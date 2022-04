Nie mehr Ärger mit Cookies dank DM Solutions und ConsentManager

Hanauer Webhoster bietet 10 Prozent Rabatt auf Cookie-Consent-Lösung für Onlineshops, Blogs und Co.

Cookies sind bei Webseiten-Betreiben schon seit einiger Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Gemeint ist damit nicht etwa das leckere Süßgebäck aus Amerika, sondern eine Tracking-Technik, die auf Webseiten implementiert und zur Speicherung von Nutzerdaten genutzt wird. Laut der DSGVO dürfen Cookies seit 2018 nur noch dann zur Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten genutzt werden, wenn der Nutzer vorher explizit seine Einwilligung dazu gegeben hat. Werden diese Vorschriften ignoriert und Daten ohne die vorherige Einwilligung erfasst und verarbeitet, so drohen rechtliche Konsequenzen wie Abmahnungen oder Bußgelder.

Betreiber von Webseiten müssen Ihre Besucher deshalb unbedingt über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren und zudem die Möglichkeit bieten, diese zu deaktivieren. Um Webseiten-Betreiber vor rechtlichen Stolperfallen zu schützen, arbeitet der in Hanau ansässige Webhoster DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ ab sofort mit ConsentManager, einem Anbieter für Cookie-Consent-Lösungen, zusammen. Die Consent Management Plattform von ConsentManager bietet dabei nicht nur ein rechtskonformes Cookie Banner in mehr als 30 Sprachen, sondern auch zahlreiche weitere Features wie etwa Analyse-Tools oder die Möglichkeit zur Durchführung von A/B-Tests. All diejenigen, die den ConsentManager CMP über DM Solutions https://www.dmsolutions.de/consentmanager.html bestellen, erhalten ab sofort 10% Rabatt auf das Paket ihrer Wahl. Der Rabatt gilt dabei nicht nur für Kunden des Webhosters, sondern für alle, die eines der Pakete über die Seite von DM Solutions buchen.

„Mit dem ConsentManager CMP erhalten Webseiten-Betreiber eine starke und vor allem auch rechtskonforme Cookie-Consent-Lösung. Die Consent Management Plattform ist dabei mit einer Vielzahl an Shopsystemen und CMS kompatibel und ist nicht nur für Deutschland gültig, sondern lässt sich auch an internationale Standards anpassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich niemals Sorgen machen müssen, dass Ihr Cookie-Consent-Banner plötzlich veraltet oder ungültig ist. Ein Consent-Management-System sorgt dafür, dass die Banner auch bei Gesetzesänderungen immer tagesaktuell gehalten werden. Auf diese Weise sind Sie bestens vor Abmahnungen und sonstigen unschönen Überraschungen geschützt. Ein großer Pluspunkt des ConsentManager CMP ist zudem die einfache Integration in die Webseite. Hierfür wird nur ein Codeschnipsel benötigt, der dann in den Code der Webseite eingefügt wird. Die Cookie-Consent-Lösung ist also innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Wer Hilfe bei der Integration benötigt, der kann sich in diesem Fall natürlich an uns wenden. Wir helfen hier sehr gerne weiter.“, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions.

Mit Webhosting von DM Solutions in allen Belangen auf der sicheren Seite

Wer den Webhoster DM Solutions wählt, der ist nicht nur bei Cookie-Consent-Lösungen auf der sicheren Seite. Sämtliche Server des Webhosters befinden sich ausschließlich in Deutschland und auch die Mitarbeiter von DM Solutions sitzen allesamt an deutschen Standorten. Kunden erhalten also Support in deutscher Sprache, der zudem ausschließlich von firmeneigenen Technikern durchgeführt wird.

Zudem macht sich der Webhoster für Nachhaltigkeit und Umweltschutz stark. Denn sowohl Bürogebäude als auch Rechenzentrum werden komplett mit Ökostrom betrieben. DM Solutions ist außerdem Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain einen Baum.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

