fortschrittliche Energiespeicher

Erweitert Nextpowers integrierte Energieplattform zur Unterstützung netzgekoppelter Energiespeicher, hybrider Kraftwerke und KI-Rechenzentrumsanwendungen

FREMONT, Kalifornien, 24. Juli 2026 – Nextpower™ (Nasdaq: NXT), ein führender Anbieter integrierter Energietechnologielösungen, gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von Prevalon Energy bekannt, einem in den USA ansässigen Anbieter von großskaligen Batteriespeicherlösungen (Battery Energy Storage Systems, BESS), Netzstabilisierungs- und Power-Control-Lösungen sowie Lifecycle-Services.

Die Übernahme stellt einen weiteren Meilenstein in Nextpowers Strategie dar, End-to-End-Lösungen für die Planung, den Bau, die Optimierung und den langfristigen Betrieb von Energieanlagen bereitzustellen. Mit der Integration von Energiespeichern erweitert Nextpower seine integrierte Plattform über die Solarenergie hinaus um ein bewährtes Portfolio an Batteriespeichersystemen, Energiemanagement-Software, Power-Control-Technologien und Lifecycle-Services. Diese Lösungen unterstützen netzgekoppelte Speicher, hybride Kraftwerke, die Infrastruktur von KI-Rechenzentren sowie weitere kritische Energieanwendungen. Das Geschäft verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit weltweit mehr als 6 GWh installierter Energiespeicherkapazität.

„Wir freuen uns sehr, das talentierte Team von Prevalon bei Nextpower willkommen zu heißen. Das Unternehmen wird weiterhin von Tom Cornell geführt, der Prevalon seit seiner Gründung als CEO erfolgreich geleitet hat“, sagte Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower. „Zuverlässige Energiespeicherung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Planung, den Bau und den Betrieb kritischer Energieinfrastrukturen. Mit Prevalon erweitern wir unsere Möglichkeiten, Versorgungsunternehmen und Rechenzentren mit einem noch breiteren Portfolio bewährter Technologien eines vertrauenswürdigen und finanzstarken Partners zu unterstützen. Gleichzeitig verschafft uns diese Akquisition eine starke Position in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der globalen Energiebranche.

Da die Nachfrage nach Elektrizität weiter steigt, benötigen Energieversorger, Stromerzeuger, Entwickler von Rechenzentren und Netzbetreiber verlässliche und finanzstarke Partner, die zuverlässige und jederzeit verfügbare Energie in bislang unerreichter Größenordnung und Geschwindigkeit liefern können. Dank unseres kundenorientierten Ansatzes, unserer hohen Ausführungsqualität und unserer Fähigkeit, schnell zu skalieren, ist Nextpower hervorragend positioniert, sowohl das weitere Wachstum der Utility-Scale-Solarenergie als auch den dynamisch wachsenden Markt für Energiespeicher zu bedienen.“

Weitere Informationen zu den Energiespeicherlösungen von Nextpower finden Sie unter www.nextpower.com/products/energy-storage oder per E-Mail an insidesales@nextpower.com. Eine Aufzeichnung der jüngsten Analysten- und Investorenkonferenz von Nextpower zur Übernahme steht ebenfalls zur Verfügung.

Inducement Awards

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Prevalon Energy gab Nextpower heute außerdem die Gewährung von sogenannten Inducement Awards an ehemalige Mitarbeitende von Prevalon bekannt. Diese dienen als wesentlicher Anreiz für den Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis mit Nextpower nach Abschluss der Transaktion.

Die Inducement Awards umfassen insgesamt 810.733 leistungsabhängige Restricted Stock Units (PSUs) sowie bis zu 375.000 dienstzeitabhängige Restricted Stock Units (RSUs), jeweils bezogen auf Stammaktien der Klasse A von Nextpower.

Die RSUs werden in vier gleichen jährlichen Tranchen an jedem der ersten vier Jahrestage des Transaktionsabschlusses unverfallbar, vorbehaltlich der fortbestehenden Beschäftigung des jeweiligen Mitarbeitenden bis zum entsprechenden Vesting-Datum. Die PSUs werden abhängig vom Erreichen eines Bruttogewinnziels von Prevalon im Zeitraum vom 1. April 2026 bis 31. März 2030 zwischen 0 % und 100 % unverfallbar, ebenfalls vorbehaltlich der fortbestehenden Beschäftigung bis zum Ende des Performance-Zeitraums.

Die Inducement Awards wurden gemäß Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) gewährt und einstimmig vom Compensation and People Committee des Board of Directors von Nextpower genehmigt, das ausschließlich aus unabhängigen Direktoren gemäß den Nasdaq Listing Rules besteht. Obwohl die Awards außerhalb des Second Amended and Restated 2022 Equity Incentive Plan von Nextpower gewährt wurden, unterliegen sie im Wesentlichen denselben Bedingungen wie die im Rahmen dieses Plans gewährten Auszeichnungen.

Über Nextpower

Nextpower™ (Nasdaq: NXT) entwickelt, konstruiert und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.com

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