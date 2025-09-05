NFL und Extreme Networks verlängern Partnerschaft für fortschrittliche Konnektivität und leistungsstarke Wi-Fi-Analytik in Stadien

Extreme unterstützt die NFL bis einschließlich 2028 weiterhin dabei, die Fanbindung zu stärken und den Betrieb für Stadien und Fans zu optimieren.

MORRISVILLE, N.C./FRANKFURT A.M., 05. September 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, gibt die Verlängerung der Partnerschaft mit der National Football League (NFL) bekannt. Extreme bleibt bis einschließlich 2028 offizieller Lösungsanbieter der Liga für Wi-Fi-Netzwerke und Wi-Fi-Analytik. Im Rahmen der Partnerschaft wird Extreme neue Wi-Fi-Implementierungen im 6-GHz-Band bei den Pittsburgh Steelers und im MetLife Stadium, der Heimstätte der New York Jets und New York Giants, umsetzen. Damit ist Extreme bereits die dreizehnte Saison in Folge offizieller Partner der NFL und versorgt zahlreiche NFL-Stadien mit drahtloser und kabelgebundener Konnektivität sowie 30 Teams mit Lösungen zur Wi-Fi-Analytik.

Die Anforderungen der Fans an moderne Stadionausstattung sind hoch: Mobiles Ticketing, Bestellungen direkt am Platz, bargeldloses Bezahlen und hochwertige Audio- und Video-Angebote sind selbstverständlich. Damit steigt der Bedarf an Netzwerklösungen, die sich in Umgebungen mit hoher Nutzerdichte bewährt haben. Extreme bietet zukunftsweisende Konnektivität und intelligente Netzwerkanalysen, mit denen Veranstaltungsorte ihre Erkenntnisse aus dem WLAN-Betrieb in ansprechende Fan-Erlebnisse und betriebliche Verbesserungen umsetzen können.

Das Wichtigste auf einen Blick:

KI-gestützte Einblicke und Automatisierung: Kunden haben die volle Transparenz, während sich das Netzwerk in Echtzeit an Lastspitzen und Sicherheitsbedrohungen anpasst. Netzwerkadministratoren können Leitplanken für Richtlinien, Risiken und Freigaben definieren, während KI-Agenten autonom agieren, um Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren.

High-Speed-Konnektivität für die Steelers, Jets und Giants: Extreme setzt Wi-Fi-Netzwerke auf 6-GHz-Basis ein, um die Bandbreite im gesamten Stadion zu erhöhen und so das Fanerlebnis und die Performance der vernetzten Geräte zu verbessern. Das Netzwerk der nächsten Generation ermöglicht nahtloses Streaming, schnelleren Datenzugriff und die Kapazität, große Traffic-Spitzen am Spieltag ohne Einschränkung abzuwickeln.

Einzigartige Netzwerkeinblicke und branchenführende Lösungen: Die Teams profitieren von ExtremeCloud™ Business Insights for Venues, um die Vorlieben der Fans besser zu analysieren, die Besucherströme zu ermitteln, die Verkaufszahlen zu verfolgen und neue Sponsoring- und Umsatzmöglichkeiten zu identifizieren. Die NFL-Teams haben Zugriff auf das gesamte Portfolio der KI-getriebenen cloudbasierten Netzwerklösungen von Extreme Networks, einschließlich Extreme Platform ONE™, der branchenweit ersten All-in-One-Netzwerkplattform, die auf konversationeller, multimodaler und agentenbasierter KI beruht.

Leistungsstarke Lösungen für High-Density-Umgebungen: Extreme ist ein führender Anbieter von hochleistungsfähigem Wi-Fi in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt mit hoher Auslastung. Dank jahrzehntelanger Expertise, speziell entwickelter Technologie und umfassender Erfahrung bei der Unterstützung verschiedener Verbände und Teams – darunter die NFL, NHL, MLB, NASCAR, das Olympiastadion Berlin sowie der FC Liverpool und Manchester United – und weiterer großer Veranstaltungsorte weltweit kann Extreme eine nahtlose Konnektivität bieten, die die Fans jederzeit verbunden, engagiert und motiviert hält.

„Die Partnerschaft mit Extreme Networks hat die NFL nachhaltig verändert und sowohl unseren Stadionbetrieb als auch das Fanerlebnis verbessert. Auf Basis der erstklassigen Lösungen von Extreme Networks treiben wir Innovationen voran, die jedes Stadion intelligenter, jede Interaktion schneller und jeden Spieltag spannender machen und gleichzeitig eine engere Bindung zu den Fans schaffen.“

Gary Brantley, Chief Information Officer, National Football League

„Wir freuen uns auf unsere dreizehnte Saison als Partner der NFL. Die Wi-Fi-Konnektivität ist das Rückgrat jedes Stadions und ermöglicht alles von Ticket-Scannern und Sicherheitskontrollen bis hin zum Live-Streaming und Fan-Engagement auf den Tribünen. Im Zuge der technologischen Weiterentwicklung und der Bemühungen der NFL-Teams, die Grenzen der Konnektivität zu erweitern, liefert Extreme die zuverlässige und innovative Grundlage für besondere Erlebnisse und die Zukunft des Sports.“

John Brams, SVP Americas, Extreme Networks

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

