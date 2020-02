Nice to Eat-EU präsentiert Augmented Reality

DIE NEUE APP DER ERWEITERTEN REALITÄT FÜR DEN PIAVE DOP IST DA!

Das Konsortium zum Schutz des Piave DOP (g.U.) verwandelt den Belluneser Käse in ein fantastisches und unterhaltsames 3D-Erlebnis, kreiert von Nice to Eat-EU, das Kindern helfen soll, die europäischen Qualitätsprodukte zu erkennen

„Piave DOP & Nice to Eat-EU AR“ heißt die neue App der erweiterten Realität, die im Rahmen der von der EU kofinanzierten Werbekampagne Nice to Eat-EU vom Konsortium zum Schutz des Piave-Käses DOP realisiert wurde. Diese App ist kostenlos in deutscher und italienischer Sprache auf PC-Geräten, Tablets und Smartphones und beiden Plattformen iOS und Android verfügbar. Sie bietet ein hoch emotionales und benutzerfreundliches Format, das sich besonders für die ganz kleinen Spieler eignet, denn diese können auf einfache und dynamische Art auf das Unterhaltungsangebot mit Videos, 3D-Animationen, Spielen und Rezepten zugreifen.

Die Kids können mit einem einzigen Klick nicht nur 3D Käseformen des berühmten Piave DOP in all seinen Reifegraden und an jedem beliebigen Ort auftauchen lassen, sondern auch durch das Abspielen von Videos auf spielerische Weise lernen, was es mit der Ursprungsbezeichnung auf sich hat und wie wichtig die europäischen Qualitätsstandards, die Zertifizierungen sowie Sicherheit, Nachverfolgbarkeit und Gesundheit von Lebensmitteln sind.

Doch das ist noch nicht alles! Mit dieser absolut innovativen App können die Kids den Superhelden und Hauptdarsteller einer unterhaltsamen Full 3D Computeranimation kennenlernen und mit ihm zusammen den Piave-Käse DOP (g.U.) vor Missbrauch und Fälschung schützen. Zusammen mit Captain Piave dürfen die kleinen Verbraucher von morgen als „Cheese Ninjas“ in dem unterhaltsamen Videospiel Fake Hunters kämpfen und dabei Level um Level all die Werte entdecken, die das Grundprinzip für Schutz und Garantie darstellen, während sie gleichzeitig die europäischen Qualitätsprodukte kennenlernen.

Captain Piave wird das ganze Jahr 2020 die Kinder mit einbeziehen, denn die Grundschüler werden dazu aufgefordert, an einem Wettbewerb zur Erstellung eines Storyboards für die Fortsetzung der Abenteuer des Superhelden teilzunehmen, um die Qualitätsregeln der EU zu verteidigen.

**

Fake Hunters ist kostenlos auf PC-Geräten, Tablets und Smartphones und beiden Plattformen iOS und Android verfügbar, indem man sich einfach auf der Webseite https://fakehunters.nicetoeat.eu registriert. Nach Überwindung sämtlicher Levels, fordert das Videospiel die kleinen Benutzer außerdem dazu auf, über Whatsapp oder Facebook die erreichten Erfolge mit Freunden zu teilen.

Teste jetzt das Spiel, Captain Piave wartet auf dich!

Schau dir jetzt das vollständige, in deutscher und italienischer Sprache verfügbare Video mit Captain Piaves Abenteuern auf der offiziellen Webseite des Projekts www.nicetoeat.eu oder auf dem offiziellen Youtube -Kanal der Kampagne an.

