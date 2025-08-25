NinjaOne ernennt Paul Redding zum Leiter der MSP Partnerschaften

MSP-Experte soll das Partnerwachstum und den Kundenerfolg von NinjaOne vorantreiben

Austin, TX – 25. August 2025 – NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, gibt heute die Ernennung von Paul Redding zum Leiter der MSP-Partnerschaften bekannt. Redding übernimmt die Leitung von NinjaOnes MSP-Partnerschaften, um das Wachstum des Unternehmens und den Erfolg seiner Partner und Kunden weiter voranzutreiben. In seiner neuen Funktion wird er MSPs befähigen, ihr Umsatzwachstum zu steigern, ihre Betriebseffizienz zu optimieren und ihren Kunden durch automatisiertes Endpunkt-Management und Sicherheitslösungen noch mehr Mehrwert zu liefern.

Redding bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Managed Service Providern (MSPs) mit. Er begann seine Karriere als CEO eines MSP, das sich auf Kunden aus stark regulierten Branchen spezialisierte, darunter das Gesundheitswesen und die Lieferkette des US-Verteidigungsministeriums. Redding hatte mehrere leitende Positionen im Channel- und Community-Management bei Cybersicherheitsunternehmen inne, wo er das Umsatzwachstum der Unternehmen und ihrer Partner vorantrieb. Zuletzt war Redding als Senior Vice President für Channel Marketing und Community bei CyberQP tätig, wo er eng mit globalen Partnern zusammenarbeitete, um MSPs dabei zu unterstützen, profitablere Kundenbeziehungen aufzubauen, branchenführende Sicherheitspraktiken umzusetzen und die Betriebsabläufe durch den Abbau wiederkehrender Aufgaben zu optimieren.

„Pauls direkte Praxiserfahrung verschafft ihm ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen, mit denen MSPs heute konfrontiert sind“, sagt Erzan Uygur, VP Business und Corporate Development bei NinjaOne. „Während wir unsere Plattformfunktionen weiter ausbauen und zunehmend größere, komplexere MSP-Umgebungen bedienen, werden Pauls Expertise und Führungsqualitäten von entscheidender Bedeutung sein, um MSPs dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und ihr Geschäft zu skalieren.“

„Ich habe NinjaOnes unermüdlichen Fokus auf Innovation und Partnererfolg schon lange bewundert“, so Redding. „Der MSP-Markt befindet sich an einem Wendepunkt, mit einem wachsenden Bedarf an Effizienz und Automatisierung im großen Maßstab. Ich freue mich, dem NinjaOne-Team beizutreten, um unseren Partnern zu helfen, diese Chance zu nutzen und neue Ebenen von Wachstum und Erfolg zu erreichen.“

Das Unternehmen stellt aktiv in allen Abteilungen und Regionen ein. Weitere Informationen unter: https://www.ninjaone.com/careers/.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, bietet mehr als 30.000 Kunden in über 130 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudnative NinjaOne-Plattform vereinfacht das Endpunktmanagement, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten. NinjaOne ist vom Erfolg seiner Kunden überzeugt und bietet kostenlose und unbegrenzte Einführungs-, Schulungs- und Supportleistungen.

NinjaOne wurde im Gartner Market Guide für Endpunktmanagement-Tools als repräsentativer Anbieter genannt. Außerdem wurde das Unternehmen in der Canalys RMM and PSA Leadership Matrix als Champion ausgezeichnet.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

