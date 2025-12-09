NinjaOne erweitert Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management um nativen Fernzugriff

NinjaOne Remote verbessert die Sicherheit sowie die Produktivität und bietet einen besseren Service für Endanwender

Austin, TX – 9. Dezember 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, verkündet heute NinjaOne Remote®, eine nativ in die NinjaOne-Plattform integrierte Fernzugriffslösung. NinjaOne Remote wurde von Grund auf für Unternehmen und nicht für Privatanwender mit besonderem Fokus auf Sicherheit entwickelt. Die Lösung ermöglicht IT-Teams und MSPs schnellen, zuverlässigen und sicheren Zugriff auf Remote-Endpunkte. Darüber hinaus basiert NinjaOne Remote auf einer sicherheitsorientierten Architektur, die Standards wie FedRAMP Moderate, GovRamp, SOC 2 Typ II und III sowie ISO 27001 erfüllt und DSGVO-, CCPA-, NIS 2- und HIPAA-konform ist. So wird sichergestellt, dass jede Remote-Sitzung den höchsten Anforderungen an Compliance und Datenschutz entspricht. NinjaOne Remote sorgt bei MSPs und IT-Teams für hohe Effizienz und Sicherheit sowie für verbesserte Mitarbeitererfahrung.

Unternehmen müssen sich mit mehr Bedrohungen, häufigeren Betriebssystem- und Anwendungs-Updates sowie mehr verwalteten und nicht verwalteten Geräten auseinandersetzen. Mehr als ein Drittel (36 %) der Unternehmen geben an, dass sie heute mehr Remote- und/oder Hybrid-Mitarbeiter unterstützen. Die wachsende Vielfalt an Betriebssystemen, Anwendungen und Benutzeranforderungen macht die Verwaltung und Sicherung dieser Arbeitsstationen zu einer zusätzlichen Herausforderung.

„Mit unserem hybriden Arbeitsmodell unterstützen wir jeden Tag Remote-Mitarbeiter, sodass wir keine Zeit haben, auf langsame Verbindungen zu den Rechnern der Angestellten zu warten. Darüber hinaus kann eine unterbrochene Verbindung zu schweren Ausfallzeiten führen. Bevor wir NinjaOne einsetzten, kostete es unsere Endanwender unnötig viel Zeit, dass wir uns mühsam durch die Funktionen des Remote-Geräts arbeiten mussten, nur um einfache Aufgaben wie das Öffnen einer Kommandozeile auszuführen. Dementsprechend konnten wir Probleme nicht schnell beheben“, sagt Oliver Guy, IT-Administrator bei DECKED. „NinjaOne Remote hat für uns die Welt verändert. Die Lösung ist benutzerfreundlich und bietet zeitsparende Tools wie die Befehlszeile, Windows- und Mac-Verknüpfungen sowie schnelle Dateiübertragung. Darüber hinaus gibt es keine Verbindungsunterbrechungen. Meine persönliche Lieblingsfunktion ist der Hintergrundmodus, mit dem wir Probleme beheben können, ohne die Produktivität der Endbenutzer zu beeinträchtigen. Mithilfe der NinjaOne-Software lösen wir Tickets schneller und bieten unseren Endanwender reibungslosen Support.“

Mehr als 20.000 Kunden verwenden heute NinjaOne Remote, um den Support und die Effizienz zu gewährleisten, die ihre Unternehmen benötigen. NinjaOne Remote ist kostengünstiger als andere Tools auf dem Markt und bietet Fernzugriff für jedes Windows-, Mac-, Linux-, Android- oder iOS-Gerät in beliebigem Umfang zu einem niedrigeren Preis. Die wichtigsten Vorteile sind:

– Zugriff auf ein komplettes Techniker-Toolset von einer einzigen Plattform aus: Techniker können innerhalb von Sekunden eine Verbindung zu Geräten herstellen und über eine benutzerfreundliche Schnittstelle auf Tools zur Fehlerbehebung zugreifen. Zusätzlich dazu können Techniker eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Sitzungen über verwaltete Geräte hinweg durchführen und dabei Probleme lösen, Updates anwenden oder Wartungsarbeiten im Hintergrund erledigen, ohne die Endbenutzer zu stören.

– Intuitive Endbenutzererfahrung: Über das Endbenutzer-Portal von NinjaOne können Benutzer sicher aus der Ferne auf Bürogeräte zugreifen. Dadurch werden die Ausfallzeiten der Benutzer minimiert, während sie Verbindungen zu den benötigten Tools und Geräten von überall aus herstellen können.

– Erstklassige Sicherheit: NinjaOne Remote setzt fortschrittliche Verschlüsselung, robuste Zugriffskontrollen und Sitzungsprotokollierung ein. Funktionen wie das automatische Löschen der Zwischenablage und die Systemsperre bei Sitzungsende schützen sensible Daten und erhöhen die Sicherheit der Kunden, während sie gleichzeitig die Flexibilität und den Zugriff erhalten, die sie für ihre Produktivität benötigen.

„Wir haben aus erster Hand erfahren, wie frustrierend herkömmliche Remote-Tools für Unternehmen sein können: langsame Verbindungen, unnötige Komplexität, instabile Tools und generell unzuverlässige Plattformen. Wir haben NinjaOne Remote entwickelt, um das zu ändern“, so Rahul Hirani, Chief Product Officer bei NinjaOne. „NinjaOne Remote wurde entwickelt, um IT-Teams und MSPs in die Lage zu versetzen, schneller zu agieren, Probleme effizienter zu lösen und jedes Mal eine bessere Support-Erfahrung zu einem niedrigeren Preis zu bieten.“

Weitere Informationen zu NinjaOne Remote finden Sie hier.

*Enterprise Strategy Group, a division of TechTarget, Enterprise Strategy Group Research Report, The Growing Role of AI in Endpoint Management and Security Convergence, April 2025.

