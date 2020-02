Nicole Wern zur neuen Regional Vice President DACH bei Saba ernannt

Saba stärkt lokale Präsenz, Kompetenzen und Experten-Team in DACH signifikant, um Kunden, Partner und Interessenten noch besser vor Ort zu betreuen

Düsseldorf, 20. Februar 2020 – Saba Software, ein führender Anbieter von personalisierten Talent Experience-Lösungen, ernennt Nicole Wern zum Regional Vice President DACH. In ihrer neuen Position berät die studierte Volkswirtin Unternehmen dabei, eine maßgeschneiderte Talent Experience für Mitarbeiter zu schaffen. Dabei kommt ihr ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Recruiting und Talent Management zugute.

Zuletzt hatte Nicole Wern überaus erfolgreich den Bereich New Business Sales EMEA bei Saba geleitet. Neben ihren tiefgehenden Kenntnissen der Saba-Lösung TalentLink, verfügt sie über ein umfangreiches technisches Know-how und langjährige Markterfahrung und Expertise. Sie kennt nicht nur die Anforderungen von Arbeitgebern im Bereich Bewerbermanagement, sondern weiß auch, wie man mithilfe von perfekt auf Mitarbeiter zugeschnittenen Lösungen die Zufriedenheit und Motivation der Arbeitnehmer steigert.

Maßgeschneiderte Talent Experience

„Ich bin davon überzeugt, dass jedes Unternehmen ein guter Arbeitgeber sein kann. Dazu ist es wichtig, die Erfahrungen und Erlebnisse auf die individuellen Bedürfnisse und Karriereziele der Talente zuzuschneiden. Ich freue mich darauf, mit meinem Team hier vor Ort Unternehmen dabei zu unterstützen, erfolgreicher zu werden und jeden unserer Kunden zu einem TOP-Arbeitgeber zu machen. Wir haben eine starke Präsenz und mit dem Team auch Expertise im DACH-Markt, die unseren Interessenten, Partnern und Kunden zugute kommt.“, erklärt Nicole Wern, Regional Vice President DACH bei Saba.

Neben Nicole Wern tritt auch Thomas Wokurka eine neue Position bei Saba an. Er ist künftig Director Professional Services und stellt somit sicher, dass der Kundenservice von Saba in der DACH-Region höchsten Standards genügt.

„Die Lösungen, die wir bei Saba unseren Kunden bieten, sind genauso maßgeschneidert wie die Talent Experience von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter. Indem wir die individuellen Anforderungen und Besonderheiten von Unternehmen berücksichtigen, können wir sie optimal dabei unterstützen, Zufriedenheit und Loyalität ihrer Kandidaten und Mitarbeiter zu steigern. Mit dem Team und seiner regionalen, aber auch internationalen Expertise hier in DACH stellen wir einen erstklassigen Service für die Kunden von Saba vor Ort sicher.“, führt Thomas Wokurka, Director Professional Services bei Saba, weiter aus.

