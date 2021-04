Niederländischer Gesundheitsdienstleister Cordaan steigert Betriebseffizienz und Sicherheit mit Extreme Networks

Kompletter Netzwerk-Refresh für einen der größten Gesundheitsdienstleister der Niederlande ermöglicht sicheren Einsatz von vernetzten medizinischen Geräten und müheloses Netzwerkmanagement an 120 Standorten.

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 07. April 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) gibt bekannt, dass Cordaan – einer der größten Gesundheitsdienstleister in den Niederlanden – die cloudbasierten Netzwerklösungen von Extreme einsetzt, um die Betriebseffizienz zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die gestiegenen Konnektivitätsanforderungen von Nutzern und verbundenen medizinischen Geräten zu erfüllen. Mit der branchenführenden cloudbasierten Technologie von Extreme kann Cordaan das Netzwerk einfach skalieren, um bandbreitenintensive Anwendungen zu unterstützen und private Geräte und medizinische IoT-Geräte an 120 Standorten sicher und zuverlässig zu betreiben.

Cordaan leistet die Gesundheitsversorgung für etwa 20.000 Menschen in Amsterdam, Diemen, Huizen und Nieuw-Vennep. Die 6.000 Mitarbeiter und 2.500 Ehrenamtlichen des Unternehmens bieten eine Vielzahl von Gesundheitsdienstleistungen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen an, um Ältere sowie Kinder und Erwachsene mit Lernbehinderungen und psychischen Problemen zu unterstützen.

Die wichtigsten Vorteile:

Skalierbare Konnektivität: Die cloudbasierten ExtremeWireless Wi-Fi 6 Access Points und die ExtremeSwitching-Technologie, einschließlich der ExtremeSwitching 5520 Universal-Plattform, wurden speziell für Unternehmen und Organisationen mit verteilten Standorten entwickelt. Sie ermöglichen sichere, skalierbare Konnektivität für die Belegschaft, Patienten und Besucher von jedem Ort aus. Schwachstellen und Angriffsrisiken werden reduziert, da die Access Points von Extreme dedizierte Dual-Band-Sensor-Scans für Rogue-Geräte bieten. Auch bei einer Erweiterung der Gesundheitseinrichtungen und einer damit verbundenen höheren Zahl an Benutzern, Anwendungen und medizinischen IoT-Geräten im Netzwerk ist Cordaan für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet.

Nahtloses und sicheres Cloud-Netzwerkmanagement: Die ExtremeCloud IQ Netzwerkmanagement-Plattform bietet Cordaan umfassende Transparenz und uneingeschränkten Zugriff auf die Netzwerkdaten. So kann das IT-Team Geräte und Dienste im gesamten Netzwerk zentral überwachen und verwalten. Durch Netzwerksegmentierung kann bei Bedarf schnell ein sicherer Wi-Fi-Zugang für Patienten und Mitarbeiter eingerichtet sowie kritische Anwendungen und medizinische Geräte separiert werden, um sie vor potenziellen Cyberangriffen zu schützen. Darüber hinaus kann Cordaan offene Standard-APIs in seinem Netzwerk nutzen, um Entscheidungen zu Business Intelligence oder Arbeitsabläufen zu lenken.

Vereinfachte Wartung des Netzwerks und Kostenoptimierung: Durch Extreme Fabric Connect ist das Aufrüsten und Hinzufügen neuer Geräte und Dienste zum verteilten Netzwerk von Cordaan automatisiert. Dies ermöglicht ressourcenschonend Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung des Netzwerks. Darüber kann das IT-Team von Cordaan das passende Betriebssystem je nach Anforderungen flexibel auswählen und anpassen. Änderungen werden über eine automatisierte Zero-Touch-Bereitstellung mit ExtremeCloud IQ aktiviert. Die verbesserte Betriebseffizienz verschafft den IT-Mitarbeitern von Cordaan mehr Zeit für die Entwicklung von neuen Initiativen zur Verbesserung der Patientenerfahrung.

