NFL Signierstunde & Talk-Runde mit Maskottchen und Cheerleader der NEW ENGLAND PATRIOTS – Hugendubel Frankfurt Steinweg

Hugendubel Frankfurt Steinweg: Jeff Benedict und Daniel Jensen im Talk: Insights zur NFL und den Patriots – Sei dabei!

Hugendubel Frankfurt Steinweg lädt am Samstag, 11. November 2023 um 15 Uhr zu einer Signierstunde und Talkrunde mit Maskottchen und Cheerleader der NEW ENGLAND PATRIOTS ein. Jeff Benedict und Daniel Jensen werden über die NFL und die Patriots sprechen, wobei Insights vermittelt werden sollen. Die Veranstaltung verspricht ein interessantes Erlebnis für alle Football-Fans zu sein.

Die Signierstunde & Talkrunde findet in den Räumlichkeiten von Hugendubel Frankfurt Steinweg 12 statt.

Seit zwei Jahrzehnten tanzen die New England Patriots auf der Bühne der NFL – der American Football League – mit einer Stärke, die sie zu einem der erfolgreichsten und wertvollsten Teams der Sportwelt machen. Zehn Mal haben sie das Rampenlicht des Super Bowls betreten, sechs Mal davon mit dem Siegerpokal in der Hand. Dank glänzender Superstars wie dem Quarterback Tom Brady unserem deutschen Talisman Sebastian Vollmer, haben die Patriots eine wachsende Fangemeinde in Deutschland und werden im Herbst 2023 die Ehre haben, ein NFL-Spiel auf deutschem Boden auszutragen.

Der Bestsellerautor Jeff Benedict hat sich mit zweihundert Insidern des Teams unterhalten, von den Teammanagern und Trainern bis hin zu ihren Familien, Ärzten und Anwälten. Er hat intensive Gespräche mit Schlüsselfiguren wie Tom Brady, dem Erfolgscoach Bill Belichick und dem Clubbesitzer Robert Kraft geführt. Seine sorgfältige und präzise Recherche enthüllt eine Fülle von neuen und überraschenden Einblicken in diese eher verschlossene Organisation. Das Resultat ist ein fesselndes und aufschlussreiches Porträt, das die menschlichen Dramen und Enthüllungen, die im Herzen des Sports liegen, in den Vordergrund stellt.

Jeff Benedict ist Journalist, Produzent und amerikanischer Star-Autor. Die Biografie Tiger Woods war Nr. 1 der New-York-Times-Bestsellerliste. Sein von der Kritik gefeiertes Buch Poisoned über die Auswirkungen von Fastfood bildete die Vorlage für eine von Benedict produzierte Netflix-Dokumentation, sein Justizthriller Little Pink House wurde mit Catherine Keener und Jeanne Tripplehorn in den Hauptrollen verfilmt. The Dynasty ist die Insiderstory über die New England Patriots, das Team von Tom Brady, dem größten Footballspieler aller Zeiten. Die lang ersehnte Biografie über den Superstar LeBron James, im April 2023 in den USA erschienen, ist sein jüngster Coup.

Daniel Jensen produziert beruflich digitale Sportinhalte und berät internationale Marken bei der Aktivierung von Sportrechten. Er arbeitet seit über zehn Jahren in den Medien, zuerst als Journalist, später bei verschiedenen Agenturen. Seine Leidenschaft war aber immer schon der Sport die Liebe zum Football entstand während eines Austauschjahres in Kansas. Seit 2020 steht er für die Footballerei vor der Kamera und diskutiert in verschiedenen Formaten über die NFL.

