Nicht jede Prinzessin wird gekrönt – manche werden gerufen

Mit „Die Elbprinzessin – Der Ruf des Morithar“ erzählt Daniela Landgraf von Zugehörigkeit, Verlockung und dem Mut, der Dunkelheit nicht nachzugeben.

Ingelheim am Rhein, März 2026 – Mit „Die Elbprinzessin – Der Ruf des Morithar“ erscheint der zweite Band von Daniela Landgraf, der die Geschichte von Lina konsequent weitererzählt: magisch, atmosphärisch und nah an den großen Fragen, die junge Leserinnen und Leser bewegen. Nach den geheimnisvollen Ereignissen des ersten Bandes kehrt Lina zurück in eine Welt, in der Fantasie und Wirklichkeit längst nicht mehr sauber voneinander zu trennen sind.

Lina möchte endlich dazugehören – zu ihren Freundinnen, zu ihrer Familie und zu der Magie, die sie seit dem letzten Sommer in sich spürt. Doch genau das scheint ihr in diesem neuen Abschnitt zu entgleiten: Die Magie verblasst, ihre Eltern und Freundinnen wirken fern, und nur Theodora spricht ihr noch Mut zu. Während Lina nach Halt sucht, taucht mit Morithar eine dunkle Kraft auf, die ihr genau das verspricht, wonach sie sich sehnt: Stärke, Bedeutung und einen Platz an seiner Seite.

Damit erzählt Daniela Landgraf nicht nur ein spannendes magisches Abenteuer, sondern auch von einer inneren Zerreißprobe. „Die Elbprinzessin – Der Ruf des Morithar“ greift Themen wie Zugehörigkeit, Identität, Versuchung, Verantwortung und Selbstvertrauen auf – ohne die Leichtigkeit und den Sog einer fantastischen Erzählung zu verlieren. Gerade darin liegt die Stärke dieses zweiten Bandes: Das Fantastische wird nicht zum Selbstzweck, sondern zur Bühne für sehr menschliche Gefühle.

Im Zentrum steht erneut das Elbecamp, jener besondere Ort zwischen Natur, Erinnerung und Magie, an dem sich für Lina mehr entscheidet als nur ein Ferienabenteuer. Denn während im Camp etwas erwacht, das größer ist als sie selbst, muss Lina erkennen, dass Magie nicht nur Licht und Staunen bedeutet. Sie fordert auch Mut. Und die Kraft, das Richtige zu tun – selbst dann, wenn der Ruf der Dunkelheit immer lauter wird.

Mit bildreicher Sprache, emotionaler Nähe und einem klaren Gespür für kindliche Sehnsucht und innere Konflikte führt Daniela Landgraf ihre Leserinnen und Leser tiefer in die Welt der Elbprinzessin. Die Illustrationen von Daniela Hüskes verleihen dem Band zusätzliche Atmosphäre und unterstreichen den märchenhaft-mystischen Charakter der Geschichte.

„Die Elbprinzessin – Der Ruf des Morithar“ ist ein Buch über Magie – aber vor allem über die Frage, wem wir glauben, wenn wir uns selbst nicht mehr ganz sicher sind: der Angst, der Sehnsucht oder der eigenen inneren Stimme.

Bibliografische Angaben

Titel: Die Elbprinzessin – Der Ruf des Morithar

Reihe: Die Elbprinzessin, Band 2

Autorin: Daniela Landgraf

Illustrationen: Daniela Hüskes

ISBN: 978-3-98641-121-3

Preis (D): 15,00 EUR

Preis (A): 15,50 EUR

Verlag: Heberia-Verlag

Erscheinungsjahr: 2026

Zur Autorin

Daniela Landgraf ist Moderatorin, Vortragsrednerin und Buchcoach. Seit 2015 veröffentlicht sie Bücher und begleitet seit 2020 mit ihren „Schreib dein Buch“-Challenges auch andere Autorinnen und Autoren auf dem Weg zum eigenen Werk. In ihren Themen verbindet sie emotionale Tiefe mit Praxisnähe – von Selbstwert und mentaler Stärke bis hin zu ihrer langjährigen Expertise aus der Finanzbranche.

Mit der Reihe „Die Elbprinzessin“ zeigt Daniela Landgraf zudem ihre erzählerische Seite für junge Leserinnen und Leser: fantasievoll, warmherzig und mit einem feinen Gespür für Mut, Zugehörigkeit und innere Entwicklung. Gerade diese Verbindung aus Lebenserfahrung, Bühnenpräsenz und erzählerischer Empathie prägt auch „Die Elbprinzessin – Band 2: Der Ruf des Morithar“.

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