Niedax Group baut Marktaktivitäten in Großbritannien aus

„Nähe zum Kunden trotz Brexit“ – Zahl der Standorte erhöht sich auf acht

Die Niedax Group, einer der weltweit führenden Anbieter für Kabelverlegesysteme, setzt ihren Wachstumskurs trotz des global aktuell zurückhaltenden Geschäftsklimas weiter fort: Zu Jahresbeginn gab das 1920 gegründete Familienunternehmen unter der Führung von CEO Bruno Reufels die Akquisition des britischen Herstellers Philip Grahame International Limited bekannt. Niedax baut damit seine Präsenz in Großbritannien weiter strategisch aus und ist nun mit acht Standorten im Vereinigten Königreich vertreten.

„Der Einstieg in den britischen Markt mit einer lokalen Fertigung hat für uns schon seit geraumer Zeit große strategische Bedeutung“, erklärt Bruno Reufels, CEO der Niedax Group. Spätestens nachdem die ersten Auswirkungen des Brexits spürbar wurden, sei bei Niedax das Bewusstsein dafür gewachsen, dass man zu den Kunden in Großbritannien mehr geographische Nähe herstellen müsse. „Mit der Akquisition von Philip Grahame International Limited haben wir nun unsere Möglichkeiten erweitert, Qualitätsprodukte in hoher Stückzahl für unsere Kunden vor Ort herzustellen und unser bestehendes Distributionsgeschäft mit eigenen Produkten zu forcieren“, so Reufels weiter.

Philip Grahame International Limited ist ein renommierter Hersteller von Kabelverlegesystemen mit Sitz in Chelmsford, Essex, Großbritannien. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter:innen. Im Jahr 1982 als Lieferant von Elektroinstallationsprodukten für die Märkte des Nahen und Fernen Ostens gegründet, ist Philip Grahame heute primär in Großbritannien und der Europäischen Union tätig. Die Produkte finden ihren Einsatz unter anderem in Datenzentren, Geschäftsgebäuden, Sportstadien, Industriegebäuden, Schulen und Krankenhäusern. Dank kontinuierlicher Investitionen in neueste Maschinen, Technologien und den Vertrieb ist das Unternehmen in der Lage, hochwertige Qualitätsprodukte sowie exzellenten Service anzubieten.

Von der engen Zusammenarbeit mit Niedax verspricht sich Philip Grahame seinerseits große Vorteile: „Wir freuen uns, dass wir ab sofort zur Niedax Group gehören und erhoffen uns als Teil einer starken Unternehmensgruppe viele Synergien und den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten“, sagt Phil Harding, Geschäftsführer bei Philip Grahame.

Über die Niedax Group:

Die Niedax Group mit Sitz in Linz am Rhein ist einer der führenden Anbieter von Kabelverlegesystemen weltweit. Zu ihr gehören 65 Vertriebsgesellschaften in über 30 Ländern sowie 22 Produktionsstandorte. Rund 2.400 Mitarbeiter sind zurzeit für die Gruppe tätig.

Das Produktportfolio umfasst weit über 50.000 Artikel im Bereich der Elektroinstallation. Sie kommen vor allen Dingen in öffentlichen Bauten, Tunneln, Infrastrukturprojekten, Industrie- und Automobilwerken, maritimen Anlagen sowie im Energiesektor und Schiffbau zum Einsatz. Die Niedax Group befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1920 in Familienbesitz.

